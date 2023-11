Bankensterben: In Berlin wurden seit 2014 mehr als 200 Filialen geschlossen

Kunden der Postbank dürften es wie einen Schlag ins Gesicht empfunden haben, als der Privatkundenchef der Bank zu Wochenbeginn die Schließung von bundesweit 250 Filialen ankündigte. Bis Mitte 2026 soll das Filialnetz der Postbank nahezu halbiert werden. Ausgerechnet das der Postbank, die einen großen Teil ihrer zwölf Millionen Kunden seit Monaten mit gravierenden IT-Problemen plagt. Lange Bearbeitungszeiten sind dabei noch das kleinere Übel. Überweisungen werden nicht bearbeitet, Onlinekonten sind gesperrt und auch der telefonische Kundendienst bleibt weitgehend unerreichbar, was demnächst also auch noch für den Postbank-Berater in der Filiale gelten wird. Klarer kann eine Bank kaum ausdrücken, was sie von ihrer Privatkundschaft hält.

Dabei hat die Postbank gerade erst eine Schließungswelle hinter sich. Bereits 2021 hatte das adoptierte Tochterunternehmen der Deutschen Bank die Aufgabe von landesweit 200 Filialen verkündet. Wenngleich hierzulande kein Geldinstitut sein Filialnetz so rigoros ausdünnt wie die Postbank, so ist sie keineswegs die Ausnahme. Nach Angaben der Bundesbank machten im vergangenen Jahr bundesweit 1266 Bankfilialen dicht, sodass es zu Jahresbeginn in der Republik nur noch 20.446 Bankgeschäfte gab, in denen man mit einem leibhaftigen Berater reden konnte. Zehn Jahre zuvor waren es noch knapp 16.000 mehr. Allein gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 sind mehr als 6200 Filialen geschlossen worden.

Tatsächlich hat die Pandemie das Filialsterben im Land beschleunigt. Denn Corona lieferte den Banken eine willkommene Gelegenheit, um Streichungsvarianten im Portfolio ungestraft ausloten zu können. In wiederkehrenden Lockdowns konnten die Banken ohne Wettbewerbsnachteil testen, was passiert, wenn Filialen ganz oder zeitweise geschlossen werden. „In den drei Corona-Jahren wurden sicher so viele Bankfilialen geschlossen wie in den fünf, sechs Jahren zuvor“, sagt René Fischer, Chef des Bereichs Financial Services bei der Managementberatung Oliver Wyman.

Nach Einschätzung des Finanzexperten, der das Privatkundengeschäft von Groß- und Regionalbanken in Deutschland seit Jahrzehnten beobachtet, haben die Banken aktuell zwar das Tempo gedrosselt. Ein Ende des Filialsterbens sieht er aber nicht. „Die Talfahrt geschieht nicht mehr so rasant“, sagt Fischer. Aber die Richtung habe sich nicht geändert. Schon in den nächsten zwei Jahren erwartet der Managementberater das Aus für weitere 1500 Bankfilialen. „2030 wird es in Deutschland bestenfalls noch 16.000 geben“, sagt er. Also 4500 weniger als heute. Und in Berlin?

Allein die Commerzbank schloss 16 Filialen in Berlin

Bei der Deutschen Bundesbank ist dazu nichts zu erfahren. Wie es hieß, würden bei den Banken zwar regelmäßig Informationen zum Filialbestand abgefragt. Allerdings gehe es da nur um den bundesweiten Bestand, nicht um einzelne Bundesländer.



Also fragten wir direkt bei den größeren Geldinstituten in der Stadt nach und erfuhren: 233 Bank- und Sparkassen-Filialen mit Kundenberatung gibt es derzeit in Berlin. Was diese Zahl bedeutet, macht allerdings erst der Vergleich mit früheren Umfragen deutlich. Demnach wurden in der Stadt allein in den vergangenen zwei Jahren mehr als 40 Bankfilialen geschlossen. Gegenüber 2014 hat sich deren Zahl sogar halbiert. Damals gab es für Privatkunden von Banken oder der Sparkasse noch an 458 Orten Berlins Gelegenheit, mit einem Bankberater zu sprechen.

Allein bei der Postbank, wo eigenen Angaben zufolge die Beratung vor Ort künftig insgesamt eine kleinere Rolle spielt und man sich aus Filialschließungen „sehr wesentliche Einsparungen“ erhofft, wurden in diesem Jahr bereits sieben Filialen geschlossen. Den größten Einschnitt gab es zuletzt jedoch bei der Commerzbank. Dort ging in 16 Berliner Filialen das Licht aus. Die Deutsche Bank schloss fünf Zweigstellen, vier waren es bei der Berliner Volksbank. Auch die Sparda-Bank machte Filialen dicht.

Das dichteste Netz hat weiterhin die Berliner Sparkasse. Zwar sind es nicht mehr die etwa 120 Privatkundencenter, die der Marktführer noch 2014 im Angebot hatte, sondern 78. Doch ist dieser Bestand bereits seit einigen Jahren konstant und soll es auch bleiben. Nach eigenem Bekunden will die Sparkasse am aktuellen Filialnetz „in diesem sowie im nächsten Jahr festhalten“. Ähnliches ist auch bei der Konkurrenz zu hören. Derzeit seien weder für dieses Jahr noch darüber hinaus Filialschließungen geplant, heißt es bei der Berliner Volksbank. Auch laut Commerzbank-Sprecherin Sabine Ostrowicki gebe es keine weitere Reduzierung der Standorte. Vielmehr werde in die Modernisierung der Zweigstellen investiert.

Tatsächlich hatte die Commerzbank, die in den vergangenen Jahren bundesweit 600 Standorte schloss und 9000 Stellen strich, im Sommer eingeräumt, die Kundschaft überfordert zu haben. Es sei nötig, die Kundenberatung wieder zu verbessern. In der Konsequenz wurden Bankberater gesucht. „Es ist richtig, dass wir auch in den Berliner Filialen wieder Mitarbeitende einstellen“, sagt Sprecherin Ostrowicki.



Dennoch bleibt die Digitalisierung der Hauptkonkurrent der klassischen Filiale. Laut einer aktuellen Analyse des Digitalverbands Bitkom nutzen derzeit 76 Prozent der Bundesbürger Onlinebanking für ihre Bankangelegenheiten. Das sind etwas weniger als jene 80 Prozent, die im Corona-Rekordjahr 2021 ermittelt wurden, und zeigt zugleich, dass noch immer ein knappes Viertel der Bundesbürger die Bankfiliale schätzt und nutzt. Und was in Umfragen ebenfalls festgestellt wurde: Die Zahl der Bundesbürger, die ihre Hausbank etwa wegen unbefriedigendem Service gewechselt haben, hat sich in der vergangenen fünf Jahren verdoppelt.