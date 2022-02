Es gibt helles König-Ludwig-Bier, dazu Königsberger Klopse und später einen kalten Korn. Ein Essen mit Frank Zander, auf dem Tisch steht das, was er bevorzugt bei einer solchen Gelegenheit, er ist in Plauderlaune. Der Entertainer ist kurz vor seinem 80. Geburtstag am Freitag wieder einmal ein viel gefragter Mann. TV-Anstalten, Radiosender, Zeitungen, Illustrierte und überraschenderweise auch junge Podcast-Betreiber haben in den zurückliegenden Wochen wegen Interviews angefragt. „Es waren insgesamt 35“, sagt Zander. Er ist schon ein wenig stolz angesichts des Interesses.