Wer sich in Fabrikhallen und Baumärkten wohlfühlt, wird auch die erste Erweiterung des Flughafens BER in Schönefeld gut finden. Im spartanisch eingerichteten Terminal 2, das nun in Betrieb geht, beherrscht hellgrauer Beton das Bild. Keine Verkleidung behindert den Blick auf die Kabeltrassen und Lüftungskanäle an den niedrigen Decken. Dafür bietet der Neubau Vorzüge, die das deutlich ältere Terminal 1 nebenan nicht zu bieten hat. „Viele Dinge sind moderner“, sagte die Flughafenchefin Aletta von Massenbach. Mit dem ausgebuchten Flug FR177 nach London-Stansted, der um 14 Uhr von der Nordbahn des BER starten soll, beginnt an diesem Donnerstag der Betrieb. Ryanair ist vorerst der einzige Nutzer des Gebäudes.

Engelbert Lütke Daldrup hat nichts Falsches versprochen. „Terminal 2 wird keine Kathedrale des Verkehrs, sondern ein praktisches, funktionales Gebäude nach Industriebau-Standard“, kündigte der Planer, der die Flughafengesellschaft FBB damals leitete, während des Richtfests Ende Juli 2019 an. Das Büro ATP hat einen Zweckbau ohne Schmuck und Schnörkel entworfen. „Funktional, schnell, kompakt“, so beschrieb Aletta von Massenbach am Mittwoch die mit Metall verkleidete Stahlbetonkonstruktion.

„Berliner Brandstifter“ für 79,90 Euro

Funktional: Das Gebäude ist – um ein Beispiel zu nennen – so geplant worden, dass Platz ist für möglichst viele Check-in-Automaten. Es sind 37. „Die Quote im Vergleich zu den Schaltern ist deutlich höher als in Terminal 1“, erläuterte Aletta von Massenbach. Das große, teilweise schon vor zehn Jahren fertiggestellte Empfangsgebäude des BER wurde geplant, als das Einchecken am Schalter noch die Regel war.

Schnell: Acht von Tageslicht beleuchtete Kontrolllinien stehen zur Verfügung. Das sind zwar weniger als in Terminal 1 nebenan, wo bis zu 36 Linien genutzt werden können. „Doch die Anlagen können pro Stunde doppelt so viele Passagiere bewältigen“, sagte Karl-Heinz Weidner, Präsident der Bundespolizeidirektion Berlin. Weil es mehr Platz gibt, sind die Förderbänder länger. Bis zu drei Passagiere gleichzeitig können die Schalen, die das Handgepäck zum Durchleuchten bringen, beladen. „Die Beschleunigung der Prozesse ist unser Beitrag zu diesem Projekt“, sagte Weidner.

Kompakt: Auf nur 23.000 Quadratmetern Fläche lassen sich pro Jahr sechs Millionen Fluggäste abfertigen. Anfangs hatten die Planer 15.000 Quadratmeter angepeilt, aber dann wurde das Bauprogramm aufgestockt – weshalb die Kosten von 100 Millionen auf 200 Millionen Euro stiegen. Zwar braucht man vom Flughafenbahnhof im Schnitt knapp zehn Minuten dahin, doch innerhalb des neuen Terminals sind die Wege verhältnismäßig kurz. Weil sich das Geschehen auf zwei Geschossen abspielt, müssen die Passagiere aber schmale Treppen erklimmen oder Aufzüge benutzen. Dabei begegnen sich abfliegende und ankommende Fluggäste, die es hier ab April ebenfalls geben wird.

Im Erdgeschoss wird eingecheckt, im ersten Stock befindet sich der Duty-free-Shop, den alle Terminalnutzer unweigerlich durchqueren müssen. In dem Supermarkt mit Graffiti-Optik und zwei Hollywood-Schaukeln warten Spreewald-Gurken in Dosen für 2,50 Euro, Pfefferminzlikör „Berliner Luft“ aus Mahlsdorf für 13,90 Euro und sechs Monate alter Gin „Berliner Brandstifter“ für 79,90 Euro auf Käufer – deren Zahl dank Corona auch am BER weiterhin deutlich niedriger ist als früher.

Bislang 2,6 Millionen Passagiere in diesem Jahr

„Wir erwarten für dieses Jahr insgesamt rund 17 Millionen Passagiere“, sagte Aletta von Massenbach. Zum Vergleich: 2019, im letzten Jahr vor Beginn der Pandemie, wurden in Berlin knapp 36 Millionen Fluggäste gezählt. Musste Terminal 2, das seit Sommer 2020 ungenutzt vor sich hin schlummerte, wirklich aus dem Dornröschenschlaf geholt werden? Ja, entgegnete die Flughafenchefin. Weil Impfzertifikate zu prüfen und Einreisebestimmungen zu berücksichtigen sind, hat sich die durchschnittliche Abfertigungsdauer dank Corona im Schnitt verdreifacht. „Wir brauchen mehr Zeit – und auch mehr Platz.“ Auf Terminal 5, den im vergangenen Jahr stillgelegten früheren Flughafen Schönefeld, könne aber wohl dauerhaft verzichtet werden.

Nach einem sehr schwachen Jahresbeginn hätten die Fluggastzahlen inzwischen begonnen zu steigen, freute sich von Massenbach. „In diesem Jahr haben bislang rund 2,6 Millionen Passagiere den BER genutzt, 2021 waren es im selben Zeitraum gerade mal 500.000.“ Erwartet wird, dass die tägliche Zahl der Nutzer, derzeit um die 40.000, während der Osterfeiertage auf 70.000 steigt. „Das neue Terminal ist Teil unserer Vorbereitungen für die Normalisierung des Luftverkehrs“, hieß es.

Bahn dünnt den Regionalzugverkehr zum Flughafen aus

Es geht also aufwärts. „Doch weiterhin lässt sich die Entwicklung nur schwer einschätzen“, gab die BER-Chefin zu bedenken. Was passiert, wenn die Kerosinpreise weiter steigen? „Der Anstieg der Energiepreise betrifft uns nicht so sehr“, sagte Ryanair-Manager Andreas Gruber der Berliner Zeitung. „Wir haben vertraglich vorgesorgt, dass Erhöhungen nicht 1:1 durchschlagen. Außerdem haben wir die Krisenzeit genutzt, um unsere Kosten weiter zu senken.“ Doch andere Fluggesellschaften könnten Kostenprobleme bekommen, schätzten Beobachter ein.

Dass der Flughafenexpress FEX und die S-Bahn zum neuen Hauptstadt-Airport an diesem Mittwoch ziemlich voll waren, hatte einen Grund. Wegen Bauarbeiten fallen die Züge der Regionalexpresslinie RE7 und der Regionalbahnlinie RB14 auf der Strecke zum BER ersatzlos aus. Bis Anfang Juli werde es immer wieder Beeinträchtigungen geben, gab die Deutsche Bahn bekannt. „Der Flugverkehr nimmt zu, die Bahn halbiert das Regionalzugangebot zum BER“, sagte der Fahrgast Matthias Winkler aus Spandau. „Schwer zu verstehen.“