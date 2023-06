Zwangsverheiratet in den Sommerferien: Wenn Berliner Mädchen plötzlich verschwinden

Ab welchem Alter darf man in Deutschland heiraten? Diese Frage wurde in der vergangenen Woche in vielen Berliner Schulklassen gestellt. Die Antwort war oft: 16 Jahre, manchmal mit dem Zusatz „wenn die Eltern zustimmen“. Aber das stimmt nicht. Seit dem Jahr 2017 dürfen Menschen in Deutschland erst mit 18 Jahren heiraten. Das wurde eingeführt, um Kinderehen zu bekämpfen. Doch sie werden trotzdem geschlossen.

Elisabeth Gernhardt arbeitet bei der Organisation Terre des Femmes, in der Abteilung, deren Name alles sagt: „Gewalt im Namen der Ehe.“ Sie erzählt der Berliner Zeitung von ihren Erfahrungen mit den Schülerinnen und Schülern. Sie sagt, kaum jemand kennt Beratungsstellen zum Thema Zwangsehen oder Gewalt an Frauen. „Uns ist wichtig, Beratungsstellen wie Papatya vorzustellen“, erklärt die 33-Jährige: „Wir wollen gerade vor den Sommerferien sensibilisieren und aufklären, was Mädchen tun können, wenn sie ein ungutes Gefühl haben.“ Wollen die Eltern wirklich nur Urlaub in der Heimat machen?

Immer wieder kommt es vor, dass Schülerinnen nach den Sommerferien nicht nach Berlin zurückkommen. Wenn Berliner Freunde sie dann erreichen, erfahren sie, dass die Klassenkameradin verheiratet wurde. Manchmal passiert das auch 14-Jährigen oder noch jüngeren Mädchen.

Zwölf Millionen minderjährige Mädchen werden verheiratet

Von Dienstag bis Freitag war Terre des Femmes an vier Schulen in Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Marzahn-Hellersdorf, die Mitarbeiterinnen boten Workshops zum Thema Zwangsheirat an. Schwerpunkt sei, den Schülerinnen Hilfsmöglichkeiten zu nennen, sie über ihre Rechte aufzuklären und zu bestärken, sich so früh wie möglich Hilfe zu holen. Laut Unicef werden jährlich ungefähr zwölf Millionen Mädchen vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet. In Konflikt- und Krisenländern sind die Zahlen besonders hoch, da eine Zwangsheirat Versorgung für das Mädchen und oft Geld für die Familie mit sich bringt.

Die Frauenrechtsorganisation sensibilisiert im Rahmen einer „Weißen Woche“ und bezieht sich damit auf die Farbe von Brautkleidern. Christa Stolle, Bundesgeschäftsführerin von Terre des Femmes, macht sich besonders große Sorgen um Schülerinnen aus patriarchalen Familien. „Ist eine Person erst mal ins Ausland verschleppt“, sagt sie, „ist es für sie oft sehr schwierig, wieder nach Deutschland zurückzukehren“.

Viele muslimische Familien reisen in den Ferien zu Verwandten, deshalb schöpfen Mädchen oft keinen Verdacht. Es werde viel zu wenig dagegen getan. „Durch unsere Arbeit an Schulen wissen wir, dass sich das Personal nicht ausreichend unterstützt fühlt.“ Die Schule sei oft der einzige Ort, wo sich betroffene Schülerinnen außerhalb ihrer Familien aufhalten dürfen. „Deshalb setzen wir dort mit unserer Präventionsarbeit an.“

Einblicke in die Sensibilisierungsworkshops

Die Workshops wurden in den Klassen vorher nicht angekündigt, sagt Elisabeth Gernhardt. Sie weiß aus Erfahrung, dass sonst an genau dem Tag diejenigen nicht zur Schule kommen, die sie eigentlich erreichen wollen: die gefährdeten Mädchen. Deshalb sagt sie auch nicht, in welchen Schulen sie waren. In Teams wurde dann besprochen, warum Zwangsheirat vor allem für Minderjährige gefährlich ist, und welche Beratungs- und Hilfestellen in der Situation aufgesucht werden können. Auch die Polizei, die den Kurs begleitet, bietet sich den Betroffenen als Ansprechpartner an.

Nur einmal im Gespräch über dieses ernste Thema lacht Elisabeth Gernhardt. Es ist ein trockenes Lachen. Es ist ihre Antwort auf die Frage, ob es eine deutsche Statistik zu Schülerinnen gebe, die in ihrem Heimatland verheiratet werden. Sie sagt: „Die letzte bundesweite Studie zu dem Thema ist aus dem Jahr 2011, und bezieht sich auf 2008.“ Seit langem fordere Terre des Femmes eine aktuelle Studie über Zwangsehen. Laut jener veralteten Statistik waren es rund 3400 Personen, die von einer Zwangsheirat bedroht oder betroffen waren und bei einer Beratungsstelle nach Hilfe suchten.