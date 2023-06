Wenn es nach der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) geht, dann wird das denkmalgeschützte Generalshotel auf dem Gelände des Flughafens BER abgerissen. Es soll dem geplanten Ausbau des Regierungsflughafens in Schönefeld weichen. Doch nun gibt es eine gewichtige Gegenstimme. Dieter Faulenbach da Costa, seit 1985 als Flughafenplaner tätig, hält den Abriss für unnötig.

„Der Abriss des Generalshotels kann mit dem für 2034 geplanten Umzug der Regierungsstaffel zum BER nicht begründet werden“, sagte Faulenbach da Costa gegenüber der Berliner Zeitung. „Für diesen Umzug gibt es keine sinnvolle und umsetzbare Planung mehr.“

Der Grund: Weil der Bund darauf verzichtet, im Bereich des früheren Flughafens Schönefeld ein Regierungsterminal zu bauen, haben sich die Ausgangsbedingungen grundlegend geändert. Denn nun soll das 2020 eröffnete temporäre Terminal, das ursprünglich als Provisorium gedacht war, dauerhaft genutzt werden. Dieses Gebäude befindet sich jedoch an einer ganz anderen Stelle. Der geplante Bau der Hangars und der Bau des Vorfeldes für die Regierungsfunktionen „wäre bei der beabsichtigten Dauernutzung des provisorischen Terminals dysfunktional“, warnt Faulenbach da Costa.

Der Diplomingenieur und Architekt gilt als erfahrener Airport-Planer. Faulenbach da Costa war in der Entwicklungsplanung, Ausbauplanung sowie der Realisierung von 44 Flughäfen und 45 Passagierterminals weltweit beteiligt und dort als Projektmitarbeiter oder als Projektleiter beschäftigt. Unter anderem am Flughafen BER, wo er zunächst an der Standortsuche und am Raumordnungsverfahren beteiligt war, später jedoch als Kritiker öffentlich auftrat.

„Wenn das ursprüngliche Provisorium eines Regierungsterminals“ in Schönefeld „zur Dauereinrichtung wird, dann sollte auch die Planung für die Stationierung der Regierungsflugzeuge am BER an diese neue Situation angepasst werden“, sagt Faulenbach da Costa. Er schlägt vor, Hangars, Rollwege und Vorflächen des Regierungsflughafens so weit nach Süden zu verlagern, dass die Fläche mit dem Generalshotel nicht mehr im Sperrbereich des Airports liegt. „Mit dieser angepassten Planung wäre es dann möglich, den Norden des BER freizuräumen und einen Lärmschutzwall aus Gebäuden für die nördlich liegenden Siedlungen“ zu errichten, so der Flughafenplaner. „Das nennt man dann aktiven Lärmschutz“, so Faulenbach da Costa. „Das Generalshotel läge dann im öffentlich zugänglichen Bereich“ – und könnte von Besuchern besichtigt werden.

Die Planungen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gehen indes davon aus, dass das Generalshotel abgerissen werden muss. An der Stelle des denkmalgeschützten Gebäudes sind laut BImA „Abstellpositionen und Rollwege für Luftfahrzeuge vorgesehen“. Noch in diesem Jahr – vermutlich schon im Sommer – könnte der Abriss erfolgen.

Im Generalshotel begrüßte die DDR ihre Staatsgäste

Das Generalshotel war zwischen 1947 und 1950 auf dem Areal der ehemaligen Henschel-Flugzeugwerke nach dem Entwurf des Architekten Georg Hell errichtet worden. Zunächst war es wie der gesamte Flugplatz in den Händen der Sowjets, ab 1961 wurde es von der DDR-Führung übernommen. Offiziell firmierte das Gebäude unter dem Namen „Sonderabfertigung für Generale und Persönlichkeiten der Politik und Wirtschaft“. Zu Zeiten der deutschen Teilung begrüßte die DDR-Führung in dem Gebäude Staatsgäste wie Sowjet-Chef Leonid Breschnew oder Kubas Fidel Castro. Nach der Wiedervereinigung wurde das Generalshotel durch die Bundespolizei genutzt – bis 2022. Inzwischen steht es leer. Das Gebäude gilt nach einem Gutachten aus dem Jahr 1996 als „bewahrenswert“.

Die Abrisspläne stoßen, wie berichtet, auf breiten Protest. In einem offenen Brief an die Bundesregierung setzen sich Vertreter aus Kultur, Wissenschaft und Politik für den Erhalt des Generalshotels als „authentisches Zeugnis der Historie des Flughafens Schönefeld“ ein. Mit dem Verzicht auf den Neubau des Regierungsterminals sei „der Grund für den Abriss des Generalshotels entfallen und der Weg frei für den Erhalt des Denkmals“, heißt es in dem Brief. „Die Bundesregierung mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben sowie das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung sind aufgefordert, den kurzfristig geplanten Abriss zu stoppen“, schreiben die Unterzeichner. Bis zum 26. Juni haben 492 Unterstützer den Brief unterschrieben.

Zu den Unterzeichnern gehören die Landtagsabgeordneten Sahra Damus (Grüne), Isabelle Vandre (Linke) und Matthias Stefke (BVB/Freie Wähler). „Die Verhinderung des Abrisses ist ein Wettlauf gegen die Zeit“, sagt Vandre. „Das Abrissmoratorium muss jetzt kommen, sonst gibt es nach dem Sommer kein Gebäude mehr, über dessen Weiternutzung wir miteinander diskutieren können“, sagt sie. „Dabei verpflichten uns der Denkmalwert und die Geschichte des Gebäudes, aber auch ein möglichst nachhaltiger Umgang mit endlichen Ressourcen dazu, Nachnutzungsmöglichkeiten zu suchen.“

Abgeordnete fordern Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes

„Nie schien ein Abriss von historischer Baukultur sinnloser zu sein“, sagt Matthias Stefke von der Fraktion BVB/Freie Wähler. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) „sollte sich dafür einsetzen, die sich schon drehende Abrissbirne noch anzuhalten“.

Die beteiligten Bundesministerien würden „bewusst an den überholten Planungen von 2011“ kleben – nur um das Generalshotel unbedingt in diesem Sommer abreißen zu dürfen, kritisiert die Grünen-Politikerin Sahra Damus. „Die Verantwortlichen wissen genau, dass die Pläne so nicht kommen werden“, sagt sie. „Dafür aber ein herausragendes Denkmal der frühen Ostmoderne, eine Einzigartigkeit aus der Brandenburger Denkmalliste, zu opfern“, sei nicht nur unverantwortlich, „das grenzt an Kulturrevanchismus“, so Damus.

Flughafenplaner Faulenbach da Costa schließt sich der Kritik an. Die BImA sollte „ein Moratorium anbieten, in dem über den Abriss erneut nachgedacht wird“, sagt er.