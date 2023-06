Fischsterben in Berlin: Tote Tiere treiben im Landwehrkanal

Derzeit wird in Polen eine Wiederholung des Fischsterbens vom vergangenen Sommer befürchtet. Was ist die Ursache für die toten Tiere in Berlin?

Am Sonntag wurde im Landwehrkanal in Berlin ein Fischsterben festgestellt. Etliche tote Fische trieben auf der Wasseroberfläche. Das sorgt derzeit für gesteigerte Aufmerksamkeit, weil es im vergangenen Jahr ein großes Fischsterben in der Oder in Polen gegeben hat. Damals war das Massenwachstum einer Alge für das Fischsterben verantwortlich. In diesem Jahr wurden im Nachbarkanal vor einigen Tagen wieder tote Fische gefunden, aber einen Zusammenhang mit den tödlichen Algen konnten die Behörden bislang nicht feststellen.

In Berlin ist die Ursache offensichtlich eine ganz andere. „Wir gehen davon aus, dass es mit dem Starkregenereignis am Sonnabend zu tun hat“, sagte Björn Röske, Sprecher des zuständigen Wasserstraßenamtes Spree-Havel, der Berliner Zeitung. Wenn zu viel Regen in zu kurzer Zeit fällt, können die Abwasserleitungen die großen Mengen nicht so schnell aufnehmen, deshalb fließt sehr viel Regenwasser einfach so in die Flüsse, Seen und Kanäle. „Durch das viele zusätzliche Wasser ist weniger Sauerstoff im Kanal.“ Das wird dann zum Problem für manche Fische.

Solche Fälle von plötzlichem Fischsterben hat es in den vergangenen Jahren immer wieder nach Starkregenfällen gegeben. Im Jahr 2017 wurden tonnenweise tote Fische im Landwehrkanal geborgen. Auch damals hieß es: Massive Regenfälle hatten zu viele Schadstoffe von den Straßen mitgeführt, und das stark verunreinigte Wasser gelangte in den Kanal. Wenn die Schadstoffe dann dort im Wasser von Bakterien zersetzt werden, wird viel Sauerstoff verbraucht, der manchen Fischen dann fehlt.

Ist der Landwehrkanal die „Kloake Berlins“?

Röske sagte der Berliner Zeitung, dass der Senat für die Reinhaltung des Wassers zuständig ist. „Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Tagen wieder das Belüftungsschiff unterwegs sein wird und Sauerstoff in das Wasser leitet.“

Der Senat schaffte das bundesweit einmalige Schiff 1995 an, weil der Landwehrkanal schon immer als „Kloake Berlins“ galt und nur so die Probleme besser in den Griff zu bekommen sind.

Da das Problem seit Jahren immer wieder auftritt, wird auch an einer Lösung gearbeitet. Die Berliner Wasserbetriebe erweitern das Netz an unterirdischen Rückhaltebecken. Das Ziel ist, dass ab 2030 alles Wasser, das überirdisch anfällt – auch bei Starkregen –, erst einmal aufgefangen, zwischengespeichert und gereinigt wird, damit es nicht ungefiltert in die Flüsse oder Kanäle gelangt.