Gepäckprobleme am Flughafen BER sind nichts Neues, zurzeit mehren sich allerdings die Beschwerden. Besonders betroffen von Problemen bei der Gepäckausgabe ist die Familie M. aus Neukölln. Am 28. Juli kehrte Taner M. (der seinen vollständigen Namen nicht in der Zeitung lesen wil) mit seiner Frau, dem zweijährigen Sohn und der einjährigen Tochter zurück nach Berlin von einem Urlaub in Antalya. Die Familie wartet aber noch immer auf die Nachlieferung von vier Gepäckstücken – drei Koffer und ein Kinderwagen –, die noch in einer Halle am Flughafen feststecken sollen. Es haben, wie offenbar in vielen anderen Fällen, die Arbeitskräfte gefehlt, um nach dem Flug aus Antalya mit der Fluggesellschaft SunExpress die Gepäckstücke aus dem Flugzeug zu entladen und diese zeitnah auf das Gepäckband zu platzieren.