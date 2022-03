Wer Feuerwehrmann oder -frau werden möchte, kann sich jetzt am Flughafen Berlin-Brandenburg bewerben. Ab sofort können sich junge Menschen unter karriere.berlin-airport.de auf einen Ausbildungsplatz bei der Flughafenfeuerwehr bewerben. Zum Start des neuen Ausbildungsberufes im August werden zunächst sechs Ausbildungsplätze „Werkfeuerwehrmann/-frau“ besetzt. Erstmals können sich Absolventen der zehnten Klasse für die dreijährige Ausbildung bei der Werkfeuerwehr am BER bewerben.

„Es wird ein toller Job sein, der einem an dieser Stelle auch etwas zurückgibt“, sagte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) bei einem entsprechenden Vor-Ort-Termin. Er warb dafür, dass sich junge Frauen bewerben mögen. „Gerade in den technischen Berufsbildern gibt es tolle Entwicklungschancen und gute Verdienstmöglichkeiten.“

Fünf der 295 Feuerwehrleute am BER sind Frauen. Die Werkfeuerwehr dort verfügt über drei Wachen, die rund um die Uhr besetzt sind. Pro Jahr rückt die Feuerwehr dort zu etwa 3000 Einsätzen aus – zu medizinischen Notfällen, technischen Hilfeleistungen oder wenn versehentlich wieder einer der 65.000 Brandmelder losgegangen ist. Auch für Notlandungen ist die Feuerwehr gerüstet, etwa mit sogenannten Flugfeldlöschfahrzeugen oder Sonderfahrzeugen zur Flugzeugevakuierung.

Das verdienen Feuerwehrleute am Flughafen BER

Nach Angaben der Flughafengesellschaft werden nicht nur sechs Auszubildende gesucht. Es sind auch 18 Stellen im Einsatzdienst unbesetzt. Ausgebildete Feuerwehrleute erhalten laut Flughafengesellschaft nach zweieinhalb Jahren Betriebszugehörigkeit etwa 3000 Euro Bruttogehalt und eine Zulage in Höhe von 14 Prozent der Grundvergütung für Dienste an Sonn- und Feiertagen sowie Nachtzuschläge. Während der Ausbildung werden, je nach Lehrjahr, 1008 bis 1119 Euro gezahlt.

Den Ausbildungsberuf Werkfeuerwehrmann/-frau gab es in Brandenburg bisher noch nicht. Die sieben Werkfeuerwehren, zum Beispiel im Chemiewerk Schwedt, rekrutieren das Personal unter anderem von anderen Feuerwachen.

Diese Unternehmen beteiligen sich an der Berufsausbildung

Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) beteiligen sich an der neuen Berufsausbildung weitere Unternehmen: etwa ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt und BASF in Schwarzheide. Auch sie bilden jetzt jeweils sechs Feuerwehrleute aus. Auch das Unternehmen Tesla in Grünheide, das Feuerwehrleute sucht, hat Interesse angemeldet. Die entsprechende duale Berufsausbildung wird sowohl in den Unternehmen als auch am Oberstufenzentrum Oder-Spree in Eisenhüttenstadt stattfinden.

Bislang musste, wer in Brandenburg Feuerwehrmann werden wollte, zunächst eine Berufsausbildung vorweisen und dann noch einmal eine Feuerwehrausbildung dranhängen. Diesen Umweg müssen Zehntklässler, die Werkfeuerwehrleute werden wollen, künftig nicht mehr nehmen. Für sie gibt es jetzt die dreijährige Ausbildung. Einen ähnlichen Weg geht die Berliner Feuerwehr schon seit einigen Jahren.

Andreas Klupsch, Leiter der Flughafenfeuerwehr und Vorsitzender des Werkfeuerwehrverbandes, ist froh, dass es die Ausbildung jetzt gibt. Sie helfe, den Personalbedarf aus eigener Kraft zu decken. „Altersbedingt werden uns in Schönefeld bis zum Jahr 2025 circa 40 Mitarbeiter verlassen.“