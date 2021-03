Berlin - Der US-Elektroautobauer Tesla will im ostbrandenburgischen Grünheide in seiner weltweit vierten „Gigafactory“ Zehntausende neue Arbeitsplätze schaffen. Das freut die meisten Politiker in der Region, doch die große Frage ist: Wo sollen die Menschen wohnen? Und gibt es genügend Straßen und Bahnen für den täglichen Tross der Mitarbeiter?

Die Antwort lautet: Ja, es kann mehr Wohnraum geschaffen werden als potenziell benötigt wird. Das ist jedenfalls das Ergebnis eines gemeinsamen Entwicklungskonzepts für das Umfeld der geplanten Fabrik. Entwickelt haben das Konzept 22 Kommunen in Ostbrandenburg sowie der Berliner Bezirk Treptow-Köpenick und das Land Brandenburg. Dabei geht es ausdrücklich nicht um ein Verkehrskonzept, sondern um Flächen für Wohnraum und Gewerbe. Die Planer sagen: Erst wenn klar sei, wer wo arbeiten und wohnen wird, könne das Verkehrskonzept angepasst werden.

Bis zu 40.000 Beschäftige bei Tesla

Grundsätzlich sagte Brandenburgs Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU): „Mit dem Konzept haben wir alle wichtigen Fragen aufgegriffen und geben gute Antworten. Das ist wichtig, um Unsicherheiten zu beseitigen. Es wurden alle Flächen identifiziert, die genutzt werden können.“

Das Konzept geht von zwei Szenarien aus: Bei Tesla soll es zwei Ausbaustufen geben. Am Ende des ersten Bauabschnitts sollen 12.000 Leute in Grünheide arbeiten. Der Produktionsstart soll am 1. Juli sein. Die Behörden gehen nach Angaben von Tesla davon aus, dass bis Ende 2021 etwa 7000 Leute dort arbeiten. Wenn später einmal tatsächlich alle vier Bauabschnitte realisiert werden, sollen es 40.000 Arbeitskräfte sein.

Dann wurde analysiert, wie viele Leute tatsächlich zusätzlich in die Region ziehen. Denn zum einen kommen reichlich Arbeitskräfte aus Berlin und wohl auch aus Polen. „Ein Großteil der Mitarbeiter wird aus Berlin kommen“, sage Minister Beermann. „Für Tesla existiert die Grenze zwischen Berlin und Brandenburg nicht.“

Tesla wird zum anderen Arbeitskräfte von regionalen Firmen abwerben. Dadurch ist nicht etwa automatisch weniger Wohnraum nötig, denn in solchen Firmen werden dann wiederum neue Leute gebraucht, die vielleicht neuen Wohnraum benötigen. Außerdem werden sich im Umfeld der Tesla-Fabrik sehr viele Zulieferer, neue Industrie, neues Gewerbe und neue Handwerker ansiedeln. Auch da wird mit mehr Beschäftigten und mehr Wohnraumbedarf gerechnet.

All diese Effekte wurden berechnet. Das Ergebnis: Wenn Tesla 12.000 Leute beschäftigt, wird Wohnraum für 8029 Familien nötig. Bei 40.000 Tesla-Mitarbeitern soll der Wohnungsbedarf rechnerisch bei 24.795 Wohneinheiten liegen.

Potenziell könnte in der gesamten Region sehr viel mehr Wohnraum geschaffen werden. „Flächen für 40.890 zusätzliche Wohneinheiten wurden gefunden“, sagte Minister Beermann. „Die sehen wir in der Region zwischen Treptow-Köpenick und Frankfurt (Oder) sowie zwischen Rüdersdorf und Heidesee.“