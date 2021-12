Berlin - Im Erdgeschoss ein Hotel mit Corona-Testzentrum, nebenan ein Café mit Copyshop, vor der Tür die laute Müllerstraße, oben die SPD-Parteizentrale. Um Franziska Giffey in ihrem Büro zu besuchen, muss man zum Kurt-Schumacher-Haus nach Berlin-Wedding fahren. Noch. Nach einer knappen Wahl im September und schwierigen Koalitionsverhandlungen hat sie nun fast alle Hürden auf dem Weg ins Amt geschafft. An diesem Freitag entscheidet sich, ob die Linken der neuen Koalition zustimmen, kommenden Dienstag wählt das Abgeordnetenhaus den neuen Senat. Wenn alles gut geht, kann Giffey dann in Wedding ihre Sachen packen und ins Rote Rathaus einziehen.

Frau Giffey, Sie werden die erste Frau und die erste Ostdeutsche sein, die Regierende Bürgermeisterin von Berlin wird. Bekommen Sie viele Gratulationen?

Erst mal muss ich ja vom Berliner Abgeordnetenhaus gewählt werden. Aber es gibt schon einige, die gratulieren und sich mit mir freuen. In fast 800 Jahren Stadtgeschichte gab es in Berlin bisher nur eine Frau, die kommissarische Oberbürgermeisterin war: Louise Schroeder. Und das nur, weil der gewählte Ernst Reuter 1947 sein Amt wegen sowjetischen Einspruchs nicht antreten konnte. Aber eine gewählte Frau als Bürgermeisterin gab es noch nie. Eigentlich unglaublich.

Denken Sie noch manchmal an den Wahlabend im September zurück, als Bettina Jarasch von den Grünen für ein paar Stunden vor Ihnen lag? Wie ging es Ihnen da?

Wir konnten uns erst später am Abend wirklich freuen. Es gab zunächst zwei Prognosen. Im ZDF lagen wir vorne, bei der ARD und im RBB die Grünen. Ich dachte: Wenn in diesen beiden wichtigen Medien unterschiedliche Ergebnisse präsentiert werden, ist noch alles offen. Und ich wusste: Die Briefwähler waren noch nicht ausgezählt, und die sind erfahrungsgemäß eher bei der SPD.

Also waren Sie ganz ruhig?

Ja, an dem Tag war sehr schönes Wetter. Ich habe aus dem Fenster in die Wolken geschaut und dachte: Jetzt warten wir mal ab, was das Schicksal für mich vorgesehen hat. Und so, wie es ist, ist es gut.

Berliner Zeitung/Paulus Ponizak Zur Person Franziska Giffey, am 3. Mai 1978 als Franziska Süllke in Briesen bei Frankfurt (Oder) geboren, kam 1997 zum Studium nach Berlin. Politische Karriere machte sie in Neukölln, wo sie schließlich Bezirksbürgermeisterin für die SPD wurde. 2018 wurde Giffey Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, ehe sie im Mai 2021 infolge der Plagiatsaffäre um ihre Dissertation zurücktrat. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits Berliner SPD-Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl im September, bei der sie ihre Partei schließlich auf Platz 1 führte. Wenn nicht alles schiefgeht, wird Giffey am Dienstag zur Regierenden Bürgermeisterin gewählt. Sie wäre Nummer 16 – und die erste Frau in diesem Amt.

Sie haben dann doch gewonnen, sind aber unter Michael Müllers Ergebnis von vor fünf Jahren geblieben.

Das stimmt, 0,1 Prozent weniger.

Das ist das schlechteste Ergebnis der Berliner SPD in der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Fakt ist: Wir haben die Wahl gewonnen. Die SPD ist stärkste Kraft geworden. Wir haben jetzt die Chance zu beweisen, dass die Wählerinnen und Wähler die richtige Entscheidung getroffen haben.

Es gab im Wahlkampf verletzende Aussagen über Sie persönlich, vonseiten der Grünen und der Linken. Wie sind Sie damit umgegangen?

Ich habe das offen angesprochen und gesagt, dass ich diesen Umgang in Zukunft nicht möchte. Der Wahlkampf ist schließlich vorbei. Das haben sie mir zugesagt.

Wer hat Ihnen das zugesagt?

Beide.

Glaubhaft?

