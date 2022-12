Flotte Sprüche kloppen im Jahr 2022 – Kim de l'Horizon hat auch einen 

Ob in Grußkartenständern, beim Lesen oder gar mitten im Kurpark, flotte Sprüche überfluten die Welt. Erst finde ich sie dusslig, dann aber wiederholt mein Hirn sie immer wieder – wie einen Ohrwurm. Sprüche kloppen ist bei näherer Betrachtung gar nicht so doof.

Im Kurpark des beschaulichen Bad Wörishofen in Bayern treffe ich seit Jahren auf ein Schild, das mich in seiner schlichten Schläue beeindruckt. Es steht drauf: „Vernünftige fahren hier nicht mit dem Rad. Anderen ist es verboten.“ Da ist nix Falsches dran, nicht wahr? Dazu ist es noch nett dargebracht, man muss erst ein bisschen denken, dann lacht man gerne. Zeitgleich mit der Motivation, korrekt zu handeln.

„Frauen sind romantischer, wenn sie satt sind“

Sprüche kloppen ist also etwas Hintersinniges – im besten Falle. Genauer hinschauen muss man auch bei diesem Spruch aus einem Grußkartenständer: „Frauen sind romantischer, wenn sie satt sind.“ Na, erwischt? Also ich gebe zu, schnurren lässt sich mitnichten bei leerem Magen. Allerdings ist zu beachten, dass schwer Verdauliches wie Ölsardinen einer fröhlichen Leichtigkeit weniger zuträglich ist als ein Gläschen Champagner.

Inmitten des beim Lesen traurigen und schmerzhaften „Blutbuch“ irritiert mich ein exakt gesetzter bedachter flotter Spruch. Autor Kim de l'Horizon gewann damit den diesjährigen Deutschen Buchpreis. Darin berichtet er vom Besuch bei der Mutter, einer Friseuse. „Ich werde um neun Uhr rausgeworfen, sie müsse morgen wieder arbeiten, ,Haare, die wachsen immer, das ist nicht wie Bücher, die warten, bis man sie aufschlägt.‘“ So viel witzige Weisheit in der Fülle von leidvoller Queerness und Demenz.

Wieso sind Sie plötzlich so lustig in Ihrem sonst so ernsten Buch, Herr Autor? Ich lese über Kim de l'Horizon und finde das Interview „Es darf nicht sein, dass wir uns zum Schweigen bringen“ mit ihm, geführt von meinem Kollegen Stefan Hochgesand.

„Was die Leute meistens überrascht: dass ich gerne lustig bin“

Es geht um die Lesungen, die Stimmung und das Publikum dabei. Kim de l'Horizon erzählt, „was die Leute meistens überrascht: dass ich gerne lustig bin. In Interviews komme ich anscheinend immer sehr ernsthaft rüber. Das bin ich zwar auch, aber nicht nur. Lesungen sollen auch Spaß machen.“ Na ja, die Menschen interpretieren Spaß haben eben auch recht unterschiedlich ...

Kim de l'Horizon erklärt weiter in dem Interview, was er darunter versteht. „Ich mache keine Schenkelklopfer-Comedy. Wobei: manchmal schon. Ich glaube, es gibt insgesamt wenige Momente der Co-Präsenz mit anderen. Dass wir wirklich miteinander erleben. Und wenn wir das dann doch tun, wird es oft emotional und lustvoll. Weil wir das sonst oft vermissen. Und diese Lust am Zusammensein versuche ich auch herzustellen an diesen Abenden.“