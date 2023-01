Fitness in Berlin: „Kunden kommen im Januar und das restliche Jahr nicht mehr“

Das kennt wohl jeder: Zum neuen Jahr nimmt man sich vor, endlich mehr Sport zu treiben, fitter zu werden, eventuell abzunehmen. Doch schon ein paar Wochen später ist der innere Schweinehund schier unüberwindbar, die guten Vorsätze vergessen. Hello again, Chipstüte und Couch-Potato.

Doch woran liegt es eigentlich, dass wir zu schnell wieder zu faul werden, und vor allem: Wie gelingt es, die sportlichen Ambitionen das ganze Jahr über durchzuhalten? Wir haben einen gefragt, der es wissen muss: Dr. Christoph Kittler ist Sportpsychologe beim 1. FC Union Berlin. Er kümmert sich im Nachwuchsbereich der Eisernen um junge Talente, die Profis werden wollen – und dabei auch so manche Herausforderung bewältigen müssen.

Herr Kittler, in den ersten Januarwochen sind die Fitnessstudios der Stadt besonders voll, aber spätestens im Februar leeren sie sich bereits wieder. Beobachten Sie dieses Phänomen auch?



Ja, das fällt mir immer wieder auf und ich kenne das auch aus meiner Studienzeit, als ich in einem Fitnessstudio als Personal Trainer gearbeitet habe. Traditionell fassen die Leute Neujahrsvorsätze, und die Studiobetreiber wissen das. Sie machen spezielle Probeangebote, die die Kunden anlocken sollen. Da sind dann die ersten Monate besonders günstig – aber der Vertrag läuft dann trotzdem ein Jahr. McFit zum Beispiel hat gerade einen „Neujahrs-Aktionsvertrag“, in den ersten drei Monaten zahlt man da nur fünf Euro monatlichen Mitgliedsbeitrag, danach wird es deutlich teurer. Das ist das Geschäftsmodell der Fitnessstudios, man schließt das dann ab, hält aber oft nicht durch. Die Kunden kommen zu Jahresbeginn und das restliche Jahr nicht mehr. So war es auch in meiner Zeit als Personal Trainer: Im Januar war ich ausgebucht, von Februar bis Dezember lief es wieder locker.

Aus psychologischer Sicht: Warum ist der Sport-Vorsatz genauso schnell wieder vergessen, wie er gefasst wurde?



Die Standardantwort in der Psychologie wäre zunächst, es ist von Person zu Person verschieden. Die meisten Leute, die ich erlebt habe, hatten nicht den Vorsatz, mehr Sport zu treiben, sondern sie machten Termine, um abzunehmen oder fit zu werden. Da liegt aber schon der erste Fehler: Das Ziel ist viel zu schwammig formuliert. Was heißt abnehmen oder fit werden? Das ist nicht messbar – und dann eben auch nicht durchzuhalten. Daher finde ich es wichtig, dass die Vorsätze nicht zu unspezifisch sind. Sonst trickst man sich am Ende nur selber aus.

Was wäre ein gut formuliertes Ziel?



Man sollte genau formulieren, dass man zum Beispiel zehn Kilo verlieren will, und sich auch einen Zeitrahmen setzen, bis wann man so viel abnehmen will. Dann kann man definieren, wie man dieses Ziel erreichen möchte, also zum Beispiel zweimal pro Woche ins Fitnessstudio und einmal laufen gehen. So wäre es ein Plan und man kann sich nicht so schnell selbst betrügen. Wir kennen das auch aus dem Büro: Wer eine Deadline hat, arbeitet disziplinierter und neigt nicht so schnell dazu, zu prokrastinieren. Wenn man ehrlich ist, sind ja die wenigsten Menschen diszipliniert. Mir zum Beispiel fällt es beim Sport zwar nicht schwer, mich zu motivieren. Aber wenn es zu Hause um Ordnung in der Wohnung geht, muss meine Freundin mich antreiben.

1. FC Union Berlin Zur Person Dr. Christoph Kittler, 34, hat Sportwissenschaft und Sportpsychologie in Jena und Halle studiert und an der Humboldt-Universität in Berlin promoviert. Er ist auch lizenzierter Schwimm- und Fußballtrainer. Als Psychologe und Mentalcoach arbeitete er viele Jahre selbstständig in Berlin und Umgebung.



