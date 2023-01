Berlins Fahrrad-Vorkämpfer: „Wir benötigen eine deutliche Umverteilung des Raums“

Der Sommer war zu heiß, der Herbst zu warm, das Jahr 2023 begann fast mit T-Shirt-Wetter. Nur noch vier von hundert Bäumen in Berlin sind gesund. Das Klima verändert sich. Auch politisch bewegt das Thema die Stadt, 180.000 Menschen haben unterschrieben, dass Berlin schon 2030 klimaneutral werden soll, es wird einen Volksentscheid geben. Fast täglich blockiert die Protestgruppe Letzte Generation die Straßen.

Was sollen wir tun, um dem Klimawandel zu begegnen, wie soll sich Berlin verändern? Wir wollen in der Berliner Zeitung so viele Stimmen wie möglich zu Wort kommen lassen. Alle Fragebögen finden Sie hier. Diesmal hat Frank Masurat vom ADFC die Fragen beantwortet.

Der Klimawandel wird unser aller Leben verändern. Wovor haben Sie am meisten Angst?

Wir haben nur noch zwei bis drei Jahre Zeit, den Klimawandel zu verlangsamen und die irreversiblen Kipppunkte (etwa Schmelzen der Gletscher) zu vermeiden. Meine größte Sorge ist, dass wir in unserem jetzigen politischen System nicht in der Lage sind, die bekannten, wissenschaftlich fundierten und notwendigen Maßnahmen schnell genug umzusetzen.

Was tun Sie persönlich, um Ihre CO₂-Bilanz zu senken?

Ich besitze seit 35 Jahren kein eigenes Auto und bin in der Stadt überwiegend mit dem Fahrrad unterwegs. Den Fleischkonsum habe ich deutlich reduziert. Wir brauchen eine Verhaltensänderung der Menschen, das alleine genügt jedoch nicht. Wir brauchen eine systemische Veränderung, zum Beispiel eine Transformation der fossilen Industrie hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft.

Worauf wollen Sie trotz Klimawandel nicht verzichten?

Ich unternehme immer noch ausgedehnte Urlaubsreisen mit Fahrrad, Bahn, Bus, Flugzeug, Auto und Schiff.

Was muss sich in Ihrer Branche am dringendsten ändern?

Der Verkehrssektor ist der einzige Bereich, in dem wir seit 1990 sogar eine Erhöhung der Treibhausgasemissionen haben. Trotz vier Jahren Mobilitätsgesetz in Berlin haben wir noch nicht mal ansatzweise begonnen die Verkehrswende umzusetzen. Wir brauchen eine Halbierung der Anzahl der Autos in der Stadt, Tempo 30 Regelgeschwindigkeit innerorts sowie breite und sichere Radwege.

Klimaaktivisten blockieren regelmäßig Straßen in Berlin. Hilft das der Sache oder schadet es mehr?

Wir sind, das ist wissenschaftlich anerkannt, seit Jahren mit dem Klimawandel und dem Artensterben auf dem Weg in die größte Katastrophe der Menschheit. In den letzten Jahren gab es mit den weltweiten „Fridays for Future“-Demonstrationen nicht zu übersehende und überhörende Forderungen an die Politiker:innen, hier gegenzusteuern. Nichts oder viel zu wenig ist passiert.

Daher halte ich Methoden des zivilen Ungehorsams in der Tradition von Martin Luther King und Mahatma Gandhi für notwendig, um schneller auf die Katastrophe zu reagieren und die Demokratie zu stützen. Dem Klimaschutz schadet allerdings die Arbeitsverweigerung des Verkehrsministers, die gesetzlich vorgeschriebenen Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen.

Können Sie sich Berlin ganz ohne Autos vorstellen?

Berlin ganz ohne Autos ist nicht vorstellbar und das will auch niemand. Wir werden für bestimmte Gruppen von Menschen (z.B. mobilitätseingeschränkte Menschen) und bestimmte Arten von Verkehr (z.B. Wirtschaftsverkehr) auch in Zukunft Autos in der Stadt benötigen. Was wir nicht benötigen, sind immer mehr und größere Autos für den motorisierten Individualverkehr.

Sabine Gudath Zur Person Frank Masurat ist seit 2021 Berliner Landesvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Zuvor war er im Vorstand für Finanzen und Politik zuständig. In seiner Heimatstadt Kiel studierte Masurat Informatik und Betriebswirtschaftslehre. Nach dem Diplom arbeitete der Informatiker in Tokio. 1989 zog er nach Berlin und begann seine Karriere im IT-Bereich des Lufthansa-Konzerns.

Haben Sie vor, Ihr Auto abzuschaffen?

Habe mein Auto bereits vor 35 Jahren abgeschafft.

Was erwarten Sie von der Politik – was sollte sie als dringendste Klimaschutzmaßnahme durchsetzen?

Ich erwarte von der Politik als Allererstes Ehrlichkeit und eine Entscheidungsfindung auf Basis von wissenschaftlichen Fakten und nicht nach Ideologien. Also eine klare Kommunikation bezüglich der Klimakatastrophe und der Notwendigkeit, unsere bisherige Lebensweise drastisch zu verändern. Die Maßnahmen, die aus wissenschaftlicher Sicht ergriffen werden müssen, sind alle bekannt: weg von fossilen Energieträgern, hin zu regenerativen Energien, weniger Fleischkonsum, weniger Autos etc. Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem.

Umweltminister Habeck duscht nur noch zwei Minuten. Wie lange stehen Sie noch unter der Dusche?

Ich habe keine Badewanne und bin beim Duschen auch manchmal schneller als Herr Habeck.

Was ist Ihr bester, klimaschonender Alltagstipp?

Mit Freunden beim Sport, in der Kneipe, bei Festen auch mal über die Klimakatastrophe und die Notwendigkeit von Änderungen unserer Lebensweise zu diskutieren. Oder auch ein Engagement bei Organisationen wie etwa dem ADFC.

Berlin im Jahr 2030: Was muss geschehen, damit wir es in der Stadt auch dann noch aushalten?

Wir benötigen eine deutliche Umverteilung des öffentlichen Raums. Weniger Platz für Autos und mehr Platz für Menschen. Damit verbunden eine Entsiegelung von Flächen, um Regenwasser besser speichern zu können, die Stadtbäume zu unterstützen und damit urbane Hitzeinseln zu vermeiden und die Stadttemperatur zu senken.