Ich möchte nicht immer daran zweifeln, ob mein Gegenüber das, was er sagt, wirklich so meint. Ich bin damit offensiv umgegangen. Es ist Wahlkampf gewesen, wir haben darüber gesprochen, damit ist die Sache für mich erledigt. Jetzt müssen wir uns auf die Arbeit konzentrieren.

Berliner Zeitung/Paulus Ponizak Franziska Giffey während des Interviews im Kurt-Schumacher-Haus.

Haben Sie Fehler im Wahlkampf gemacht?

Ich bin für meine Überzeugungen eingetreten. Und für manche Überzeugung bekommt man mehr Stimmen, für andere weniger. Ich habe einen Wahlkampf geführt, der sich auf eine pragmatische, lösungsorientierte Politik konzentriert und alle Berlinerinnen und Berliner in den Blick nimmt, auch die, die in den Außenbezirken leben. Am Ende haben wir es geschafft, in den Umfragen von Platz 4 mit 14 Prozent zu Platz 1 aufzuholen. Das ist alles andere als selbstverständlich.

„In meinem Wahlkampf hat sich nur einer über die Doktorarbeit aufgeregt“

Hat der Skandal um Ihre Doktorarbeit eine Rolle gespielt? Sie haben vor der Wahl dazu gesagt: Die Berliner wissen, was los ist, und jetzt können sie entscheiden.

Ich kann Ihnen nur sagen, was ich im Wahlkampf erlebt habe. Es gab einen einzigen, der sich im Gespräch mit mir über die Doktorarbeit aufgeregt hat. Die Menschen bewegen andere Anliegen: zum Beispiel, ob sie eine bezahlbare Wohnung finden, dass ihre Kinder in Kita und Schule gut betreut werden, ob die Straßen sauber sind, wann die U-Bahn ausgebaut wird und wie sie in Berlin gut und sicher leben können.

Es soll jetzt noch ein Gutachten Ihres Anwalts zur Doktorarbeit veröffentlicht werden. Ist es immer noch nicht vorbei?

Von mir aus soll alles veröffentlicht werden. Ich habe nichts zu verbergen. Ich habe meine Universität nach den ersten Vorwürfen im Jahr 2019 gebeten, die Arbeit zu prüfen. Die Universität hat fast ein Jahr lang geprüft, meinen Titel nicht aberkannt und das Verfahren abgeschlossen. Ein Jahr später, kurz vor meiner Wahl zur Landesvorsitzenden der Berliner SPD, wurde es dann noch mal aufgerollt. Ein in Deutschland bisher einmaliger Vorgang. Dann gab es eine andere Entscheidung. Der Rest ist Geschichte.

Sie sind die erste Politikerin, die so einen Fälschungsskandal überstanden hat. Die anderen sind alle aus der großen Politik verschwunden, mal abgesehen von Frau Schavan, die noch als Botschafterin in Rom untergekommen ist. Wie haben Sie das geschafft?

Ich bin offen mit allem umgegangen. Ich habe weitergemacht und bin einfach bei mir selber geblieben.

Sie sprachen vorhin vom Schicksal und was das für Sie vorgesehen habe. Glauben Sie an so etwas?

Ich glaube, dass das Leben seine Bahnen nimmt. Es gibt eben auch Dinge, die nicht klappen im Leben. Aber damit zu hadern, bringt nichts. Entscheidend ist, wie man mit Brüchen und schwierigen Situationen umgeht. Ich wollte eigentlich Lehrerin werden. Das hat nicht geklappt, aber dann bin ich einen anderen Weg gegangen und das war gut so. Ich habe als Kind der Wendezeit nach dem Mauerfall erlebt, wie eigentlich alle in meinem Umfeld mit Brüchen in ihrer Biografie umgehen mussten und wie viele das auch gut gemeistert haben. Ich habe dadurch vor allem gelernt, unerwartete Situationen anzunehmen.

Um ins Rote Rathaus einzuziehen, brauchen Sie jetzt noch die Zustimmung der Linken zum Koalitionsvertrag. Was, wenn sie nicht zustimmen?

Sollte es so sein, müssen wir auch damit umgehen und ein anderes Bündnis schmieden. Die SPD wird auf jeden Fall ihrer Verantwortung gerecht werden.

Fragen Sie dann die FDP wieder, ob es doch noch etwas wird mit der Ampel?

Wenn die Linken ablehnen sollten, müssen wir natürlich schnell Gespräche für ein tragfähiges Bündnis aufnehmen. Die Ampel wäre eine Möglichkeit dafür.