Seit 2020 ist er beim 1. FC Union Berlin beschäftigt. Er kümmert sich im Verein um die Leistungsoptimierung der Sportler und hilft ihnen dabei, ihr Potenzial voll auszuschöpfen.

Und wie treibt man sich selbst an, wenn man trotz genauer Pläne und Ziele keine Lust hat, joggen zu gehen?



Letztlich ist es eine Sache der Gewohnheit. Der Sport muss zur Gewohnheit werden. Es lohnt sich, den Ansatz von Nobelpreisträger Daniel Kahneman dafür heranzuziehen. Kahneman unterscheidet zwei unterschiedliche Arten des Denkens und ordnet beiden Denkarten Systeme zu. System 1 ist alles, was automatisch läuft, zum Beispiel der tägliche Heimweg, der so verinnerlicht ist, dass er uns keine Gedankenkraft kostet. Man denkt nicht mehr drüber nach, sondern macht es einfach. System 2 umfasst alles, was anstrengend ist, zum Beispiel eine schwierige Rechenaufgabe, die uns ordentlich Gehirnschmalz kostet. Auch beim Sport gilt es, vom System 2 ins System 1 zu kommen. Irgendwann wird für uns zum Beispiel das Joggen so alltäglich sein, dass es uns keinerlei Anstrengung oder Überwindung mehr kostet, loszulaufen. Auch das Laufen an sich wird zur Selbstverständlichkeit. Aber an diesen Punkt muss man halt erst mal kommen. Und so lange muss man sich anstrengen. Denn wann man diesen Punkt erreicht, ist – Sie ahnen es schon – von Person zu Person verschieden.

Bestimmt ist auch das individuell verschieden, aber welche Anreize kann man sich denn selbst setzen, damit das Aufraffen leichter wird?



Für die eigene Motivation ist es wichtig, sich selbst zu kennen und herauszufinden, welcher Motivationstyp man ist. In der Psychologie unterscheiden wir das Leistungsmotiv, das Anschlussmotiv und das Machtmotiv. Das Leistungsmotiv beschreibt Personen, die Spaß an der Leistung haben und sich hohe Ziele setzen, also zum Beispiel unsere Fußballer bei Union. Auch die meisten Apps zielen auf dieses Motiv ab: Sie messen die Geschwindigkeit beim Laufen, zählen die Schritte oder die verbrannten Kalorien. Wer da Verbesserungen erzielt und sich so motivieren kann, der weiß also, dass die Belohnung für ihn darüber funktioniert. Viele posten ihre Trainingsergebnisse bei Instagram, um Klicks und Likes zu generieren. Da sind wir schon beim Machtmotiv, wo es um Status und Anerkennung geht, aber auch um den Einfluss auf andere Personen. Als Machtmotivierter könnte man zum Beispiel eine Laufgruppe leiten, während man als Anschlussmotivierter, wie der Name schon sagt, nach Anschluss strebt, einen also das Training in der Gruppe motiviert. So etwas fehlt im Fitnessstudio vielen, da sollte man sich dann eher einen Verein suchen.

Dennoch wählen viele Hobbysportler erst mal den Gang ins Fitnessstudio. Wieso ist das so oft die erste Adresse?



Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die Studios die meiste Werbung machen. Für viele Menschen erscheint es dann auch erst mal am einfachsten so: Man zahlt 20 Euro im Monat für seinen Vertrag und ist dann gezwungen, da auch hinzugehen. Aber egal für welche Sportart man sich entscheidet, letztlich gilt immer: Man muss es einfach durchziehen. Es gibt da auch nichts, was es leichter macht. Wenn man sich ein Ziel setzt und das umsetzen will, gibt es nur eine Person, die das durchführen kann. Und das ist man selbst. Ich finde viel wichtiger, dass man sich die Zeit nimmt, herauszufinden, welche Sportart zu einem passt. In Berlin gibt es ja nicht nur viele Fitnessstudios, sondern auch unzählige Sportvereine, die alles Erdenkliche anbieten: Schwimmen, Volleyball, Kampfsport, Yoga, Pilates, Selbstverteidigung … Vielleicht lässt man auch mal die Trendsportarten beiseite und meldet sich im Turnverein an. Einfach losjoggen oder zum Fitness gehen – damit ist es nicht getan. Es lohnt sich, vorher gut in sich reinzuhören.

