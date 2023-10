In Berlin-Neukölln hat es am Freitagabend wieder pro-palästinensische Ansammlungen und Tumulte gegeben. Unterstützer von Palästinensern, vor allem Halbwüchsige und junge Männer, versammelten sich vor Imbissen und Cafés.



Einige trugen Schals oder Tücher in den Farben der Flagge von Palästina und diskutierten lautstark mit der Polizei. Auf der Neuköllner Sonnenallee versammelten sich trotz Demo-Verbots etwa 100 Menschen – junges, arabisches Publikum, aber auch Anhänger von linksradikalen Gruppen wie der Migrantifa.

Wiederholt kam es zu Rangeleien zwischen Protestierenden und Polizei. Es gab Flaschenwürfe seitens der Demonstranten, Polizeibeamte beschlagnahmten eine Palästinenser-Fahne und nahmen mehrere Personen fest. Die Stimmung war mitunter aggressiv und angespannt, Medienvertreter wurden als „Pressehuren“ oder „Zionistenpresse“ beschimpft. Nach Angaben des Geschäftsführers der Deutschen Journalistenunion, Jörg Reichel, wurde dem Mitarbeiter eines Videoteams die Mütze vom Kopf geschlagen. Der Journalist sei mit „Judenpresse“ beschimpft worden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Auch Anhänger der linken Terrororganisation PFLP hatten sich unter die Menschenmenge gemischt. Immer wieder gab es „Free Palestine“-Rufe und anti-israelische Sprüche. Auch Pyrotechnik wurde dem Vernehmen nach gezündet.

Die Polizei hatte zuvor eine verstärkte Präsenz auf den Straßen angekündigt; besonders in Neukölln, in Wedding und im Regierungsviertel. Aber bis zum Abend war es nur in Neukölln nötig, verbotene Ansammlungen aufzulösen und die einzelnen Gruppen auf den Bürgersteigen zu zerstreuen. Eine für 16 Uhr angemeldete Demonstration auf dem Pariser Platz hatte die Polizei verboten. Die Behörde begründete dies damit, „dass die unmittelbare Gefahr besteht, dass es bei der Versammlung zu volksverhetzenden antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichungen, dem Vermitteln von Gewaltbereitschaft und dadurch zu Einschüchterungen sowie Gewalttätigkeiten kommen kann“.

Als am Abend eine Kurden-Demonstration vom Hermannplatz über den Kottbusser Damm in Richtung Kottbusser Tor startete, versuchten sich pro-palästinensische Demonstranten dem Zug anzuschließen. Doch die Veranstalter der Kurden-Demo, die gegen die türkischen Militäreinsätze in Syrien und Irak angemeldet war, verwiesen die arabisch- aber auch deutschstämmigen Palästina-Protestierer der Demo.

Auf dem Pariser Platz, wo sich auch die US-Botschaft befindet, gab es nach Angaben eines Mitarbeiters des Lagedienstes im Polizeipräsidium ebenfalls keine weiteren Vorkommnisse. Auch nach dem Freitagsgebet in der Al-Nur-Moschee an der Neuköllner Haberstraße sei es zu keinen demonstrativen Aktionen gekommen. „Unsere Schwerpunkte konzentrieren sich jetzt auf den Schutz der Schabbat-Feiern in den Synagogen“, sagte der Beamte. Über die Zahl der Festnahmen konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Anlass der Palästinenser-Aktionen in Berlin ist der „Tag des Zorns“, der aufgrund des aktuellen Israel-Gaza-Kriegs von der Terrororganisation Hamas ausgerufen worden war. Nach dem Überfall der Hamas auf mehrere Ortschaften in der Nähe des Gazastreifens, bei dem rund 1200 Israelis ermordet und etwa 150 nach Gaza entführt wurden, begann die israelische Armee eine Militäraktion gegen die Hamas.