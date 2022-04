Seit fast sechs Wochen kommen Tag für Tag Tausende ukrainische Kriegsflüchtlinge in Deutschland an, ein Großteil davon in Berlin. Am heutigen Dienstag will sich der Berliner Senat auf seiner Sitzung feste Regeln dafür geben, welche Flüchtlinge in der Stadt bleiben können – und welche anderswo unterkommen sollen. Der Kriterienkatalog soll helfen, die Konflikte der vergangenen Tage und Wochen um größere Flüchtlingsgruppen in der Stadt zu entschärfen.

Die federführende Senatssozialverwaltung hat dazu eine Beschlussvorlage eingebracht, in der Versorgung, Verteilung und Unterbringung von Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine festgelegt werden. Vor allem bei der Versorgung verfügt Berlin über ein bundesweit einmalig dichtes soziales Netz. Das ist einer der Gründe dafür, dass die deutsche Hauptstadt offenbar bei vielen Flüchtlingen als Zielort der Wahl gilt.

Kernpunkt des Papiers aus dem Hause von Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke), das der Berliner Zeitung vorliegt, ist jedoch die Festlegung, wer „eine Zuweisung nach Berlin“ erhält – wer also überhaupt in der Stadt bleiben darf. Ein Kriterium ist demnach der Nachweis eines dauerhaften Aufenthalts für mindestens sechs Monate. Dafür bedürfe es einer Meldebescheinigung, einer Bescheinigung des Wohnungsgebers oder eines unbefristeten Mietvertrags beziehungsweise einer Unterkunftsbestätigung. Bleiben können außerdem Familienangehörige der Menschen, die diese Kriterien erfüllen – unabhängig davon, ob sie bei ihren bleibeberechtigten Verwandten unterkommen.

Eine Berlin-Zuweisung erhalten auch Menschen, die über einen Arbeits-, Ausbildungs- oder Studienplatz in Berlin verfügen. Das Gleiche gilt für nicht Reisefähige, Schwangere sowie Schutzbedürftige aus besonders vulnerablen und von Diskriminierung betroffenen Gruppen wie etwa Homo- und Transsexuelle.

Berlin strebt Verteilung nach Königsteiner Schlüssel an

Hintergrund der Beschlussfassung ist, dass sich das Land Berlin seit Wochen vehement für eine Verteilung der Menschen nach dem Königsteiner Schlüssel starkmacht. In dem Verfahren ist festgelegt, wie die Bundesländer an gemeinsamen Finanzierungen zu beteiligen sind. Der Anteil, den ein Land danach tragen muss, richtet sich zu zwei Dritteln nach dem Steueraufkommen und zu einem Drittel nach der Bevölkerungszahl.

Gemäß dieses Schlüssels müsste Berlin 5,2 Prozent aller ukrainischen Flüchtlinge aufnehmen. Weil sich die Ukrainer mit einem 90-tägigen Touristenvisum jedoch frei in Deutschland bewegen können, liegen derzeit keine exakten Zahlen vor. Dennoch ist sicher davon auszugehen, dass die Berlin-Quote aktuell deutlich über 5,2 Prozent liegt. Jetzt, so will es die Berliner Landesregierung, sollen sich andere Bundesländer deutlich stärker engagieren.

Unter anderem deswegen versucht das Landesamt für Flüchtlinge (LAF) seit Tagen größere Flüchtlingsgruppen zu einer Fahrt zum Ankunftszentrum des Landes Berlin im ehemaligen Flughafen Tegel zu bewegen. In dem einstigen Terminal können sich die Menschen registrieren lassen. Das ist eine der unabdingbaren Voraussetzungen für den Erhalt von Sozialleistungen, die über die einmalige Nothilfe-Zahlung hinausgehen, wie sie die Sozialämter in den Bezirken derzeit leisten. Außerdem verleiht nur eine Registrierung Zugang zum regulären Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Auch für die Zuweisung von Kita- oder Schulplätzen ist eine Registrierung notwendig.

Zur Wahrheit gehört, dass sich viele Ukrainer mit der Registrierung von ihrer Vorstellung eines Lebens in Berlin verabschieden müssen. In Tegel werden die Menschen verteilt, von dort aus fahren Busse in die aufnehmenden Städte im ganzen Bundesgebiet. Allerdings geschieht die Verteilung weiterhin unter Vorbehalt. Jeder Flüchtling kann das Angebot annehmen, niemand muss.