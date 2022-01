Fürstenwalde - In diesem Waldstück ist es absolut still, und es riecht intensiv nach Harz. Es sind Kiefern, die diesen Wald im Osten von Brandenburg dominieren. Die Ruhe im Stadtforst von Fürstenwalde wird nur von Vanessa Löhmann gestört. Ein bisschen.

Unter ihren Schritten knacken leise ein paar Äste. Sie trägt einen schweren quadratischen Stein. Es ist ihr Geschenk für die Rehe dieses Waldes. Sie werden daran lecken und sich so mit lebenswichtigen Mineralien versorgt.

Stabil und nährend zugleich ist dieser Stein. Und so will auch die Jägerschaft gern gesehen werden: als größte Naturschutzorganisation Deutschlands, ein Verbund von Menschen, die die Hege und Pflege der Natur, der Wälder und des Wildes zu ihrer Hauptaufgabe erklärt haben.

Auch Vanessa Löhmann, 33 Jahre alt, sieht sich als Freundin der Tiere. Obwohl sie Jägerin ist, obwohl sie ein Gewehr bei sich trägt und obwohl sie damit Tiere tötet.

„Die Jagd wird weiblicher“

Im antiken Griechenland war Diana die Göttin der Jagd. Doch über Jahrtausende war das Jagen selbst eine Männersache. Lange galt die Jagd als Hobby jüngerer und vor allem älterer Herren, die oft gesellschaftlich höher gestellt waren, reich oder mächtig oder beides. Doch die Männerbastion wird gestürmt. Der Jagdverband meldet: „Die Jagd wird weiblicher.“ Innerhalb eines Jahrzehnts hat sich der Frauenanteil von 20 auf 28 Prozent erhöht.

Volkmar Otto Der Leckstein liefert dem Wild wichtige Mineralien.

Das Jagen gehört zu den ältesten Berufen des Menschen, und doch ist die Jagd heutzutage eine umstrittene Angelegenheit. Denn das zentrale Motiv bleibt das vorsätzliche Töten von Lebewesen – und da kochen die Emotionen schnell hoch. Den meisten Menschen ist das Töten fremd geworden, im Alltag schlachtet kaum noch jemand zu Hause ein Schwein. Die meisten kaufen Schnitzel im Supermarkt – meist, ohne darüber nachzudenken, wie mit den Tieren umgegangen wurde.

Um überleben zu können, muss in Deutschland niemand jagen gehen, trotzdem tun es viele. Und es werden immer mehr. Menschen, die noch nie bei einer Jagd dabei waren, strömen in die Jagdschulen. 2021 besaßen 403.420 Bundesbürger einen Jagdschein, das sind 6.006 mehr als im Jahr davor. Und der Trend ist ungebrochen. Innerhalb eines Jahrzehnts stieg die Zahl um 51.000. Es sind Prominente wie Bundesfinanzminister Christian Lindner, der 2018 seine Jagdprüfung absolviert hat. Im vergangenen Jahr war auch Vanessa Löhmann aus Ostbrandenburg unter den erfolgreichen Prüflingen.

Ihr Selbstbewusstsein als Jägerin zeigt sie schon äußerlich. Sie trägt Braun und Dunkelgrün, das ist im Wald üblich. Und sie ist dabei perfekt gestylt, vor allem, wenn sie sich den großen Hut auf den Kopf setzt. Im dunkelbraunen rückenlangen Haar ist ein kleines, sorgfältig gesetztes Detail zu sehen: ein Satinband, selbstverständlich in Moosgrün.

Für die hauptberufliche Beamtin steht bei der Jagd nicht das Schießen an erster Stelle, sondern die Zeit, die sie in der Natur verbringt. So wie nun auf dieser Lichtung. Dort setzt sie den Leckstein auf einen Baumstamm, der in einem Meter Höhe abgesägt ist– die ideale Höhe für die Tiere. Die schwache Wintersonne lässt das Weiß des Steins hell erstrahlen.

Die Tricks treiben das Wild direkt vor die Flinte

Einige Meter entfernt steht ein auffälliger Baum, dessen Rinde im unteren Teil großflächig abgeschabt ist. „Da haben wir einen Malbaum hergerichtet“, sagt Vanessa Löhmann. Wildschweine oder Hirsche scheuern gern ihr Fell an Bäumen. „So werden gefährliche Parasiten aus den Haaren entfernt.“ Am benachbarten Baum hängt an einem Nagel ein Pinsel. „Wir tauchen ihn in Buchenholzteer und bestreichen den Malbaum damit.“

Volkmar Otto Thomas Weber (60). Stadtforstdirektor Fürstenwalde, sieht die Sache mit dem Jagen realistisch.

