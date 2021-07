Berlin - Trotz großer Hochwasserschäden an Bahnstrecken und anderen Anlagen können Fahrgäste der Deutschen Bahn (DB) den Fernverkehr wieder für ihre Reise nutzen. Doch die Beeinträchtigungen, die von den Überschwemmungen verursacht worden sind, wirken sich auch auf den ICE- und Intercity-Verkehr aus – und zwar weiträumig. Nach Informationen der Bahn ist die Zahl der Verspätungen deutlich gestiegen. So wurden am Donnerstag bundesweit nur noch 64 Prozent der DB-Fernverkehrszüge als pünktlich registriert. Obwohl die Region Berlin kein Hochwasser erlebte, ist auch sie betroffen. Im Regionalbereich Ost, zu dem die Hauptstadt gehört, betrug die Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr der Bahn 64,8 Prozent.

Die Werte liegen deutlich unter dem bisherigen bundesweiten Mittelwert für dieses Jahr. Seit Januar galten im Durchschnitt 78,7 Prozent der DB-Fernzüge als pünktlich – was nach den Regularien des Unternehmens bedeutet, dass sie exakt nach Plan oder mit einer Verspätung von maximal fünf Minuten und 59 Sekunden verkehrten. Im Regionalbereich Ost inklusive Berlin betrug dieser Anteil sogar 85,2 Prozent.