Feuerwehrmann über die Silvesternacht in Neukölln: „Die wollten uns verletzen“

Baris Coban arbeitet oft an Silvester als Feuerwehrmann in Neukölln. Im Interview spricht er über das neue Ausmaß der Gewalt und über die Täter der Neujahrsnacht.

Die vergangene Silvesternacht in Berlin wird wohl als eine der brutalsten in die Geschichte der Stadt eingehen. Vor allem die rohe Gewalt gegen Feuerwehrmänner schockiert viele. Allein 15 Feuerwehrleute wurden durch Angriffe verletzt. Bereits jetzt ist die alte Diskussion erneut aufgeflammt, ob auch in Zukunft Privatpersonen böllern dürfen sollen oder ob es Verbote braucht. Die Gewerkschaft der Berliner Feuerwehr zum Beispiel fordert ein solches generelles Böllerverbot.

Baris Coban, 34, ist seit zwölf Jahren Feuerwehrmann und aktiv in der Feuerwehrgewerkschaft. Seit acht Jahren arbeitet er in der Feuerwehrstation Neukölln. Es ist sein Traumberuf. Auch die vergangenen Jahre sei er an Silvester im Einsatz gewesen, erzählt er im Interview. Aber eine Nacht wie diese habe er noch nie erlebt.

Herr Coban, wenn man an Silvester in Neukölln im Einsatz ist, bereitet man sich da auf eine besonders harte Nacht vor?

Ja, Silvester ist immer eine besondere Nacht. Und wir sind es auch gewohnt, dass wir mit Raketen und Böllern beschossen werden, wenn wir über die Sonnenallee, die Hermannstraße oder die Karl-Marx-Straße fahren. Das ist nicht schön, aber das kennen wir aus den vergangenen Jahren. Was dieses Jahr von vornherein anders war, waren die vielen heftigen Brände, zu denen wir schon vor null Uhr gerufen wurden: drei Pkw, ein Reisebus, zwei Wohnungen und ein Ladengeschäft mussten gelöscht werden.

Gab es noch weitere Besonderheiten?

Ja, vor allem eine Situation war heftig. Wir wurden zu einem brennenden Reisebus in der Sonnenallee gerufen. Der brannte direkt unter einem Wohnhaus für betreutes Wohnen, in dem also hauptsächlich alte und gehbehinderte Leute wohnen. Die kamen zum Teil nicht aus ihren Wohnungen, in die der Rauch zog, es war also ziemlich dringend. Wir mussten dorthin über Nebenstraßen fahren, weil auf der Sonnenallee überhaupt kein Durchkommen war. Aber auf der Braunschweiger, Ecke Schudomastraße war dann plötzlich Ende der Fahrt.

Warum?

Mitten auf der Kreuzung waren Barrikaden errichtet: Müllcontainer, E-Scooter, eine Couch, ein riesiger brennender Haufen, da war kein Durchkommen. Wir also raus, um das Ding zu löschen und beiseitezuschaffen. Auf einem Löschwagen sind wir zu sechst. Der Fahrer ist am Steuer geblieben. Aber in dem Moment, als wir anderen fünf das Fahrzeug verlassen haben, kamen plötzlich aus allen Richtungen Pflastersteine, Flaschen, Böller geflogen. Und da habe ich erst gemerkt, dass wir von Hunderten Jugendlichen umringt waren, die auf uns zu gerannt sind und uns gezielt angegriffen haben. Das war ein geplanter Hinterhalt, die wollten uns richtig verletzen.

Wie haben Sie reagiert?

Es war alles total unübersichtlich. Wir haben vor allem versucht, beisammenzubleiben. Aus dem Mob sind immer wieder Einzelne hervorgerannt, haben mit Schreckschusswaffen auf uns geschossen und sind wieder im Mob verschwunden. Ich habe mir einen von denen gegriffen und wollte ihn zur Rede stellen. Aber mit dem war überhaupt nicht zu reden, der hat mich aufs Übelste beleidigt. Ich hatte den Eindruck, als hätte er nur auf Stress gewartet, bei dem war die Eskalationsstufe ganz oben. In dem Moment sind dann auch gleich wieder Steine geflogen, weswegen die Situation gleich wieder beendet war.

Wurden Sie oder Ihre Kollegen bei dem Vorfall verletzt?

