Berlin - Die Bundespolizei verzeichnet Rekordzahlen an Migranten, die unerlaubt in Deutschland einreisen. Die meisten von ihnen waren über die weißrussische Grenze nach Polen gekommen und dann weitergereist. „Befragungen ergaben, dass Belarus die illegale Einreise unterstützt“, sagte Jens Schobranski, Sprecher der Bundespolizeidirektion Berlin, der Berliner Zeitung.

Allein am Donnerstag habe es in den für den Brandenburger Grenzabschnitt zuständigen Inspektionen Angermünde, Frankfurt (Oder) und Forst insgesamt 121 Aufgriffe mit Belarus-Bezug gegeben, sagte er. Bis zum Sommer habe die Bundespolizei vereinzelte illegale Einreisen festgestellt. Im August waren es dann in dem Zusammenhang schon 225. „Im September gab es dann eine deutliche Steigerung von Einreisen mit Belarus-Bezug auf über 1300“, so Schobranski. „Die Zahlen steigen von Woche zu Woche an. Allein vom 1. bis 7. Oktober sind 650 unerlaubte Einreisen über Belarus an der deutsch-polnischen Grenze festgestellt worden.“

Die überwiegende Zahl der illegalen Einwanderer kommt aus dem Irak. Auch einige Syrer sind dabei. „Die meisten erklären bei ihrem Aufgriff, dass sie nach Deutschland wollten“, so Schobranski. Eine Möglichkeit der direkten Zurückweisung gebe es nicht, weil es sich um eine Binnengrenze handelt und sie in der Regel ein Schutzersuchen stellen.

Die Situation sei lange nicht mehr so angespannt gewesen, sagte der Sprecher. Seine Behörde verstärkte die Streifen durch ihre mobile Kontroll- und Überwachungseinheit. Auch Beamte der Bereitschaftspolizei, unter anderem aus Blumberg sind an der Grenze unterwegs.

Verfahren wegen illegaler Einreise werden in der Regel eingestellt

Die Aufgegriffenen werden zur Zentralen Ausländerbehörde Eisenhüttenstadt gebracht. Dort hat die Bundespolizei eine Bearbeitungsstraße aufgebaut, wo die Neuankömmlinge registriert, befragt und erkennungsdienstlich behandelt werden. Auch eine Anzeige wegen unerlaubter Einreise bekommen sie. Die Verfahren werden in der Regel eingestellt.

Auch im sächsischen Teil der deutsch-polnischen Grenze ist die Situation angespannt. Nach Angaben der sächsischen Bundespolizei wurden im August und September 750 Menschen und damit viel mehr als in den Monaten zuvor aufgegriffen.

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hatte in dieser Woche an die Europäische Kommission und die Außenminister appelliert, tätig zu werden. „Wir können in Eisenhüttenstadt nur die Symptome heilen, die Ursache sitzt in Minsk“ sagte er. Polen, Litauen und Lettland als Nachbarländer von Belarus werfen dem dortigen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, in organisierter Form Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen und die Staatengemeinschaft so destabilisieren zu wollen.