Mal Karate ausprobieren? In Berlin ist das Angebot an Vereinen und Kampfsportschulen groß. Bernd Friedel

Höre ich bei Ihnen eine gewisse Skepsis gegenüber Fitnessstudios heraus?



Diese Studios haben ihre eigene Kultur, mit der man zurechtkommen muss. Ich gehe ja selber ins Studio, wundere mich aber immer über Leute, die so ohne Plan an ihr Programm rangehen. Und die sich auch keine Tipps geben lassen, sondern einsam vor sich hin trainieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Spaß macht – und man kann an den Geräten oder auf dem Laufband ja auch eine Menge falsch machen. Wem es nicht nur darum geht, sein Gewissen zu beruhigen, der sollte schon in einen Personal Trainer investieren oder wenigstens nach einer Einweisung durch das Personal vor Ort fragen. Und wer wenig Geld hat, der ist dann vielleicht doch besser in einem Verein aufgehoben. Dort hat man einen Trainer und zahlt relativ geringe Mitgliedsbeiträge.

Welche Empfehlungen haben Sie für absolute Sportmuffel?



Was heißt Sportmuffel? Ich kann Menschen verstehen, die sich nicht recht rantrauen. Die vielleicht schon in der Schule negative Erfahrungen im Sportunterricht gemacht haben. Aber dafür gibt es dann keine Patentlösung. Am Ende muss man für sich selbst die Fragen beantworten: Was will ich und warum will ich das? Wenn das Ergebnis ist: Ich will Sport machen, dann ist der erste Schritt ja schon geschafft. Dann ist es auch vom Muffel zum Sportler nicht mehr weit.

Aus Ihrer Erfahrung als Mental-Coach bei Union: Sind auch Profis im Grunde eigentlich faul?



Faul ist irgendwann jeder mal, da gibt es dann unterschiedliche Abstufungen, dass einer seine Dehnübungen nicht macht, einem anderen die Sprints beim Athletiktrainer keinen Spaß bringen. Aber vom Grundsatz her hätte es keiner der Sportler, die wir betreuen, so weit geschafft, wenn er nicht super ehrgeizig wäre. Da sprechen wir über ganz andere Level von Faulheit. Und zum Sporttreiben muss ich bei Union niemanden animieren. Motiviert sind bei uns alle.

Wozu müssen Sie Ihre Schützlinge dann antreiben?



Es geht darum, die Jungs zu begleiten, damit jeder das Maximum aus sich herausholen kann. Die konkreten Aufgaben in unserem Nachwuchsleistungszentrum sind sehr vielschichtig. Hauptsächlich geht es darum, die U17, U19 und die jungen Profis zusammenzuhalten, mit ihnen zu kommunizieren über ihre Zielsetzung als Mannschaft. Neben Einzelcoachings gibt es auch Beratungen mit dem Trainer und den Eltern der Spieler. Bei der Altersklasse unter U19 geht es zum Beispiel darum, dass sie zeigen, was sie können. Der eine Spieler macht sich da mehr Druck oder hat mehr Angst, Fehler zu machen, als der andere. Es ist auch nicht so, dass jeder Spieler damit umgehen kann, plötzlich vor 20.000 Zuschauern zu spielen. Da sind dann Begleitung und Unterstützung gefragt.

Noch einmal zurück zum Breitensport: Laut Studien treibt in Deutschland gut die Hälfte der Erwachsenen regelmäßig Sport, etwas weniger als die Hälfte tut das nur selten oder gar nicht. Warum sollte man sich Ihrer Ansicht nach sportlich betätigen – und wie oft?



Beim Warum fällt mir die Antwort leicht. Die Vorteile sind offensichtlich: Bewegung ist für Körper und Geist grundsätzlich positiv. Sport bietet uns die Möglichkeit, Stress abzubauen, vom Alltag abzuschalten, mit Gleichgesinnten außerhalb des Arbeitskontextes zusammenzukommen. Sicher gibt es auch Nachteile. Ich habe selbst eine Menge Verletzungen im Fußball davongetragen, aber dennoch überwiegen die Vorteile klar. Bei der Frage, wie oft man Sport treiben sollte, ist die Antwort schwieriger. Es sollte jedenfalls eine Regelmäßigkeit drin sein. Vereine disziplinieren da ganz gut: Wenn man zum Beispiel zum Kampfsport geht, dann ist sicher ein- bis zweimal pro Woche Training. Da sollte man dann auch regelmäßig teilnehmen.