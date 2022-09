Die Regentropfen hinterlassen Kreise auf dem Wasser des Schwimmbeckens. Eine dicke Regenwolke ist mit Kreide auch auf die Tafel am Eingang des Prinzenbads gemalt. Dort sind auch die aktuellen Wassertemperaturen zu lesen: 15,7 Grad hat das eine, 16,3 Grad das andere Becken.

„Unter hundert Leute“ seien aktuell im Wasser, scherzt der Mann im Kassenhäuschen mit einer Besucherin, die gerade ins Bad kommt. Es ist Dienstagmorgen, etwa halb neun.

Susanne Rost Vorwarnung am Eingang des Prinzenbads: So kalt ist das Wasser.

Im Hochsommer hat sich um diese Zeit bereits eine Warteschlange gebildet, waren die Becken voll. Heute ziehen gerade mal zwei Frauen und zwei Männer ihre Bahnen im Terrassenbecken, dem wärmeren der beiden noch geöffneten Pools.

Seit Ende August werden die Außenbecken der Berliner Schwimmbäder nicht mehr beheizt, so hat es der Senat aufgrund der stark gestiegenen Energiepreise beschlossen. Erwärmt werden darf lediglich das Wasser in den Außenbecken, die an Solaranlagen angeschlossen sind – wie das Terrassenbecken im Prinzenbad.

Motto: „So cool schwimmt nur Berlin“

Hatten Anfang September noch elf Freibäder geöffnet, sind es aktuell neben dem Strandbad Wannsee nur noch zwei: das Columbiabad in Neukölln und das „Prinzenbad“ genannte Sommerbad an der Kreuzberger Prinzenstraße. Eigentlich sollte überall am 30. September – also an diesem Freitag – Saisonschluss sein.

Doch nun haben sich die Bäderbetriebe entschlossen, das Prinzenbad weiter offen zu halten: Vom 3. bis zum 28. Oktober, und zwar montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 14 Uhr. „Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, weil im Schnitt immer noch etwa 250 Leute pro Tag ins Sommerbad Kreuzberg kommen“, sagt Claudia Blankennagel von den Berliner Bäder-Betrieben (BBB).

Zum Vergleich: Im vergangenen September, als das Wasser noch auf 24 Grad erhitzt wurde, waren nach BBB-Angaben im Schnitt 300 bis 500 Menschen ins Prinzenbad gekommen, am sonnigen Wahlsonntag 2021 sogar 1400. Im vergangenen Jahr haben die BBB das Draußenschwimmen im Herbst erstmals ermöglicht. Geöffnet waren damals das Prinzenbad und das Olympiastadion-Bad – bei allerdings warmen Wasser.

Es gäbe überraschend viele Berlinerinnen und Berliner, die sich von dem kaum beheizten Wasser nicht abschrecken lassen, sagt Claudia Blankennagel von den BBB. „Unser Motto ist: So cool schwimmt nur Berlin.“ Das Bad werde ab Montag mit einer Schicht Personal betrieben, das nebenher damit beschäftigt sei, die anderen gesperrten Becken winterfest zu machen. Nur das Terrassenbecken bleibe geöffnet.

Energie-Sparmaßnahmen Kühlere Hallenbäder: Wegen der gestiegenen Energiepreise haben die Bäderbetriebe mit dem Start der Hallensaison die Wassertemperatur von zumeist 28 Grad auf 26 Grad und auch die Lufttemperatur um zwei Grad gesenkt. Damit können nach Angaben der Bäderbetriebe bis zu 25 Prozent der Energie eingespart werden. Ob sich die Temperaturabsenkung negativ auf die Besucherzahl auswirke, könne man noch nicht abschätzen. Im laufenden Monat seien bis einschließlich 26. September etwa 86.000 zahlende Besucher in die Hallenbäder gekommen, im September 2021 seien es im gesamten Monat 93.000 Besuche gewesen. Allerdings seien die Zahlen nur bedingt vergleichbar, da 2021 beispielsweise noch die Online-Ticket-Buchung galt.

Saunen noch geschlossen: Während der Sommersaison waren die Saunen der Bäder geschlossen. Aufgrund der Gaskrise ist noch nicht entschieden, ob die Saunen diesen Herbst wieder öffnen können.

16,3 Grad – ist das nicht zu kalt zum Schwimmen? „Nein, gar nicht“, ruft eine junge Frau, die ohne Neoprenanzug mit erhobenem Kopf Brust schwimmt. Sarah Krause kommt vier Mal die Woche von Wedding, wo sie wohnt, in das Kreuzberger Sommerbad. „Ich verstehe, dass das Wasser in Anbetracht der Energiepreise nicht beheizt wird“, sagt die 26-Jährige. „In meiner Jugend waren alle Freibäder unbeheizt“, erinnert sich Manuela, die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will.

Die 50-jährige Kreuzbergerin kommt nahezu täglich zum Schwimmen hierher. „Ich bin sehr dankbar, dass das Freibad noch geöffnet ist. Es gibt nichts Schöneres, als unter freiem Himmel zu schwimmen.“ An diesem Tag hat sie ihr Pensum schon absolviert. „Hinterher gab es eine heiße Dusche als Belohnung zum Aufwärmen“, erzählt sie.

Expertinnen-Tipp: Neopren-Socken ganz hilfreich

Sie selbst trägt zum Schwimmen jetzt einen kurzen Neoprenanzug. „Es ist witzig, was man jetzt so an Klamotten im Pool sieht: Es gibt Leute, die schwimmen mit Neoprensocken und -handschuhen zur normalen Badehose“, erzählt die Kreuzbergerin. Sie haben vielleicht den Prinzenbad-Blog gelesen: „Liebe PrinzenbadlerInnen, vergesst Euren Neopren-Anzug nicht. Neopren-Socken und -Handschuhe wären vermutlich auch ganz hilfreich“, schreibt Sigrid Deitelhoff dort.

Ulrike Lippe braucht das nicht: „Ich liebe kaltes Wasser“, sagt die Frau, die zur Stammkundschaft im Prinzenbad gehört. „Allerdings schwimme ich jetzt kürzer als im Sommer, wenn das Wasser wärmer ist“, erzählt die Frau, während sie ihren Bademantel einpackt.

Wie großartig, #BerlinerBäder: Freibad #Kreuzberg geht in die nächste Runde. Saison Ende am 30.09. und Cold Season ab 03.10. 7.30-14 h. Das ist echte Innovation in Berlin. BBB reagieren auf das gut angenommene Angebot trotz unbeheizter Becken. #SchwimmerInBerlin — schwimm-blog-berlin (@SchwimmBlog) September 27, 2022

Nicht nur das Kreuzberger Prinzenbad sei trotz kalten Wassers und schlechten Wetters gut besucht gewesen, auch für das seit vergangenen Sonntag geschlossene Sommerbad am Insulaner und das Columbiabad träfe das zu, berichtet die begeisterte Wassersportlerin Bianca Tchinda, die den „Schwimmblog Berlin“ betreibt. Sie ist „absolut begeistert“, dass die Berliner Bäder-Betriebe mit der Sonderöffnungszeit auf die „große Gemeinde der Herbst- und Winter-Draußenschwimmer“ reagieren.

„Das ist eine großartige Wendung“, sagt die Mariendorferin. Bedauerlich sei nur, dass die zum Prinzenbad gehörende Cafeteria nicht mehr geöffnet hat. Allerdings müssen die Coolschwimmer nicht auf ein Heißgetränk nach dem Schwimmen verzichten, schreiben die BBB. Das Badpersonal stellt Thermoskannen mit Tee bereit.