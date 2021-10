Berlin - Es ist eine große Chance für Berlin. Die Zahl der Taxis, in denen Rollstühle Platz haben, könnte deutlich steigen. Doch weil das Förderprogramm demnächst enden soll, kommen Taxibetreiber, die sich das Geld für die nötigen Umbauten besorgen wollen, möglicherweise zu spät. „Das viel gelobte Inklusionstaxi droht an der Berliner Bürokratie zu scheitern“, warnte Thomas Seerig, behindertenpolitischer Sprecher der FDP im Abgeordnetenhaus. „Leidtragende sind die Rollstuhlfahrer, die der Senat im Regen stehen lässt, anstatt Lösungen zu finden.“ Jetzt versucht die Branche, den Senat doch noch umzustimmen.

Einer der Wortführer ist Alexander Mönch. Er ist Deutschland-Chef von FreeNow – einem Unternehmen von BMW und Mercedes, mit dessen App man Taxis oder Mietwagen mit Fahrer ordern kann. Für viele Menschen sei es allerdings schwierig, auf diese Weise beweglich zu sein, sagt er. „Einfach ein Taxi oder einen Fahrdienst bestellen, und in wenigen Minuten erscheint ein Wagen: Das ist insbesondere für Rollstuhlfahrer in der Regel keine Option.“ Es gebe zwar einen Sonderfahrdienst, doch für Spontanfahrten sei er nicht geeignet. Wartezeiten von zwei Wochen wären nicht ungewöhnlich.

In Berlin würden 31.000 Menschen profitieren

Damit Behinderte mobiler werden, hat das Land Berlin vor drei Jahren ein Förderprogramm aufgelegt. Adressaten sind Taxibetreiber, die Fahrzeuge wie den Mercedes-Benz Vito oder VW Caddy mit einer Rampe und Gurten für die Rollstuhlbeförderung umrüsten möchten. Sie bekommen die Kosten, die sich auf 15.000 Euro summieren können, ersetzt.

Bisher gingen 68 Anträge für 71 Inklusionstaxis beim Senat ein, teilte Sozial-Staatssekretär Alexander Fischer (Linke) jüngst mit. 14 Anträge würden noch bearbeitet, bei einem ruhe die Bearbeitung, weil der Unternehmer nicht mitwirke, hieß es. 53 Anträge wurden aber schon bewilligt, so Fischer. Davon hat der Senat in 24 Fällen das Geld überwiesen – insgesamt fast 275.000 Euro. In weiteren 29 Fällen müssten die Unternehmer das Geld noch abrufen.

Angesichts von derzeit mehr als 6100 Taxis in Berlin ist die Zahl der rollstuhlgerechten Fahrzeuge aber noch gering. Um das Förderprogramm bekannter zu machen, haben FreeNow und der Sozialverband Deutschland Taxibetreiber angesprochen. Mit Erfolg, so der FreeNow-Chef: „Viele von ihnen haben inzwischen erkannt, dass die Rollstuhlbeförderung ein Bereich ist, in dem sie neue Stammkunden gewinnen und zusätzliche Umsätze erzielen können.“ Immer mehr Taxiunternehmen zeigten Interesse. So würden demnächst weitere 50 Anträge neu eingereicht, so Mönch. „Die Flotte könnte also auf rund 120 wachsen. Dann wäre es erstmals möglich, solche Taxis in die Vermittlung aufzunehmen. Anders als bisher könnten die Kunden gezielt ein inklusives Fahrzeug bestellen – ein Qualitätssprung.“ Martin Maubach vom Sozialverband Deutschland schätzt, dass in Berlin 31.000 Menschen profitieren würden.

Das Problem ist nun, dass das Förderprogramm zum Jahresende ausläuft. Anträge können nur noch bis zum 30. November gestellt werden. Besonders kritisch sei, dass gefordert wird, dass die Rechnung für den Fahrzeugumbau bis dahin vorliegt, erklärte Maubach. Das sei „klar kommuniziert worden“, bekräftigte Staatssekretär Fischer. Die Zahlung von Abschlägen sei bei einmaligen Sachkosten rechtlich nicht möglich.

„Doch wer heute ein Auto bestellt, muss wegen Lieferengpässen monatelang warten. Die Zeit, die der Umbau dauert, kommt hinzu“, entgegnete Mönch. Die Förderrichtlinien seien unrealistisch. Der FDP-Politiker Seerig formulierte es so: „Jahrelang kam man dem Ziel von 250 Taxen bis Ende 2021 nur in Trippelschritten näher. Nun besteht Interesse – und der Senat lässt die Mittel einfach auslaufen.“

Zusammen mit anderen Beteiligten, unter anderem dem Sozialverband Deutschland, der Industrie- und Handelskammer Berlin sowie Aktivisten wie Raul Krauthausen von den Sozialhelden hat Mönch Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) und Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) einen Brief geschrieben. Die Bitte lautet, die Antragsfrist mindestens bis zum Ende dieses Jahres zu verlängern. „Berlin hat die Chance, dass die Zahl der inklusiven Taxis deutlich wachsen kann und Menschen mit Behinderung mobiler sein können“, sagte Alexander Mönch. „Das Land sollte sie nutzen.“