Berlin - Es ist 19.03 Uhr, Dienstübergabe in der Feuerwache Tiergarten. Zehn Männer stehen in einem Dreiviertel-Kreis. Große Kerle, dicke Arme, stämmige Oberkörper, gespannte T-Shirts. Dazwischen eine Frau. Sie ist die Kleinste in diesem Raum. Mit 165 Zentimetern Körpergröße hat Beatrice Wrenger exakt die Untergrenze für diesen Beruf erreicht. Sie hat hier das Sagen. Sie ist Brandoberinspektorin, die Chefin der Männer. Als Wachabteilungsleiterin führt sie heute die Nachtschicht.