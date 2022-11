Fluglärm-Panik: Wie viele Rettungshubschrauber braucht Berlin?

Die Hauptstadt will einen neuen ständigen Hubschrauber am Krankenhaus Buch stationieren. Die Anwohner fürchten den Lärm, wehren sich. Und fragen: Warum das alles?

Auf der Chirurgie ist es still. Der Ehemann im Krankenbett ringt auch nach der Operation noch um Fassung: eine falsche Bewegung, und die Achillessehne war gerissen. Nun stehen da die Krücken. Während wir die Aufträge sortieren, die zu stornieren sind, verstummt unser Gespräch. Ein Hubschrauber fliegt heran, kommt näher, landet auf dem Dach des Helios-Krankenhauses Berlin-Buch.

Der Lärm bei der Landung ist so ungeheuerlich, als rotiere er durch unsere ganzen Körper. Als wieder Ruhe einkehrt, erfasst uns eine gewisse Demut, denn andere Patienten sind viel schlimmer dran. Und: Wie gut, dass es eine solche Rettung gibt.

Nicht anders sehen das die Anwohner der Goethestraße in der angrenzenden Gemeinde Panketal. Die gehört schon zu Brandenburg, befindet sich aber in unmittelbarer Nähe des Bucher Landeplatzes. Bei Herbert Hoffmann im Haus etwa zerläuft bei einem Hubschrauberanflug das Fernsehbild in Streifen, der Ton kommt ohnehin nicht an, wenn direkt über seinem Haus die Rotoren knattern.

Hoffmann und seine Nachbarn in der Einflugschneise nehmen den Lärm mit Gleichmut hin, schließlich geht es um Notfälle, vielleicht um Menschenleben. Die Hubschrauber landen im Durchschnitt 117-mal, das sind 234 Flugbewegungen im Jahr, weniger als eine pro Tag. Nie hat sich einer darüber beschwert.

Erst als Anfang 2021 bekannt wird, dass das Helios-Krankenhaus einen Bauantrag für einen zusätzlichen Hubschrauberlandeplatz mit Hangar gestellt hat, werden die Bürger in der Einflugschneise unruhig. Direkt hinter ihrem Haus und neben dem Friedhof soll dauerhaft ein Hubschrauber am Boden stationiert sein? Zusätzlich zu dem vorhandenen Landeplatz auf dem Dach? 24 Stunden am Tag anflugbereit?

Krankenhaus Buch: 4000 Starts und Landungen jährlich prognostiziert

Die Anwohner studieren die im Rathaus ausliegenden Unterlagen und erschrecken: Bis 2030 sind im Krankenhaus Buch insgesamt 4000 Starts und Landungen jährlich prognostiziert. Das wären im Schnitt elf Flüge am Tag, 17 in Spitzenzeiten, rund 95 Dezibel, auch am Wochenende. So oft soll dann den Bürgern in den nahen Häusern die Kaffeetasse in der Hand erzittern, wenn ein Hubschrauber sie überfliegt oder landet? Wer plant so etwas über ihre Köpfe hinweg?

Wegen des Fluglärms am Berliner Flughafen BER stritten Anwohner mit Behörden jahrzehntelang um ihre Ruherechte. Am überregional bedeutenden Unfallkrankenhaus in Marzahn kommt es zu rund 1300 Landungen im Jahr, 700 weniger als künftig in Buch. In Marzahn wurden leisere Hubschrauber eingesetzt und Flugrouten geändert, weil Bürger geklagt haben, die viel weiter vom Landeplatz entfernt wohnen als Panketaler. Trotz dieser Erfahrungen erlauben dieselben Berliner Behörden Flüge direkt über einem Brandenburger Wohngebiet. In Berlin geht so etwas.

Bürger formulieren Einwände, die Gemeinde Panketal auch. Bürgermeister Maximilian Wonke fordert im Frühjahr 2021 andere Einflugschneisen, mindestens aber Schallschutz für Bürger und den Kindergarten, erwähnt den nahen im Bau befindlichen Wohnungskomplex. Er fragt, welche alternativen Landeplätze geprüft wurden. Es gibt darauf keine Antwort.

Überhaupt werden seine Forderungen von der Oberen Luftfahrtbehörde fast alle ignoriert. Die Erwiderungen klingen wie aus einem anderen Jahrhundert – kaltschnäuzig und frech. Die Behörde genehmigt den Landeplatz und ruft den betroffenen Bürgern in der Goethestraße zu: Wer seine Radio- oder Fernsehsendungen nicht verfolgen kann, nutze das Internet, um Informationen nachzuhören! Gespräche zu unterbrechen ist zumutbar. Zwischendurch gibt es doch größere Ruhephasen.

