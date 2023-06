Der Protest gegen den Abriss des denkmalgeschützten Generalshotels in Schönefeld wird lauter. Das Gebäude soll einem Parkplatz für Regierungsflieger weichen. Was sagen Experten?

Die Zeit läuft ab. Das denkmalgeschützte Generalshotel auf dem Gelände des Flughafens BER in Schönefeld soll noch im Laufe dieses Jahres abgerissen werden, wenn es nach der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) geht. Das 1947 bis 1950 errichtete Gebäude, in dem die DDR zu Zeiten der deutschen Teilung ihre Gäste empfing, soll Platz machen für die Regierungsflieger der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums. Am Mittwochabend durften Denkmalschützer, Architekten und Politiker das Haus noch einmal besichtigen. Die Berliner Zeitung war dabei.

Das zweigeschossige Generalshotel liegt im Sperrbereich des BER, nicht weit vom alten, inzwischen stillgelegten Terminal des Flughafens Schönefeld entfernt. Die Fassade aus rotem Sandstein und beigefarbenem Putz leuchtet im Schein der untergehenden Sonne, als die Delegation mit einem Bus der Bundespolizei vorfährt. Ein großer Abfallcontainer steht neben dem Eingang. Die Bundespolizei, die bis zum vergangenen Jahr das Haus genutzt hat, ist bereits ausgezogen.

Das Foyer empfängt die Besucher in alter Pracht. Es ist im Erdgeschoss vollständig mit Naturstein verkleidet. Den Fußboden schmücken dunkle Marmorplatten, Travertin ziert die Wände. Die Durchgänge zu den Korridoren sind mit rotem Marmor umrahmt. Unter der grün-gelben Kassettendecke hängt ein Kronleuchter.



„Das ist ein einmaliges Zeugnis für die Zeitschicht direkt nach dem Zweiten Weltkrieg“, sagt Stephanie Herold, Professorin für Städtebauliche Denkmalpflege und urbanes Kulturerbe an der Technischen Universität Berlin. Sie ist zum ersten Mal in dem Haus und steht jetzt im Foyer. „Dass dieser Raum mit einem wahnsinnigen künstlerischen Anspruch geprägt wurde, liegt auf der Hand, wenn wir die Materialien sehen, wenn wir die Ausgestaltung sehen“, sagt sie.

Blick auf den Kronleuchter im repräsentativen Foyer des Generalshotels Markus Wächter/Berliner Zeitung

Das Gebäude sage „natürlich etwas über den politischen Geltungswillen“ in der Zeit aus. „Ich persönlich kenne kein Gebäude, das zu diesem Zeitpunkt geplant oder gebaut wurde und das diesen Anspruch verfolgt hat“, sagt Herold. „Die meisten Städte waren damit beschäftigt, mühsam ihre Trümmer wegzuräumen und zu überlegen, wie die Leute aus den Notbehausungen rauskommen.“ Doch die sowjetische Militäradministration wollte in Schönefeld ein repräsentatives Empfangsgebäude. Sie gab den Bau des Generalshotels in Auftrag. Der Flughafen Tempelhof habe damals im amerikanischen Sektor gelegen, sagt Herold. Die Sowjets hatten also keinen Zugang dazu gehabt.

Das Bauwerk entstand im Systemwettbewerb zwischen Ost und West

So nutzten sie die Infrastruktur in Schönefeld – und werteten sie mit Bauten wie dem Generalshotel auf. „Das heißt, wir haben hier ein Bauwerk, das sich im direkten Kontext auch des Systemwettbewerbs der direkten Nachkriegszeit einordnen lässt“, sagt Herold. Eigentlich jeder Staatsgast, der in die DDR kam, sei hier empfangen worden, sagt die Professorin. Es gebe eine Liste, die mehr als 100 Seiten habe. Darauf stehen prominente Namen wie der von Sowjet-Führer Leonid Breschnew und Kubas ehemaligem Staatschef Fidel Castro.

Parkettfußboden, Holztüren und Stofftapeten – Blick in einen der Räume Markus Wächter/Berliner Zeitung

„Es blutet einem das Herz“, sagt Haiko Türk, Dezernatsleiter für Praktische Denkmalpflege am Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege, zum geplanten Abriss. Das Generalshotel sei „einmalig“, sagt Türk. „So ein Denkmal haben wir bei den 14.000 Denkmalen auf der brandenburgischen Denkmalliste nicht noch mal, nicht annähernd.“

Ein Mitarbeiter der Bima, der dabei ist, verteidigt die Abrissplanung. Am Standort des Generalshotels seien Flugbetriebsflächen vorgesehen, sagt er. Im Klartext: Abstellplätze für die Jets der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums, die nach Berlin ziehen soll. Der Platz reiche „maximal für ein Flugzeug“, sagt Wolfgang Kratzer (Linke), Gemeindevertreter aus Schönfeld. Das sei „nicht sehr überzeugend“. In Schönefeld gebe es genügend andere Flächen, die genutzt werden könnten und die von der Gemeinde freigehalten worden seien.

Liebevoll gestaltete Details: Leuchten im Blumendekor Markus Wächter/Berliner Zeitung

Initiative appelliert an Bundeskanzler Olaf Scholz

Der Umzug der Regierungsstaffel sei erst für 2034 geplant, sagt die Landtagsabgeordnete Sahra Damus (Grüne), die sich zusammen mit anderen Unterstützern zur Initiative Generalshotel retten! zusammengeschlossen hat. Das Gebäude müsse also nicht schon in den nächsten Wochen abgerissen werden. Der Abriss sollte vielmehr ausgesetzt werden, um zu prüfen, ob die alte Planung unter den inzwischen geänderten Vorzeichen noch immer umgesetzt werden soll, fordert sie. Zu den geänderten Vorzeichen gehört, dass die Bundesregierung inzwischen auf den Bau eines neuen Protokollgebäudes in Schönefeld verzichtet hat. Stattdessen soll das zunächst für den Übergang errichtete Terminal weiter genutzt werden.

Die Initiative habe Gesprächsangebote an die Bundesministerien für Verteidigung, Finanzen und Bau gerichtet, doch seien diese abgelehnt worden, berichtet Damus. Niemand halte sich für zuständig. „Wir richten unseren Appell daher nun an den Bundeskanzler, der auch Brandenburger Bundestagsabgeordneter ist, und an den Ostbeauftragten der Bundesregierung“, sagt Damus. „Es braucht eine kurzfristige politische Verantwortungsübernahme in der Bundesregierung, bevor der Abriss eines bedeutsamen Brandenburger Denkmals beginnt.“



