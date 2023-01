Giffey und Saleh nach Silvester: „Wer selbst keinen Respekt hat, verdient auch keinen“

Berliner Zeitung: Die Gewalt an Silvester in Berlin hat eine neue Dimension erreicht. Polizisten, Sanitäter und Feuerwehrleute wurden mit Raketen beschossen, heimtückisch in Hinterhalte gelockt, mit Böllern, Steinen, Eisenstangen oder Schreckschusspistolen angegriffen. Können Sie erklären, woher dieser Hass auf Menschen kommt, die in der Not helfen?