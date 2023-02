Junger Russe flieht vor Putins Krieg nach Berlin – jetzt will Deutschland ihn abschieben

Er will nicht töten. Er will nicht sterben. Er will kein Held sein. Nikita R. ist 25 Jahre alt und stammt aus der russischen Stadt Nowosibirsk. Im August vergangenen Jahres bekam er vom Wehrkommissar seines Bezirkes einen Brief. „Aufgrund des russischen Gesetzes ‚Über Wehrpflicht und Wehrdienst‘ werden Sie zum Militärdienst einberufen und sind verpflichtet, am (…) gegen 10 Uhr zum Wehrkommissar des Bezirkes (…) zu kommen zwecks der mit der Einberufung verbundenen Maßnahmen.“