Vor nicht allzu langer Zeit haben Sie noch ganz anders geklungen. Da haben Sie gesagt, die Ampel sei Ihre Priorität.

Dazu stehe ich auch. Es ging darum, wie wir eine Regierung bilden können, die fünf Jahre trägt – mit drei Partnern. Deswegen haben wir auch in zwei Dreierkonstellationen Sondierungsgespräche geführt – mit den Grünen und den Linken und mit den Grünen und der FDP. In der Abwägung der Gesamtgemengelage haben wir uns dann aber für Rot-Grün-Rot entschieden.

Die Linken-Chefin Katina Schubert sagt, die kommenden fünf Jahre im neuen Bündnis würden deutlich schwerer werden als die vorangegangenen fünf Jahre mit Rot-Rot-Grün. Was sagen Sie dazu?

Ich habe die Koalitionsverhandlungen als konstruktiv erlebt und habe den Eindruck, dass auch die Linken vieles durchsetzen konnten, was ihnen wichtig war. Ich habe auf Gelingen, nicht auf Scheitern gesetzt. Ich habe jede einzelne Sitzung, die teilweise über 15 oder 16 Stunden am Tag ging, persönlich geleitet, in einer guten Atmosphäre. Wir haben alle Themen sehr gründlich besprochen und ausgehandelt. Aber klar, mit ein paar Punkten im Koalitionsvertrag tun sich einige Linke schwer.

„Wir ignorieren den Volksentscheid zur Enteignung nicht“

Damit, dass der Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen nicht gleich umgesetzt wird?

Ja, und dass wir beim Wohnungsbündnis auch mit den privaten Wohnungsbauunternehmen zusammenarbeiten wollen, weil das nicht anders geht, wenn wir 20.000 Wohnungen im Jahr bauen wollen. Das werden die städtischen Wohnungsbaugesellschaften und die Genossenschaften nicht allein schaffen. Wir haben aber auch entschieden, die soziale Wohnraumförderung pro Jahr um eine halbe Milliarde Euro aufzustocken und auch die Unterstützung des Bundes noch stärker zu nutzen. Darüber habe ich mit unserer neuen Bundesbauministerin Klara Geywitz schon gesprochen.

Aber das klare Votum für die Enteignung können Sie doch nicht ignorieren.

Das tun wir mitnichten. Deshalb setzen wir ja auch sehr zeitnah eine Expertenkommission zur Prüfung der Verfassungskonformität und der Wege und Voraussetzungen zur Umsetzung des Volksentscheids ein. Und wir kümmern uns um das grundsätzliche Anliegen: bezahlbare Mieten, Mieterschutz und den Neubau von Wohnungen. Das muss zusammen funktionieren.

Steht denn Ihr SPD-Senatoren-Team schon?

Ja.

Sagen Sie es uns?

Nein.

Warum benennen Sie Ihr Team eigentlich so spät, alle anderen haben es längst getan?

Ich finde, dass man Namen erst dann nennt, wenn man weiß, dass es wirklich zu diesem Bündnis kommt. Wenn alles gut geht, werden wir Montagfrüh eine Pressekonferenz geben. Da werden unsere Senatorinnen und Senatoren vorgestellt.

Berliner Zeitung/Paulus Ponizak Franziska Giffey, 43, geboren und aufgewachsen bei Frankfurt (Oder)

„Nur die wenigsten haben vorhergesehen, dass die Corona-Zahlen so stark steigen würden“

Sie werden Ihre Regierungsarbeit in einer speziellen Situation beginnen: in der Pandemie. Die vierte Welle rollt, Omikron kommt. Wie konnte das Thema im Wahlkampf so völlig verschwinden?

Es war nie verschwunden. Im Sommer hatten wir sehr niedrige Inzidenzen. Die Leute sind in den Urlaub gefahren, haben ihr Leben genossen. Es gab weniger Krankheitsfälle, das Virus war nicht mehr so präsent.

Aber es gab ja schon die Warnungen, dass es zu dieser vierten Welle kommen kann. Und gerade Politikerinnen wie Sie müssten doch eigentlich einen Weitblick auf die Lage haben.

Natürlich mussten wir damit rechnen, dass im Herbst die Zahlen wieder steigen. Dass sie trotz Impfangebot für fast alle so sehr steigen, haben wohl die wenigsten vorhergesehen. Jetzt ist wichtig, wie wir mit der Lage umgehen.

Im Sommer sind Impfzentren geschlossen worden. War das ein Fehler?