Der Stein und der Malbaum sind keine selbstlosen Gaben der Jäger. Sie sind mit einem eigennützigen Nehmen verwoben. Die Jäger wissen, wie gern die Tiere zu dem Stein oder dem Baum kommen. Listig! Der Trick treibt ihnen das Wild vor die Flinte. Beim Jagen geht es nun mal ums Töten, sagt Thomas Weber, der Stadtforstdirektor von Fürstenwalde, der bei der Pirsch dabei ist. „Der Jäger will Beute machen. Das muss man nicht schön reden.“

Massenmord in den Wäldern

Die Jagd polarisiert. Bei Umfragen in Deutschland lehnen immer wieder zwei Drittel bis drei Viertel der Befragten die Jagd ab. Die aktiven Gegner bezeichnen sie als „Massenmord in den Wäldern“. Die Jägerschaft habe sich mit ihrer eigenen Fachsprache und ihren Ritualen einen gesellschaftlich legitimierten Rahmen geben, um ungestraft ihren „niederen Instinkten“ nachgehen zu können: Beute-Machen, Jagd-Fieber, Macht-Ausübung. Bereits 1988 schrieb Karin Huber in dem Buch „Ein Reh hat Augen wie ein sechzehnjähriges Mädchen“ einen Satz, den viele Jagdgegner zitieren: „Der Jäger liebt die Natur wie der Vergewaltiger sein Opfer.“

Fragen nach dem Töten weicht Vanessa Löhmann nicht aus. In ihrer ruhigen Art erklärt sie, was passiert, wenn es passiert ist. Da seien zunächst die Stresshormone in ihrem Körper. „Nach dem Schuss kommt die Stille“, erzählt sie. „Ich warte, wie das Adrenalin in mir langsam abebbt. Das fühle ich richtig.“ Sie spricht nun sehr ernst, macht eine längere Pause. „Bei dem, was geschehen ist, kann man nicht einfach schnell weitermachen. Es gilt, dem Moment seine Wichtigkeit zu lassen.“

Stundenlanges Lernen

Bevor sie das erste Mal schießen durfte, musste sie viel lernen. Sie erzählt, dass es nicht einfach sei, die Jagdprüfung zu schaffen, die oft als „Grünes Abitur“ bezeichnet wird. Löhmann berichtet von mühseligen und langen Unterrichtsstunden in der Jagdschule in Müllrose. In ihrem Zwölf-Wochen-Intensivkurs lernte sie viel über Krankheiten der Tiere, über das richtige Zerlegen, und sie absolvierte viele Schießübungen.

Und doch: „Im Wald zu sein, steht für mich im Vordergrund. In dieser ruhigen Umgebung kann ich völlig abschalten.“ Sie muss nicht schießen. Lieber sitzt sie drei bis sechs Stunden lang fast bewegungslos selbst in winterlicher Kälte auf dem Hochsitz. Warm eingepackt.

Der digitale Lifestyle der heutigen Zeit strapaziere ihre Nerven. „Chats, Telefonate, Fernsehen sind zeitraubende Ablenkungen“, sagt sie. „Sie sind nicht das Wesentliche, das ich zum Leben brauche.“ Sie beobachtet lieber konzentriert die Natur. „Ich bin beeindruckt davon, dass sie auch ohne uns da ist, dass sie ihren eigenen Notwendigkeiten folgt, für die wir Menschen nicht wichtig sind.“

Gegentrend zum Veganismus

In der westlichen Welt – die in den öffentlichen Debatten stark von großstädtischen Sichtweisen geprägt ist – gibt es einen klaren Zeitgeist-Trend: den Veganismus. Auch die Natur wird oft als recht heile Welt verklärt. Der Natursoziologe Rainer Brämer von der Universität Marburg diagnostiziert bei vielen eine zunehmende Entfremdung von der Natur und spricht vom „Bambi-Syndrom“. Die städtischen Milieus lehnen das Töten niedlicher Tiere strikt ab, kaufen ihren Kindern aber Hähnchen-Nuggets mit Fleisch aus der Massentierhaltung.

Zum Veganismus gibt es einen starken Gegentrend: den Kult ums Fleisch. Davon zeugen Zeitschriften mit Namen wie Beef! oder Meat Academy. Die Fleisch-Fans protzen gern mit immer größeren Grills. Und bei manchen ist der Griff zur Flinte eben die archaische Variante der Zurück-zur-Natur-Bewegung.

Regionales hochwertiges Fleisch ist etwas Besonders

Da stellt sich die Frage: Ist die Jagd ein überholtes Ritual oder ein Weg zum besserem Umgang mit Fleisch? „Regionales hochwertiges Fleisch ist etwas ganz Besonderes. Ich persönlich kaufe nichts Billiges im Supermarkt“, sagt Vanessa Löhmann oben auf einem Hochsitz, während sie mit dem Fernglas den Waldrand beobachtet. Sie findet es gut, dass sie als Jägerin sich ein Stück weit selbst versorgen kann.

