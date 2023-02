Nikeata Thompson: „In Charlottenburg habe ich mich nicht wohlgefühlt“

Berlin hat rund 3,7 Millionen Einwohner, und jeder hat seinen eigenen Blick auf die Stadt. Was macht Berlin aus, wieso lebt man hier – und tut man es überhaupt gern? In unserer Rubrik „Fragebogen Berlin“ fragen wir bekannte Hauptstädterinnen und Hauptstädter nach ihren Lieblingsorten und nach Plätzen, die sie lieber meiden. Sie verraten, wo sie gern essen, einkaufen oder spazieren gehen. Aber auch, was sie an Berlin nervt und was man hier auf keinen Fall tun sollte.

Diesmal hat die Choreografin Nikeata Thompson unsere Fragen beantwortet. Die gebürtige Britin wurde zu Beginn ihrer Karriere von zahlreichen Musikern als Backgroundtänzerin gebucht und schließlich von der Berliner Band Seeed entdeckt, die sie zum festen Bestandteil ihrer Bühnencrew machte. Thompson arbeitete mit Künstlern wie Jan Delay, Helene Fischer, Lena Meyer-Landrut und Frida Gold zusammen.

Mittlerweile ist sie nicht nur Inhaberin einer Agentur für Tänzer, sondern auch ein bekanntes TV-Gesicht. In der aktuellen 18. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ ist die 42-Jährige wieder als Catwalk-Coach und Gastjurorin in der von Heidi Klum moderierten Show zu sehen.

1. Frau Thompson, seit wann sind Sie schon in der Stadt?



Ich bin 2003 nach einer Tour mit Seeed nur mit einem Seemannssack in Berlin „angekommen“. Die ganze Geschichte könnt ihr in meinem Buch „Schwarz auf weiß: Trau dich zu träumen und schaff das Unmögliche“ nachlesen.

2. Welcher ist Ihr Lieblingsort in Berlin?



Berlin hat viele interessante Orte, an denen ich mich gern aufhalte. Mein Safe Space ist mein Zuhause. Mein zweiter absoluter Lieblingsort in Berlin ist meine Agentur NT Agency, die ich 2011 gegründet habe und die Anfang 2020 ihren Platz im Prenzlauer Berg gefunden hat.

3. Wo zieht es Sie hin, wenn Sie entspannen wollen?



Nach Bali. Klingt so ähnlich wie Berlin. Auch wenn ich Berlin liebe, ist es manchmal doch auch Zeit für eine richtige Auszeit. Das funktioniert für mich am besten weit weg von Job und Alltag.

4. Welche Ecken der Stadt meiden Sie?



Ich habe mal ein Jahr in Charlottenburg gewohnt. Die teils sehr veraltete Sichtweise und die Anfeindungen, die mir dort begegnet sind, lassen mich diesen Kiez weitestgehend meiden. Definitiv nicht das Umfeld, in dem ich mich wohlgefühlt habe.

5. Ihr ultimativer Gastro-Geheimtipp?



Berlin hat viele tolle Restaurants. Einige meiner Lieblingsspots sind das Cecconi's im Soho House (Torstraße 1), das Entrecôte (Schützenstraße 5), Angry Chicken in der Oranienstraße, Preeda in der Bötzowstraße und das Jerk Master mit jamaikanischem Street Food, das immer an anderen Orten in Berlin zu finden ist.

Imago/Future Image Zur Person Nikeata Thompson kam 1980 im englischen Birmingham zur Welt. Als sie sechs Jahre alt war, zog sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Hier begann sie zunächst eine Karriere als Sportlerin: Bis zu ihrem 19. Lebensjahr war die Halb-Jamaikanerin erfolgreiche Leichtathletin. Doch die Leidenschaft fürs Tanzen war stärker, aus der Backgroundtänzerin wurde schnell eine kreative Gestalterin. Während ihrer Karriere entwickelte Thompson Choreografien nicht nur für bekannte Musiker, sondern auch für den Berliner Friedrichstadtpalast. 2011 gründete sie ihre eigene Agentur und managt nicht nur angehende Tänzer, sondern gibt auch selbst Tanzunterricht.



Seit 2016 ist Nikeata Thompson immer wieder in Heidi Klums „Germany's Next Topmodel“ zu sehen – auch in der aktuellen Staffel (ab 16. Februar immer donnerstags 20.15 Uhr auf ProSieben). Auch als Schauspielerin steht sie vor der Kamera, wird bald sowohl in einem Kinofilm als auch in einer Serie zu sehen sein.

6. Ihr ultimativer Shopping-Geheimtipp?



Das Soho House Berlin ist an sich ein Private Member Club, doch was viele nicht wissen: Im Erdgeschoss gibt es The Store X. Wenn ich auf der Suche bin nach ausgefallenen Pieces oder den neuesten Trends, finde ich hier immer etwas, was mich happy macht. Ein weiterer Tipp sind die zahlreichen Second-Hand-Shops in Berlin.

7. Der beste Stadtteil Berlins ist …



Mein Lieblingskiez ist Mitte. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt: viele Cafés und Restaurants, eine schöne Mischung an jungen Familien und Kreativen.

8. Das nervt mich am meisten an der Stadt:



Der teilweise rauere Umgangston untereinander.

9. Was muss sich dringend ändern, damit Berlin lebenswert bleibt?



Der Vibe dieser Stadt wird vor allem durch die multikulturelle, offene und kreative Gesellschaft geprägt, weshalb es dringend notwendig ist, dass die Mietpreise nicht noch weiter ansteigen, damit die Gentrifizierung nicht weiter voranschreitet.

10. Ihr Tipp an Unentschlossene: Nach Berlin ziehen oder es lieber bleiben lassen?



Richtigen Unentschlossenen würde ich von Berlin eher abraten. Berlin muss man wollen.

11. Cooler als Berlin ist nur noch …



... Wermelskirchen bei meinen Eltern.