Ich habe mich in meiner Verantwortung als SPD-Landesvorsitzende gemeinsam mit Raed Saleh und Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci dafür eingesetzt, dass Berlin die Impfzentren nicht schließt, sondern sie aufrechterhält– nicht alle sechs, aber immerhin zwei. Viele Bundesländer haben es anders gemacht und alle geschlossen. Im Moment können wir sagen: Berlin ist, was das Impfen angeht, wirklich Vorreiter. Jetzt gerade geht es mit den Kinderimpfungen los: in der Schule, in den Impfzentren, aber auch im Zoo oder im Naturkundemuseum.

Kennen Sie die Äußerungen von Kinderärzten, dass es besser wäre, erst alle Erwachsenen zu impfen und die Kinder zuletzt?

Ich bin immer eine Befürworterin der Kokon-Strategie gewesen – alle Erwachsenen, die mit Kindern zu tun haben, sollten geimpft sein, um so einen schützenden Kokon um die Kinder zu bilden. Leider ist das in der Realität aber nicht immer der Fall. Bei den Fünf- bis Elfjährigen gibt es die höchste Inzidenz, aktuell liegt sie bei knapp 700. Ich kann verstehen, wenn Eltern ihre Kinder schützen wollen.

Ist Ihr Sohn geimpft?

Ja, selbstverständlich.

„Wir sind bei der Impfpflicht an einem Punkt, wo es nicht mehr anders geht“

Sind Sie für die allgemeine Impfpflicht?

Ich habe immer gesagt, es ist das letzte Mittel. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo es nicht mehr anders geht. Wir müssen alles dafür tun, dass wir endlich aus dieser pandemischen Lage herauskommen, dass das normale Leben zurückkehren kann. Es geht jetzt darum, dafür zu sorgen, dass Schulen, Kitas, die Kultureinrichtungen, die Geschäfte, die Gastronomie und das öffentliche Leben offen gehalten werden können. Infektionsschutzmaßnahmen und deutliche Ausweitung der Impfungen ja, Lockdown nein.

Erinnern Sie sich an Ihre Impfungen als Kind in der DDR?

Ja, das war ganz anders als heute. Da hieß es: Heute ist Impfen! Klasse 1b runter ins Arztzimmer! Wir hatten einen roten Ausweis, da wurde alles eingetragen. Und zweimal im Jahr kam der Zahnarzt und hat die Zähne kontrolliert.

Impfgegner kannten Sie nicht?

Sicher gab es die auch. Für uns Kinder war das aber kein Thema.

Und heute, wie ist die Stimmung in Ihrem Heimatort Briesen bei Frankfurt (Oder)?

Je weiter östlich man in Brandenburg kommt, desto schwieriger wird es leider. Es gibt Menschen, die die Regelungen umgehen: mit gefälschten Impfausweisen, gefälschten Testzertifikaten oder Geschichten, dass es die Krankheit gar nicht gibt. Hinzu kommt eine Fülle an Falschinformationen bei WhatsApp, Telegram und Co. Das alles bildet den Nährboden. Es gibt sogar Ärzte, die so etwas unterstützen. Das ist schon eine gravierende Situation.

Wie erklären Sie sich das?

Man sieht darin die Spaltung in der Gesellschaft, das Misstrauen in den Staat, in das System, eine politische Verdrossenheit, die aus den Erfahrungen der letzten Jahre herrührt.

„In allen Führungsebenen sind Westdeutsche. Merkel war eine Ausnahme“

Welche Erfahrungen meinen Sie?

Die Verlusterfahrungen aus der Nachwendezeit, auch die Erfahrung, sich nicht ausreichend repräsentiert und gesehen zu fühlen, nach dem Motto: Wir als Ostdeutsche sind nirgendwo dabei, wir spielen keine Rolle. In allen Führungsebenen des Landes sind Westdeutsche.

Und was ist mit 16 Jahren Kanzlerschaft Angela Merkel?

Merkel war eine Ausnahme. Aber schauen Sie sich an, wie es an den Universitäten, in den Zeitungsverlagen, Ministerien, großen Betrieben und Dax-Konzernen aussieht. Völlige Unterrepräsentanz. Und damit fehlt Stolz, Identifikation und Vertrauen.

Sind Sie oft bei Ihrer Familie in Brandenburg?

Ja, schon alle paar Wochen. Gerade letzten Sonntag war ich da.

