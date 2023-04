Florian Schroeder: „Was haben Rechtsextreme, Alice Schwarzer und die Letzte Generation gemeinsam?“

Florian Schroeder stellt gleich klar, dass er hier keins seiner Bühnenprogramme abliefert, sondern eine Rede geschrieben hat. Es gehe um die „unheimliche Nachbarschaft“ von Rechtsextremisten, der Letzten Generation und der neopazifistischen Bewegung hinter Alice Schwarzer und Sahra Wagenknecht.

Während er spricht, bleibt offen: Was soll dieser Vergleich? Was hat das alles mit Stiftungen zu tun? Und warum lacht eigentlich niemand?

Der Kabarettist und Podcaster ist an diesem Dienstag im Roten Rathaus bei der Auftaktveranstaltung der Berliner Stiftungswoche zu Gast. Im Publikum sitzen überwiegend Stiftungsgründer, Geldgeber und ehrenamtliche Mitarbeiter, aber auch alle anderen Berliner konnten sich anmelden. Die Menschen sind gut gekleidet, die meisten in einem Alter, dass sie eine mögliche Klimakatastrophe mit Sicherheit nicht mehr erleben werden. Auch Florian Schroeder trägt einen klassisch dunklen Anzug und betritt nach der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey die Bühne.

Es ist ihre letzte Woche im Amt. Giffey betont, sie habe die Entscheidung getroffen, als Juniorpartner der CDU weiter zu regieren, weil sie „das Beste für Berlin“ wolle. Das bedeute „Sicherheit, soziale Sicherheit, aber auch innere Sicherheit“.

Um Angst geht es dann auch in Schroeders Rede. Aufhänger ist, dass die drei besagten Bewegungen mit der Angst vor einer Apokalypse Anhänger gewinnen. Als ob das nicht genug Material wäre, bezieht Schroeder diese Endzeitrhetorik auf religiöse Motive. Seine Gedanken sind zwar nachvollziehbar, aber keineswegs neu: Die Neue Rechte spiele mit Angst, genau wie Wagenknecht und Schwarzer, sie inszenierten den „Raum einer höheren Wahrheit, die Wahrheit der Ohnmächtigen“.

Florian Schroeder verurteilt die Letzte Generation nicht

Eine ältere Dame im Publikum schreibt bei Giffeys Rede noch in ordentlicher Schreibschrift fleißig mit. „Dauerkrise“ steht auf ihrem Blatt. „Alles okay? Zwischen Dauerkrise und Zuversicht“ ist die Frage, der sich die 14. Berliner Stiftungswoche widmet. „Ich will das Wesen der Stiftung verstehen“, sagt die Frau. Sie wolle herausfinden, wofür sie am besten spenden solle. Als Schroeder seine Rede vorliest, legt sie den Stift weg und schließt die Augen.

Die drei Bewegungen – Pazifisten, Rechtsextreme, Klimaaktivisten – beschäftigen sich alle mit Krisen. „In was für einer Welt wollen wir leben?“, sei aber die Frage, mit der er sich beschäftige, sagt Schroeder. Seine Sympathie für die Letzte Generation ist deutlich herauszuhören. Er verurteilt ihre Aktionen nicht. Die apokalyptische Gefahr sei real, ihre Methode treffe einen entscheidenden Punkt unserer Zeit, das „Fließen“ des Verkehrs. Schroeder warnt lediglich vor dem Potenzial, das er an einem einzelnen Zitat von Tadzio Müller festmacht. „Es geht längst um Notwehr“, sagte der. „Ein Teil der Gruppe wird in den Untergrund gehen.“ Noch sei die Letzte Generation nicht terroristisch, sie könnte aber zum „zornigen Teufel mutieren“, der keine Zeit hat, und damit die Gesellschaft zerreißen.

„Beim Handeln hilft Angstfreiheit“, sagt Schroeder. Alle drei Gruppen richten sich gegen eine schuldige Elite, meint er, wahlweise die Linken, die Boomer, die Nato und die USA. Unsere Aufgabe sei es vielmehr, „uns als Ratten in einem Labyrinth wahrzunehmen, die voneinander wissen, dass die anderen genauso orientierungslos sind“. Und Ratten im Käfig lernen voneinander. „Wir sollten uns gegenseitig beobachten und voneinander lernen, ins Handeln zu kommen“, schließt er. Tatenlosigkeit, das hat auch Schroeder verstanden, ist keine Option mehr.