Berlin- Der private Fernzugbetreiber Flixtrain hat sein Angebot gekürzt. Seit Montag gelten Fahrpläne, die auch von und nach Berlin weniger Fahrten vorsehen. Auf zwei Linien des Konkurrenten der bundeseigenen Deutschen Bahn (DB) verkehren dienstags und mittwochs, auf einer dritten Linie auch donnerstags keine Züge mehr. Eine weitere Linie folgt am 17. Januar. Die neuen Fahrpläne sollen vorerst bis April gelten.

„Grund für die Reduzierung der Kapazitäten ist die sinkende Nachfrage durch die Omikron-Variante und der Wiederanstieg der Trassenpreise“, sagte Flixtrain-Sprecher Sebastian Meyer der Berliner Zeitung. „Wir informieren alle Fahrgäste proaktiv über den Ausfall ihrer Fahrt. Diese haben dann das Recht auf eine Ersatzbeförderung oder erhalten auf Wunsch den Fahrpreis als Gutschein oder monetär zurück.“

Hohe Trassenpreise in Deutschland

Für die Nutzung der Gleise berechnet DB Netz den Zugbetreibern Entgelte. Bis zum 31. Dezember 2021 musste nur ein Prozent davon bezahlt werden, hieß es bei Flixtrain. Seit dem Beginn dieses Jahres werden wieder 57 Prozent der ursprünglichen Trassenpreise berechnet, die Förderung sei also auf 43 Prozent zurückgegangen. „Stand jetzt gilt ab Juni 2022 sogar wieder der volle Satz“, berichtete Meyer. „Die Trassenpreise sind europaweit nur in Frankreich höher als in Deutschland.“

Auf der Flixtrainlinie FLX 10 stehen von Berlin über Erfurt nach Frankfurt (Main) und Stuttgart statt sechs Mal wöchentlich nur noch freitags und sonntags jeweils zwei Züge auf dem Plan. Montags und sonnabends gibt es eine Fahrt.

Die Linie FLX 20 wurde bisher zwischen Hamburg und Köln zwei Mal täglich von den grünen Zügen befahren. Seit Montag finden nur noch freitags und sonntags je zwei Fahrten statt. Montags, donnerstags und sonnabends ist je eine Tour vorgesehen.

Auf der Linie FLX 30 von Berlin über Hannover ins Rheinland, die bislang bis Köln ebenfalls bis zu zwei Mal täglich befahren wurde, herrscht nun sogar dienstags, mittwochs und donnerstags Betriebsruhe. Freitags und sonntags gibt es je zwei Fahrten, montags und sonnabends eine.

Zwischen Berlin und Hamburg sind weitere Einschränkungen in Sicht

Auf der Linie FLX 35 werden vom 17. Januar an ebenfalls an drei Tagen in der Wochenmitte keine Flixtrains mehr verkehren. Freitags und sonntags werden künftig wie bisher täglich drei Züge von Berlin nach Hamburg angeboten, am Sonnabend sinkt die Zahl der Fahrten von drei auf eins. Auf dem Abschnitt von Berlin nach Leipzig gab es ebenfalls Kürzungen. Vom 29. Januar an gelten weitere Einschränkungen.

Wie berichtet fährt der Flixtrain, der Berlin morgens um kurz nach acht Uhr nach Hamburg verlässt, nicht mehr täglich, sondern nur noch freitags, sonnabends und sonntags. Das ermöglicht es der DB, ab Ende Januar montags bis donnerstags wieder einen durchgehenden Intercity von Berlin nach Westerland (Sylt) anzubieten.