Wie ist die Stimmung in Ihrer eigenen Familie?

Da sind alle überzeugt davon, dass es richtig ist, sich impfen zu lassen. Aber in meinem näheren Bekanntenkreis gibt es Leute, bei denen man sich wundert, was da passiert ist. Kluge Menschen eigentlich, die sich vollkommen abwenden. Das ist schon besorgniserregend.

Was können Sie als künftige Regierende Bürgermeisterin tun?

Die Zögerer, die unsicher sind, kann man durch Ansprache und Information motivieren. Denen, die sagen, so lange ich nicht muss, mach ich nichts, wird die Entscheidung durch die Impfpflicht abgenommen. Und dann sind da die Totalverweigerer. Da wird es schwer.

Wie wollen Sie gegenüber denen die Impfpflicht durchsetzen?

Es wird so wie jetzt sein, dass Ungeimpfte an bestimmten Veranstaltungen nicht teilnehmen können und zu bestimmten Orten keinen Zugang haben. Der Unterschied ist, dass bei einer Pflichtverletzung Bußgelder verhängt werden können, ähnlich wie beim Überfahren einer roten Ampel. Das müssen wir dann auch in Berlin vorbereiten und umsetzen. Die konkreten Details dazu werden in den kommenden Wochen im Bund erarbeitet.

Klingt schwierig.

Berliner Zeitung/Paulus Ponizak Franziska Giffey

„Kaufhausmitarbeiter werden schlimm beschimpft. Wir müssen sie unterstützen und schützen“

Natürlich wird das schwierig. Das ist jetzt schon zu spüren, bei den 2G-Kontrollen. Vom Handelsverband wurde mir gerade berichtet, was sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so an schlimmen Beleidigungen anhören müssen, wenn sie vorm Kaufhaus oder Geschäft kontrollieren.

Wie wollen Sie dagegen vorgehen?

Wir müssen die Menschen, die so etwas erleben, unterstützen und schützen. Wenn jemand seine Meinung äußert, gut. Aber wenn jemand Menschen bedroht und beleidigt, kann man das nicht durchgehen lassen.

Gibt es in Berlin so gewaltbereites Potenzial wie in Sachsen oder in den Niederlanden?

Schwer zu sagen, aber das Senatsmitglied, das für den Innenbereich zuständig sein wird, muss sich dafür einsetzen, dass die Polizei Rückendeckung bekommt. Wir haben mit Grünen und Linken gemeinsam ausgehandelt, dass wir bei der Polizei pro Jahr 700 Neueinstellungen umsetzen werden. Wir brauchen Menschen, die für den Rechtsstaat einstehen. Regeln müssen eingehalten werden. Das heißt nicht, dass man die Freiheit begrenzt. Freiheit geht nur mit Sicherheit.

Wäre es nicht auch wichtig, das Gesundheitssystem zu stärken und nicht nur die Polizei?

Das machen wir. Das Zukunftsprogramm zur Stärkung der Krankenhäuser war einer der großen Punkte in den Koalitionsverhandlungen. Wir werden das Investitionsvolumen für alle Berliner Kliniken im Krankenhausplan anheben. Parallel setzen wir uns im Bund für Reformen in der Krankenhausfinanzierung ein.

Heißt das, Sie wollen die Fallkostenpauschalen abschaffen?

Die Krankenhäuser brauchen eine vernünftige Basis zum Wirtschaften. Das ist mit dem bisherigen System nicht der Fall. Und wir haben ja nun einen sozialdemokratischen Bundesgesundheitsminister, dem man das nicht erklären muss. Ich halte es für sehr sinnvoll, sich gemeinsam für eine Veränderung einzusetzen. Das kann mit einer Abschaffung der Fallkostenpauschalen verbunden sein. Denn so wie es jetzt läuft, läuft es nicht gut.

„Ich will das Amt mit Lebensfreude ausüben. Wie zum Beispiel Klaus Wowereit“

Sie hatten viele berühmte Vorgänger im Roten Rathaus. Wer von ihnen ist am ehesten Ihr Vorbild?

Willy Brandt natürlich.

Und von den Jüngeren?

Ich finde es gut, wenn man es schafft, so ein Amt auch mit Lebensfreude auszuüben. Wie zum Beispiel Klaus Wowereit. Ja, es gibt viele schwierige Situationen und es werden noch viele kommen, trotzdem ist es eine Riesenchance und mit Freude und Zuversicht geht manches leichter.