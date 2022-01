Berlin - Bei der Berliner Polizei haben die Corona-Infektionszahlen einen vierstelligen Bereich und damit einen neuen Rekord erreicht: 1065 Mitarbeiter waren am Dienstag in Quarantäne. Von diesen hatten 704 eine bestätigte Infektion, wie ein Polizeisprecher der Berliner Zeitung sagte. Auch bei der Berliner Feuerwehr ist der Krankenstand hoch: Nach Angaben eines Sprechers waren von den 4500 Mitarbeitern 470 wegen Corona in Quarantäne oder Freistellung. Von diesen sind 273 infiziert.