Frank Zander feiert in Berlin mit Obdachlosen: „Das ist für mich Weihnachten!“

Ein kleines Lagerfeuer brennt vor dem Platzhaus am Helmholtzplatz in Prenzlauer Berg. Rings herum stehen Menschen und wärmen sich, in den Händen haben sie Tassen mit heißem Tee. An einem Stand gibt es Kartoffelsalat und Würstchen. Pünktlich um 15 Uhr recken sich die Köpfe: „Da kommt er!“, ruft jemand und Jubel bricht aus. Unverwechselbar mit der blauen Sonnenbrille und den schulterlangen, blonden Haaren nähert sich Frank Zander der Gruppe. Sein Sohn Marcus hält eine große Kiste voller Schoko-Weihnachtsmänner in den Händen.

Jedes Jahr lädt die Diakonie Berlin Obdachlose zu einem lockeren Zusammentreffen mit Essen und Trinken ein, gemeinsam Weihnachten zu feiern. Dieses Jahr hat spontan auch der Schlagersänger Frank Zander seinen Besuch angekündigt. Es ist das 29. Jahr, in dem Frank Zander an Weihnachten Obdach- und Wohnungslosen hilft. Bereits 1995 veranstaltete er ein erstes Weihnachtsessen mit 300 Personen. Seither etablierte sich jedes Jahr ein großes Dinner im Hotel Estrel, bei dem bis zuletzt, vor Corona, immer bis zu 3000 Bedürftige teilnahmen. Seit Beginn der Pandemie liefert Zander mit Food Trucks warme Mahlzeiten aus.

Eine Frau läuft auf Frank Zander zu und fällt ihm um den Hals. Sie scheinen sich schon zu kennen. Viele vor Ort waren über die Jahre Gast bei Zanders Veranstaltungen im Hotel Estrel. Der nächste kommt auf ihn zu und schüttelt ihm die Hand: „Schön, dass du hier bist!“ Der Musiker begrüßt und umarmt jede und jeden herzlich. Eine Frau macht aufgeregt ein Foto mit ihrem Mobiltelefon. „Das ist ein Tag, der passiert nie wieder“, sagt sie, sichtlich gerührt.

So sieht Freude aus: Eine der Besucherinnen begrüßt Frank Zander. Jens Kalaene

Simone Barack ist Einrichtungsleiterin der Tagesstätte Sozialprojekt der diakonischen Immanuel-Beratung Prenzlauer Berg und kennt viele der Menschen, die gekommen sind, von ihrer Arbeit in der Tagesstätte. Neben Obdachlosen seien auch Wohnungslose und von Altersarmut betroffene Personen hier. „Als sie gehört haben, dass Frank kommt, waren alle aus dem Häuschen“, sagt sie, das sei für sie ein echtes Highlight. „Besonders, weil er prominent ist: Dass ein Star sich für ihre Belange interessiert, stärkt ihr Selbstwertgefühl enorm“, so Barack. Sonst werden Obdach- und Wohnungslose in der Gesellschaft oft vergessen. „Sie haben keine Lobby“, sagt sie, „durch sie kann man kein Geld verdienen und auch keine Wähler gewinnen.“ So sei diese Weihnachtsfeier im Besonderen ein Sinnbild für Nächstenliebe.

Der Bahnhof Zoo bewegte Zander zur Wohltätigkeit

Für Frank Zander war damals, vor fast dreißig Jahren, die prekären Verhältnisse am Bahnhof Zoo ein Auslöser für sein Engagement. „Das war damals schon so ärmlich dort, und es wird immer extremer“, sagt er der Berliner Zeitung. „Vor dem Bahnhof Zoo riecht es nach Geld, dahinter nach Urin.“ Damals habe er gemerkt, wie privilegiert er sei, und wollte etwas an die Menschen abgeben, die es nicht so gut haben. Schon 2002 erhielt Zander für seine Tätigkeiten einen Verdienstorden, und diesen Dezember wurde er von Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse geehrt. Zuvor überreichte er der Caritas einen Scheck von 30.000 Euro für die Finanzierung der Food Trucks. Mit diesen sollen bis zu 150 Mahlzeiten täglich an bedürftige Menschen ausgegeben werden.

Ein auffälliges Duo: Kati Völz und Toni Tango mit Engelsflügeln und Sonnenbrille auf der Weihnachtsfeier. Jens Kalaene

Bei der heutigen Weihnachtsfeier gibt es neben den Nikoläusen auch kleine Geschenkpäckchen zum Auspacken. Darin befinden sich Kleinigkeiten wie Schokolade, Taschentücher oder Cremes. Kati Völz ist heute mit ihrem Freund, namens Toni Tango da. Sie haben sich extra schick gemacht, tragen Engelsflügel am Rücken und haben sichtlich Spaß. „Weihnachten ist einfach toll“, sagt Kati, „wegen des guten Essens.“ Auch Jens, der gerade sein Geschenk auspackt, freut sich. Er erinnert sich an sein Weihnachtsessen im Hotel Estrel: „Das war einfach Spitze“, sagt der 39-Jährige. „Ich bin Fan von Frank Zander und habe großen Respekt vor seinen Taten.“

Trotz Sonne sind es zum Zeitpunkt der Feier eisige minus fünf Grad. Laut Diakoniedirektorin Ursula Schön seien in Berlin gerade mindestens 2000 Menschen ohne Obdach, die Dunkelziffer sei unbekannt. Die Wärme, mit der die Menschen Frank Zander trotz der kalten Temperaturen, denen sie ausgesetzt sind, begegnen würden, sei für ihn ein unbezahlbares Gefühl. „Das ist für mich Weihnachten“, sagt er. Durch jede Umarmung und jedes Geschenk, das er den Menschen macht, bekäme er auch etwas zurück. „Du wirst dadurch nicht kleiner, und nicht ärmer, im Gegenteil“, sagt er. „Probiert es selbst aus!“