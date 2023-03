Daniel Brühl wird Karl Lagerfeld: Berliner spielt den Designer in neuer Miniserie

Das Leben Karl Lagerfelds? Das ist ein Stoff, der verpflichtet. Also lässt man sich nicht lumpen bei Disney+, dem Streamingdienst, der aktuell an einer Kurzserie über den Jahrhundertdesigner arbeitet. Gedreht wird derzeit in Frankreich, Italien und Monaco, an 40 verschiedenen Sets mit mehr als 2200 Statistinnen und Statisten. Rund 3000 Kostüme, für die die Belgierin Pascaline Chavanne verantwortlich zeichnete, kommen zum Einsatz – beachtliche 160 davon wurden allein für die Serie entworfen und gefertigt.

Dass Disney+ an einer sechsteiligen Serie mit dem programmatischen Titel „Kaiser Karl“ arbeitet, war schon länger bekannt. Wer den 2019 verstorbenen Lagerfeld spielt, sickerte indes erst jetzt durch. Und die Wahl – wie lässt sich’s möglichst charmant ausdrücken? – ist dann doch ein wenig überraschend.

Daniel Brühl wird den Designer mimen, der Berliner Schauspieler, den man bisher doch mit weniger glamourösen Rollen in Verbindung brachte. „Good Bye, Lenin!“, „Die fetten Jahre sind vorbei“ und „Nebenan“ – alles tolle Filme, in denen Brühl allerdings eher den netten Nachbarsjungen auf Abwegen gibt. Das, natürlich, muss nichts heißen. Brühl, der auch in einigen internationalen Produktionen wie „Inglourious Basterds“ mitwirkte, gilt als einer der besten Schauspieler des Landes.

Karl Lagerfeld (rechts), hier 1973 nebst Schauspieler Max Delys, hatte schon früh eine kaiserliche Ausstrahlung. Imago

Und trotzdem: So richtig will seine jungenhafte Ausstrahlung nicht zu einem Karl Lagerfeld passen, der auf Bildern und in Videoaufnahmen schon in frühen Jahren eine kaiserliche Ausstrahlung offenbart – kapriziös, exzentrisch und eisig. Lagerfelds jugendlichere Zeiten sind es denn auch, die „Kaiser Karl“ in den Fokus nimmt: Der Sechsteiler zeichnet die Aufstiegsgeschichte des Designers in den frühen 1970ern nach; einer Zeit, in der ganz Paris Lagerfelds Kontrahenten Yves Saint Laurent zu Füßen lag.

Interessant werden gerade die Szenen aus Lagerfelds Liebesleben

So wird es neben der Karriere Lagerfelds, der 1967 bei dem französischen Modehaus Chloé angestellt worden war und später die Kreativdirektion von Chanel und Fendi übernehmen sollte, auch um eine prägende Rivalität in seinem Leben gehen: die zwischen ihm und Saint Laurent sowie dessen Lebenspartner Pierre Bergé eben. Eine Episode, die übrigens schon 2014 im Film „Yves Saint Laurent“ zentrale Beachtung fand – mit einem genialen Nikolai Kinski in der Rolle Karl Lagerfelds.

Besonders interessant dürften in der nun entstehenden Disney-Serie, dessen Erscheinungsdatum noch nicht bekannt gegeben wurde, jene Szenen sein, die dem Liebesleben Karl Lagerfelds gewidmet sind. 1972 hatte der Designer den französischen Dandy Jacques de Bascher kennengelernt, mit dem er bis zu dessen Tod an den Folgen einer Aids-Erkrankung im Jahr 1989 zusammen war. Zwar ist diese Beziehung bekannt, auch Lagerfeld selbst erzählte gelegentlich davon – wirkliche Details, ein Gefühl für seine Lebensliebe vermittelte der Designer allerdings nie.

Auch an einer Filmbiografie über Karl Lagerfeld wird aktuell gearbeitet

Ohnehin wird „Kaiser Karl“ die erste Dramaserie überhaupt, die ganz Karl Lagerfeld gewidmet ist. Bisher näherten sich lediglich einige Dokumentationen dem Leben und Wirken des Designers an, der 1933 als Sohn des Kondensmilch-Fabrikanten Otto Lagerfeld in Hamburg geborenen worden war. Neben Brühl wirken zumindest in Deutschland eher unbekanntere Schauspielerinnen und Schauspieler bei der Produktion mit.

Seine Karriere hatte Lagerfeld, hier 1979 bei einer Anprobe, in dem französischen Modehaus Chloé begonnen. Imago

Der Franzose Arnaud Valois wird als Yves Saint Laurent zu sehen sein, Alex Lutz als Pierre Bergé und Agnès Jaoui als Chloé-Gründerin Gaby Aghion, die Lagerfeld schon früh gefördert hatte. Seinen Lebenspartner Jacques de Bascher spielt der Kandadier Théodore Pellerin; Isabelle Degeorges ist als Produzentin an dem Projekt beteiligt, Regie führen Jérôme Salle („The Odyssey“, „Zulu“) sowie die Newcomerin Audrey Estrougo („Héroïnes“).

Daniel Brühl jedenfalls zeigt sich begeistert über das Projekt. „Was für ein Geschenk, was für eine Ehre, was für ein Abenteuer“, schrieb der 44-Jährige just nach dem Bekanntwerden seines Engagements am späten Mittwochabend auf Instagram. „Endlich darf ich Euch verraten: Ich werde Karl Lagerfeld spielen, eine der bisher größten Herausforderungen.“

Und übrigens eine, über die sich aktuell auch ein anderer Schauspieler freuen kann: Unabhängig von der Disney-Produktion wird aktuell auch an einer Filmbiografie über Karl Lagerfeld gearbeitet. Dort wird Jared Leto den Designer spielen. Auch das eine – nun ja – überraschende Wahl.