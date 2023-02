Langston Uibel: „Eine konservative Regierung in Berlin wäre mein Albtraum“

Berlin hat rund 3,7 Millionen Einwohner, und jeder hat seinen eigenen Blick auf die Stadt. Was macht Berlin aus, wieso lebt man hier – und tut man es überhaupt gern? In unserer Rubrik „Fragebogen Berlin“ fragen wir bekannte Hauptstädterinnen und Hauptstädter nach ihren Lieblingsorten und nach Plätzen, die sie lieber meiden. Sie verraten, wo sie gern essen, einkaufen oder spazieren gehen. Aber auch, was sie an Berlin nervt und was man hier auf keinen Fall tun sollte.

Diesmal hat sich der Schauspieler Langston Uibel über unsere Fragen gebeugt. Der 25-Jährige lebt in Charlottenburg und fiebert schon der diesjährigen Berlinale entgegen. Am 22. Februar nämlich feiert bei den Filmfestspielen Christian Petzolds neuer Film „Roter Himmel“ seine Weltpremiere im Wettbewerb.

Uibel hat darin eine der Hauptrollen übernommen. Er spielt in dem Beziehungsdrama neben Paula Beer, Enno Trebs und Thomas Schubert einen von vier jungen Menschen, die während eines heißen, trockenen Sommers an der Ostsee, in der Nähe von Ahrenshoop, aufeinandertreffen. Durch unkontrollierbare Waldbrände werden sie langsam und unmerklich von den Flammenwänden in ihrem Ferienhaus eingeschlossen. Während sie in der Falle sitzen, kommen sie einander näher.

1. Herr Uibel, seit wann sind Sie schon in der Stadt?



Ich bin 2006 von London nach Berlin gezogen. Ich bin in Charlottenburg aufgewachsen und zur Schule gegangen. Hier habe ich auch im Rahmen der Berlinale 2008 meinen ersten Film gedreht. Umso schöner ist es, dass ich mit meinem neuen Film 15 Jahre später im Wettbewerb laufe.

2. Welcher ist Ihr Lieblingsort in Berlin?



Es ist natürlich schwer, sich auf einen Ort zu begrenzen, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich tatsächlich Westend sagen. Es erinnert mich an meine Kindheit, und meine Familie wohnt immer noch dort. Ich bin gerne dort. Es fühlt sich einfach wie Zuhause an.

3. Wo zieht es Sie hin, wenn Sie entspannen wollen?



Ich gehe sehr gerne spazieren. Ich nehme mir meine Kopfhörer und laufe einfach los.

4. Welche Ecken der Stadt meiden Sie?



Ich meide keine Ecke absichtlich, aber viel östlicher als bis zum Frankfurter Tor bin ich noch nicht gekommen. Ich bin lieber ganz im Westen. Im Olympiastadion zum Beispiel.

Christian Schulz Zur Person Langston Uibel kam 1998 in London zur Welt, wo er zweisprachig mit Deutsch und Englisch aufwuchs. Seit 2006 lebt er in Berlin. Seinen ersten Auftritt hatte Uibel schon in jungen Jahren in dem Kurzfilm „The String Puppet“, der 2008 auf der Berlinale gezeigt wurde. Es folgten mehrere Kinofilme sowie Produktionen an der Deutschen Oper und am Deutschen Theater in Berlin.



Durch seine Rollen in erfolgreichen Netflix-Produktionen wie „Dogs of Berlin“, „Unorthodox“ und der Coming-of-Age-Comedyserie „How to Sell Drugs Online (Fast)“, in der er in der dritten Staffel Teil des Hauptcasts wurde, ist Langston Uibel auch international bekannt. Der 25-Jährige nutzt seine Popularität unter anderem dafür, sich für Diversität in Filmproduktionen einzusetzen. Sein neuer Film „Roter Himmel“ wird im Rahmen der diesjährigen Berlinale uraufgeführt. Das Werk von Regisseur Christian Petzold wurde in den Wettbewerb um den Hauptpreis eingeladen und soll am 20. April in den Kinos starten.

5. Ihr ultimativer Gastro-Geheimtipp?



Es gibt einen sehr leckeren Falafel-Laden auf der Kantstraße, der heißt Zaim. Ansonsten mag ich das Jules Verne in Charlottenburg und das Big Bascha in Moabit. Mein Vater hat auch eine Bar in London, die ich natürlich erwähnen muss. Die heißt Dalston Jazz Bar.

6. Ihr ultimativer Shopping-Geheimtipp?



Ich gehe fast nie einkaufen. Das macht mir schlechte Laune. Ich mag das gar nicht.

7. Der beste Stadtteil Berlins ist …



... selbstverständlich Charlottenburg. Dieser Stadtteil ist zentral gelegen, aber trotzdem nicht so überlaufen. Ich wohne in der Nähe vom Schloss Charlottenburg. Dort ist es grün, es gibt Wasser, und die Huttenstraße mit ihren ganzen Restaurants ist um die Ecke. Ich kann zum Ausgehen woanders hinfahren, und zu Hause ist es dann wieder ruhig. Das mag ich voll.

8. Das nervt mich am meisten an der Stadt:



Mich nervt manchmal schon echt, dass die Leute auf den Rolltreppen dieser Stadt rechts und links stehen, aber das ist natürlich nicht das Ende der Welt.

9. Was muss sich dringend ändern, damit Berlin lebenswert bleibt?



Manche Sachen müssen bleiben, wie sie sind, damit Berlin lebenswert bleibt. Die Mieten dürfen nicht weiter steigen. Unsere Stadt darf nicht noch teurer werden, damit sie inklusiv bleibt. Und wir brauchen auf keinen Fall eine konservative Regierung in unserer Stadt. Das wäre mein Albtraum.

10. Ihr Tipp an Unentschlossene: Nach Berlin ziehen oder es lieber bleiben lassen?



Jetzt noch schnell! Wer weiß, wie lange es noch so schön ist.

11. Cooler als Berlin ist nur noch ...



... Hertha BSC.