Zum Glück nicht. Wir haben schnell entschieden, uns zurückzuziehen. Wir sind also wieder ins Fahrzeug, haben uns kurz angesehen und sind dann weiter. Zeit, das Ganze zu verarbeiten, hatten wir nicht. Wir konnten auch gar nicht sprechen, weil wir alle einen Tinnitus hatten. Die Raketen sind ja direkt neben unseren Köpfen explodiert. Und die brennende Barrikade mussten wir zurücklassen. Das habe ich noch nie erlebt, dass wir als Feuerwehr einen Brand brennen lassen und weiterfahren müssen.

Was waren das für Jugendliche, die Sie angegriffen haben?

Das war eine ganz andere Klientel als zum Beispiel beim ersten Mai. Das waren keine Linksautonomen, die ein Problem mit dem System haben. Das waren 15- bis 25-jährige Heranwachsende, die allermeisten mit Migrationshintergrund. Und das sage ich nicht leichtfertig, ich bin selber türkischer Herkunft und kämpfe mein ganzes Leben gegen Vorurteile an. Aber man muss die Dinge auch beim Namen nennen. Und ich kann mir vorstellen, dass man als Feuerwehrmann auch irgendwann seine Neutralität verliert.

Was meinen Sie damit?

Solche Angriffe nimmt man natürlich persönlich. Ich bin Vater von drei Kindern, mein Job ist es, Brände zu löschen und Menschen zu retten. Und wenn man dann so grundlos attackiert wird, macht das was mit einem. Ich weiß nicht, ob das nicht bei dem einen oder anderen Kollegen hängen bleibt und irgendwann eine Rolle spielt, wenn einer, der ihn mit Steinen beschmissen hat, plötzlich als Patient Hilfe von ihm benötigt. Ich kann mir schon vorstellen, dass solche Erlebnisse das Handeln beeinflussen.

Haben Sie irgendeine Erklärung für das Verhalten der Jugendlichen?

Nein, nicht wirklich. Es hat sich einfach eine völlig neue Dimension der Gewalt entwickelt. Früher war man vielleicht cool, wenn man eine Häuserwand beschmiert hat. Heute ist man cool, wenn man mit einem Pflasterstein den Kopf eines Feuerwehrmannes trifft. Gestern war ich noch mal an der Ecke, wo wir in den Hinterhalt geraten sind, für ein Interview. Und da kamen auch drei Jungs an, die haben uns ganz stolz ihre Videos von der Nacht gezeigt, als seien das Trophäen. Die haben gar nicht verstanden, was so falsch daran sein soll.

Wie ging denn die Nacht noch für Sie weiter?

Wir mussten ja noch immer zu dem brennenden Reisebus. Aber da war die Situation ähnlich, da griffen uns ebenfalls Jugendliche an. Da waren zum Glück einige Hundertschaften der Polizei, die dafür gesorgt haben, dass wir den Brand löschen konnten. Aber das Krasse war, dass eine Gruppe direkt vor den Augen der Polizei die Fensterscheibe eines Ladengeschäfts eingeschmissen und da Raketen reingefeuert hat. Da mussten wir dann also direkt den nächsten Brand löschen.

Haben Sie Angst empfunden?

Wissen Sie, ich bin Feuerwehrmann. Wenn es heißt: Geh in dieses Haus ins Feuer und lösch den Brand, dann mache ich das, auch wenn ich nicht weiß, was mich erwartet. Dafür bin ich ausgebildet. Aber hier wusste ich einfach nicht, wohin die Reise geht, wir waren da plötzlich mitten in einem Mob und dahinter die brennenden Barrikaden. Natürlich bekommt man da Angst, aber vor allem auch Wut.

Jetzt wird auch wieder darüber diskutiert, ob es nicht ein bundesweites Böllerverbot braucht. Wie sehen Sie das?

Ich glaube nicht, dass das helfen wird. Wir haben es hier mit einem gesellschaftlichen Problem zu tun. Das sind ja immer wieder die gleichen Gesichter. Und auch wenn nicht Silvester ist, werden wir in Neukölln angepöbelt oder man zeigt uns den Stinkefinger, wenn wir mit Martinshorn über die Sonnenallee fahren.

Hatten Sie mittlerweile die Möglichkeit, Ihre Erlebnisse zu verarbeiten?

Ja, inzwischen schon. Ich merke ja das Interesse der Medien und auch die Empörung in der Bevölkerung, das gibt mir ein gutes Gefühl. Und ich werde auch nächstes Silvester wieder im Einsatz sein. Es ist ein toller Beruf – und außerdem: Irgendjemand muss es ja machen.