Das Haus von Herbert Hoffmann, 78, steht nach seiner Messung nur 103 Meter entfernt vom Landeplatz, also besonders nah dran. Er hat es vor 30 Jahren selbst ausgebaut, einen herrlich wild blühenden Garten davor angelegt, wo er nach einem intensiven Arbeitsleben seine Ruhe genießen will. Heute wirkt er rechtschaffen verzweifelt, ja resigniert: „Egal woher der Hubschrauber kommt, der Lärm ist unerträglich. Als würde der auf meinem eigenen Dach landen. 17-mal am Tag halte ich das nicht aus. Ich weiß nicht, was ich machen soll!“

Es nützt ihm nicht, dass die Obere Luftfahrtbehörde erklärt, Panketal solle möglichst nicht direkt überflogen werden, die Entscheidung liegt beim Piloten. Und allein Start und Landung in 100 Metern Entfernung beschreibt er als „absolut irrsinnig“. Die Behörde indes ordnet nicht mal Mindeststandards wie Schallschutzfenster an, nichts. Ohne Rücksicht soll über Häuser und Gärten hinweggeflogen werden.

Die Empörung über so viel kühle Ignoranz in Panketal ist natürlich groß. Zumal im Expertengutachten des Klinikums 460 Meter Entfernung zu den Wohnhäusern angegeben sind. In Wahrheit sind es im Durchschnitt 170, manchmal eben nur 100 Meter. Dazu erklären die Behörden, die falschen Angaben hätten keinen Einfluss auf die Lärmberechnung gehabt, die sei mit 180 Metern erfolgt. Der Bürgermeister und Anwohner schalten daraufhin eine Anwaltskanzlei ein, die im Juli 2022 auf 37 Seiten einen Widerspruch begründet. Der verweist auf zu große Nähe, fehlenden Lärmschutz. Auch sei die Genehmigung ohne Prüfung der Umweltverträglichkeit am Rand des Naturparks Barnim schlicht rechtswidrig.

Entsteht in Buch ein neues Rettungskrankenhaus in Konkurrenz zu Marzahn?

Die Grundsatzfrage jenseits des Lärms aber, warum die Rettungsflüge im Klinikum Buch in sieben Jahren von 117 auf 2000 explodieren sollen, die stellt die Gemeinde nicht, will die Versorgungspflicht Berlins nicht anzweifeln. Dabei geht es genau darum: Warum soll Buch plötzlich 2000-mal im Jahr angeflogen werden? Entsteht hier ein neues Rettungskrankenhaus in Konkurrenz zu Marzahn? Gibt es derzeit in Berlin eine dramatische Unterversorgung von Notfällen? Sind Leben gefährdet, weil Hubschrauber fehlen?

Das Helios-Krankenhaus verweigert jede Auskunft. Das sei allein Sache der Berliner Regierung, die den Landeplatz ausschrieb. Aber das Krankenhaus hat den Antrag dazu gestellt und sieht offenbar kein Problem, die eigenen Patienten diesem unheimlichen Lärm auszusetzen. Es muss also ein massives Interesse haben an dem Projekt – hoffentlich auch jenseits finanzieller Vorteile. Wir forschen weiter nach Gründen für die Zahlenexplosion. Die Obere Luftfahrtbehörde verweist auf die Umweltverwaltung, diese auf die Innenverwaltung. Die wiederum erklärt, die Berliner Feuerwehr sei zuständig.

Und jetzt wird es richtig interessant. Zur Erinnerung noch mal die Frage: Warum sollen Rettungsflüge in Buch bis 2030 auf jährlich 2000 hochschnellen? Dazu schreibt die zuständige Berliner Feuerwehr, ohne Kontext sei eine Antwort sei „nicht zielführend“. Und wörtlich: In den „Bedarfsermittlungen finden derartig große Betrachtungszeiträume keine Berücksichtigung.“

Krankenkassen: Zahl der Rettungsflüge in Berlin ist rückläufig

Im Klartext: Es gibt keine Zahlen, bis 2030 wird noch nicht mal geplant. Offenbar weiß niemand in Berlin, wie viel Rettungskapazität aus der Luft überhaupt gebraucht wird, warum neben Marzahn und Steglitz noch ein dritter ständiger Standort für Rettungsflieger in Berlin nötig ist. Der Bedarf wurde in einem „internen Arbeitsdokument“ ermittelt, schreibt die Feuerwehr.

So intern, dass nicht mal den Krankenkassen Einblick gewährt wird. Denjenigen also, die am Ende alles bezahlen müssen. Denn die Krankenkassen, man will es nicht glauben, lehnen einen dritten Standort strikt ab: Sie sehen dafür keinen Bedarf, weil die Zahl der Rettungsflüge in Berlin rückläufig ist: Steglitz etwa verzeichne bis zu einem Drittel weniger Einsätze jährlich. Dagegen habe Berlin mit 26 Fahrzeugen genügend Rettungskapazität am Boden. Eventuell steigender Bedarf sei abgedeckt. Auch Brandenburg teilt mit, kein Interesse an einem weiteren Standort zu haben. Der sei allein von Berlin geplant.

