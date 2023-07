Tag der Schokolade: Hier gibt es in Berlin die besten Leckereien

Was ist groß und was ist klein? Das Brandenburg Tor in echt ist wirklich beeindruckend groß. Aber ist ein Abbild, das nur einen Meter hoch ist, dann wirklich klein? Nicht, wenn es aus Schokolade geformt wurde. Dann wirkt es fast genauso beeindruckend. Ebenso die Siegessäule oder die Gedächtniskirche, die im Schokoladenhaus Rausch am Gendarmenmarkt bestaunt werden können.

Diese Ausstellungsstücke sind aus feinster Schokolade gebaut und locken viele Besucher in den Laden mit Pralinen & Co. Hier im Rausch wird die Kakaobohne bereits seit mehr als 100 Jahren wirkungsvoll inszeniert. Eine Berliner Institution.

Doch die Schokolade hat ihren Weg nach Europa schon sehr viel früher gefunden: Vor genau 479 Jahren wurde die Kakaobohne und somit auch Schokolade erstmals nach Europa importiert. Zunächst war Kakao nicht sehr populär, doch bald experimentierten Konditoren mit Honig und Rohrzucker. Über die Jahrhunderte wurden sie immer kreativer, sodass Kombinationen wie Maracuja-Chili (Lindt) und Crispy Banana (Ritter Sport) entstanden.

So wurde aus der Rarität Schokolade ein alltägliches Lebensmittel, das sich heute fast jeder leisten kann. Sehr zum Leidwesen vieler Personenwagen. In Berlin gibt es unzählige Läden, die sich auf die Herstellung und den Verkauf von Schokolade spezialisiert haben. Anlässlich des Internationalen Tages der Schokolade, dem 7. Juli, hat die Berliner Zeitung einige besucht.

Rausch

Schokolade schmilzt bei Körpertemperatur. Das ist im Sommer für viele Konfiserien ein Problem. Deshalb weht durch die Rausch-Filiale auch im Sommer immer ein kühler Luftzug. Hier herrschen immer Temperaturen um 18 bis 20 Grad. Auch die Musikauswahl wirkt frisch: Ariana Grande und Miley Cyrus.

Das Geschäft wirbt anstatt mit Fairtrade-Siegeln vor allem mit Qualitätssiegeln. Es gibt vegane Alternativen, wie die Bitterschokolade ab 60 Prozent. Die größte Nachfrage besteht aber immer noch bei den Nougat-Pralinen und den Karamell-Meersalz-Schokoladen. Ein Stockwerk höher können Besucher durch eine Glaswand bei der Herstellung der eigenen Geburtstags- oder Hochzeitstorte zusehen.

Ein Schokoladeneis zählt im Sommer zu den beliebtesten Leckereien. Daniel Karmann/dpa

Lindt

Gleich am Bahnhof der Friedrichstraße befindet sich ein Lindt-Laden. Trotz der übersichtlichen Größe gibt es hier eine große Auswahl, vor allem besondere Sorten wie Maracuja-Chili und Erdbeer-Pfeffer fallen ins Auge. Am Einfang sind die veganen Sorten platziert, deren Nachfrage stetig steige, wie die Verkäuferin sagt. Obwohl das Angebot groß ist, erfahren wir, dass die klassischen Lindor-Kugeln immer noch am beliebtesten sind, auch außerhalb von Weihnachten und Ostern. Für Liebhaber der dunklen Schokolade gibt die besondere Schokolade mit 100 Prozent Kakaoanteil. Interessant: Sorten mit Alkoholgehalt verkaufen sich besonders im Winter sehr gut.

Ritter Sport

Der Ritter-Sport-Flagshipstore in der Französischen Straße ist nicht nur ein Geschäft, sondern ein begehbares Museum für die quadratische Schokoladenmarke. Es gibt nicht nur fertige Schokolade zu kaufen, sondern Besucher können auch ihre Traumschokolade selbst zusammenstellen. Die Toppingauswahl reicht von Marshmallows bis zu pinkem Pfeffer. Und für Fans des Labels „Neu und nur für kurze Zeit“ werden Sorten angeboten, die es noch nicht Supermarkt gibt, wie Crispy Banana oder Cranberry-Cashew.

Außerdem kann eine eigene Ritter-Sport-Box mit verschiedenen Täfelchen an der „Pick & Mix“-Station zusammengestellt werden. Für große Ritter-Sport-Fans gibt es auch eine Merch-Abteilung mit Bekleidung, Taschen und Flaschen. Bei der Suche nach der perfekt-persönlichen Schokolade gibt es im hauseigenen Café auch ein Schoko-Eis.

Neuhaus

Neuhaus versucht ebenfalls, ähnlich wie Rausch ganz in der Nähe, die Besucher mit Kakao-Statuen zu beeindrucken. In dem Geschäft in der Friedrichstraße, in dem es angenehme 20 Grad sind, stehen unter anderem zwei große Bären, ein Saxofon und eine Kakaobohne – alles aus Kakao. Im Laden befinden sich Produkte der höheren Preisklassen, wie zum Beispiel eine kleine Pralinenschachtel für fast 50 Euro. Es gibt die klassischen Sorten von Zartbitterschokolade bis weiße Schokolade. Dieses Geschäft bietet ein besonders großes Angebot an Pralinen. Im Sommer gibt es hier ebenfalls Schokoladeneis.

Supermärkte

In herkömmlichen heimischen Supermärkten beginnt der Kilopreis für Schokolade ab 5,90 Euro. Mit Niedrig-Preisen locken die Marken ja! bei Rewe, Gut & Günstig bei Edeka, Fin Carré und Halloren. Der teuerste Schokoladenhersteller im Supermarkt ist Lindt, vor allem mit seinen Alkoholpralinen für einen Kilopreis von knapp 160 Euro. Zudem haben alle Supermärkte auch Fairtrade- und vegane Produkte, die immer gekennzeichnet sind.



Eine Rewe-Kundin sagt, sie kaufe nicht oft Schokolade, aber wenn, dann achte sie auf einen hohen Kakaoanteil und Bio-Anbieter. Zwei weitere Kunden sagen, sie würden vor allem die Schokolade kaufen, deren Marken sie aus ihrer Kindheit kennen – in ihrem Fall Ritter Sport.



Die Preisspanne der Schokocremes reicht von 4,98 Euro pro Kilo der Marke Milka und der Marke ja! bis zu 19,11 Euro pro Kilo vom Feinkosthersteller Grashoff. Nutella liegt mit einem Kilopreis von 7,31 Euro im preiswerten Mittelfeld.