Vanessa Löhmann erzählt, dass ein Kollege, der Jäger ist, sie erst zu ihrem neuen Hobby gebracht hat. „In meiner Familie und unter meinen Freunden waren keine Jäger.“ Sie sei mit Schäferhunden und Wellensittichen aufgewachsen. „Ich war schon als Kind tierlieb.“ Das ist für sie kein Widerspruch zum Jagen, sondern eine Voraussetzung.

Es gehe um Respekt gegenüber dem Tier. „Man bekommt das Privileg, einer Kreatur das Leben zu nehmen. Vor jedem Schuss sollte man sich darüber im Klaren sein“, sagt sie. Und berichtet davon, was nach dem Schuss weiter passiert. „Wenn ich bei dem toten Tier ankomme, halte ich inne und nehme Abschied von dem Leben, das ich genommen habe.“

Volkmar Otto Bäum in der Natur: Mehr muss nicht sein.

Nach dem Töten folgt ein festes Ritual. Jedem erlegten Tier stecken die Jäger einen „letzten Bissen“ ins Maul. „Das ist ein kurzes Stück von einem Ast“, sagt Vanessa Löhmann. „Es steht symbolisch für die Nahrung, die das Tier zu Lebzeiten aufnahm.“

Dieses Ritual hat sich verändert. Früher gaben die Jäger den letzten Bissen ausschließlich männlichem Wild, inzwischen bekommen ihn auch die toten Weibchen. Gleichberechtigung nach dem Tod.

Männer waren entbehrlich

Früher war die Jagd klar männlich dominiert. Das erklären Historiker so: Bei den frühen Menschen waren Frauen viel zu wichtig, als dass sie ihr Leben bei der Jagd riskieren durften. Wenn eine Sippe weniger gebärfähige Frauen hatte, war das Überleben der Gemeinschaft gefährdet. Männer waren entbehrlich, Frauen nicht. Deshalb wurden die Frauen zu Sammlerinnen und kümmerten sich eher um den Nachwuchs und die Höhle. Während die Männer versuchten, einen Wildbüffel oder ein Mammut zu töten, verletzt wurden oder starben.

Im heutigen Jagdalltag hat Vanessa Löhmann nie Unterschiede zwischen Männern und Frauen beobachtet, sagt sie. Sie empfindet die Jägerschaft als Gemeinschaft, in der sie sich aufgehoben fühlt.

Volkmar Otto Sehen, was kommt und was flüchtet.

Nun hängt sie sich ihr Gewehr um, einen mächtigen Repetierer Kaliber 30.06. Mit leisen Schritten inspiziert sie das Revier. Öfter als die Waffe benutzt sie Babypuder, um zu prüfen, woher der Wind weht. Sie will gegen den Wind laufen, sonst wittert das Wild sie und verschwindet schnurstracks im Unterholz.

Auf dem Waldboden stehen Setzlinge, etwa vierzig Zentimeter hoch. Vanessa Löhmann geht in die Knie. „Hier, die winzigen Knospen. Auf die kommt es an.“ Kastanien, extra gepflanzt, damit die Kiefernwälder immer mehr von Monokulturen zu Mischwäldern werden. Dieser Waldumbau ist wichtig für die Artenvielfalt und hilft, dass die Wälder den Klimawandel besser aushalten. Sie zeigt auf die Pflänzchen. „Sie sind das Lieblingsfutter der Rehe.“ Wenn es zu viele Rehe gibt, finden sie nicht genügend Futter und vergreifen sich an den jungen Bäumchen. „Auch deswegen schießen wir Rehe.“

Als Frau sucht sie – anders als viele Männer – eine Begründung für den Schuss. Ihre männlichen Kollegen behaupten gern, bei ihnen sei der Jagdtrieb stärker und das liege am Testosteron. Männer messen sich auch lieber miteinander; nach der Jagd vergleichen sie ihre Trophäen. Und sie gehen lieber zu Gemeinschaftsjagden. Danach legen viele stolz ihre „Strecke“ aus – alle Tiere, die sie erlegt haben.

Bei Frauen ist es anders. Genau wie Vanessa Löhmann nennen sie in Umfragen andere Gründe, warum sie Jägerin geworden sind: Sie suchen das intensive Naturerlebnis, gern auch allein. Sie versehen die Jagd als angewandten Naturschutz, wollen anpacken, die Umwelt verbessern. Thomas Weber, der Stadtforstdirektor, sagt: „Viele Frauen kommen auch zur Jagd, weil sie einen Hund haben und mit ihm die Ausbildung bei uns machen. Danach bleiben sie ganz.“

Weil viele Frauen sich gern gesund ernähren und Fleisch aus der Massentierhaltung oft ablehnen, ist das Wildbret die gern gesehene Zugabe. So auch bei Vanessa Löhmann. Seit sie ihren Jagdschein besitzt, hat sie zwei Wildschweine erlegt. „Eins davon lag dann zu Hause auf dem Teller“, sagt sie. „Ich habe die Wildschweinkeule am ersten Advent für mich und meine Familie zubereitet.“ Es habe allen geschmeckt.