Rettungshubschrauber transportieren zu 99 Prozent Notärzte

Natürlich ist ein Rettungswagen in der Großstadt meist schneller vor Ort als ein Hubschrauber. Für den muss erst mal eine Kreuzung gesperrt werden, damit er landen kann. Lufteinsätze erfolgen nur, wenn das am schnellsten geht oder alle Rettungswagen belegt sind. Doch existieren allenthalben völlig falsche Vorstellungen von den Einsätzen. Man denkt an blutende Schwerverletzte, die nach einem Autobahnunfall in die Klinik geflogen werden. Tatsächlich befördert ein sogenannter Rettungstransporthubschrauber, wie er jetzt in Buch geplant ist, nicht Patienten, sondern zu 99 Prozent Notärzte, erläutern die Krankenkassen.

Das läuft keineswegs immer effizient, bemerkte der Panketaler Bürgermeister beim Besuch eines Altenheims seiner Gemeinde. Vor dem Haus stand ein Krankenwagen, weil einer Bewohnerin schwindlig geworden war. Danach aber traf noch ein Hubschrauber mit Arzt ein, um ein Medikament zu verabreichen. Dasselbe Prozedere beobachtete er in einem Kindergarten, wo sich ein Mädchen beim Klettern den Arm gebrochen hatte. Der Rettungswagen kam, der Hubschrauber mit Arzt und Schmerzmittel hinterher. Die Klinik war mit dem Auto in höchstens zehn Minuten zu erreichen.

So etwas wird nicht die Regel sein, kommt aber vor, wie man sieht. Die Feuerwehr ist sogar sicher, dass auch der neue Hubschrauber in Berlin-Buch seine Einsätze finden wird, wenn er erst mal da ist.

Doch was ist das für ein absurdes System, in dem Berlin generös bestellt und die Krankenkassen zahlen, ohne zumindest mitreden zu dürfen? Die Kassen, also die Versicherten, finanzieren alles – Hubschrauber, Besatzung, Wartung, Hangarmiete. Ein Notarztzubringerflug kostet Tausende, eine Minute liegt bei derzeit 130 Euro.

Inklusive Abschreibung für die Anschaffung ist der neue Hubschrauber mit vier Millionen Euro pro Jahr besonders teuer. Berlin hat ihn mit Seilwinde geordert, wie man sie zur Bergrettung braucht. Daher muss neben dem Notarzt, dem Piloten und dem Assistenten noch ein viertes Besatzungsmitglied bezahlt werden – das ganze Jahr über. Ob der Hubschrauber fliegt oder nicht.

Die Bürger und die Gemeinde Panketal behalten sich eine Klage vor gegen den künftigen Notarztzubringer aus der Luft. Die Krankenkassen erwägen dem Vernehmen nach, sich gegen die Finanzierung des neuen Standorts zu wehren, weil der Bedarf fehlt.

Das Helios-Krankenhaus, hört man, soll für den Hangar, den es auf seinem Gelände baut, jährlich 100.000 Euro Miete kassieren. Damit ist es einer der wenigen Profiteure dieser gewaltigen Bürgerbelästigung. Panketaler und Patienten dagegen sollen nicht nur den Lärm ertragen, sondern diesen über ihre Krankenkassenbeiträge auch noch finanzieren.

Panketal: Die Bagger sind schon bei der Arbeit

Ich wohne selbst in Panketal, nicht in der Einflugschneise, sondern ein paar Straßen weiter. Ein Hubschrauber ist natürlich überall zu hören. Auf dem Weg zum Arzt im Helios will ich mir den künftigen Standort ansehen und traue meinen Augen nicht: Die Bagger sind schon bei der Arbeit, verschieben Erdmassen. Neben der Rettungsstelle steht eine Ärztin und raucht. Ich stelle mich vor, erwähne die Recherche und frage, ob sie von dem neuen Landeplatz weiß, ob es hier nicht unheimlich laut werden könnte. Sie hat noch nichts davon gehört.

Ein paar Tage später ruft mich die Pressestelle des Helios an und belehrt mich, dass ich auf dem Klinikgelände keine „Befragungen“ vornehmen dürfe. Dann informiert sie die Redaktion der Berliner Zeitung über meinen „Verstoß“.

So etwa muss man sich Pressearbeit früher in der DDR vorstellen: Was geht es die Bürger an oder gar die Presse, was da oben über sie beschlossen wird?