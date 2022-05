Grünheide - Draußen vor der Tür, weit im Osten Europas, ist Krieg. Hier im Osten Brandenburgs, im Keller dieses Hauses, herrscht Frieden – besser gesagt: eine tiefe Sehnsucht danach. Ein schönes Haus am Werlsee in Grünheide. Im Keller befindet sich ein Studio, die kleine Zentrale eines Radiosenders: Hier wird Radio Ginseng produziert.

Der Sender spielte gleich nach dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine die ersten Anti-Kriegs-Songs. Entsprechend war der erste Hörkontakt vor einigen Wochen. Der Sender ist nicht einfach auf dem Küchenradio zu empfangen, sondern am Computer muss der Name Radio Ginseng eingegeben werden.

Kaum war dies geschehen, sang John Lennon seinen ewigen Friedenssong „Imagine“. Danach folgte Peter Wyoming Bender mit „Ich will nie wieder Krieg, weil nur der Tod allein siegt.“ Der kleine Sender wurde eine Art Trendsetter, denn erst viel später zogen auch große Sender wie Radioeins nach und spielten Friedenslieder.

Keine Gebühren, keine Werbung: Radio Ginseng

Nun also ein Besuch bei Radio Ginseng. Der Grund ist nicht die Songauswahl, sondern weil es ein ganz spezieller Sender ist. Bundesweit haben die Medienanstalten 500 Programme registriert: 69 öffentlich-rechtliche und 431 private. Die einen finanzieren sich durch Gebühren, die anderen durch Werbung. Radio Ginseng ist anders: Es ist ein „freier Radiosender“, von denen es nur 35 im Bundesverband gibt.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Auf Sendung: Peter Reichelt und Alice Mier sprechen mit Christian Herrmann, der hinter dem Pult sitzt.

Die Sender bieten recht professionelle Programme an, die aber nicht von Profis gemacht werden, sondern von Laien. Die produzieren die Sendungen im Ehrenamt und bekommen dafür keine Gebühren oder Werbegeld. Das heißt: Es ist die reine Selbstausbeutung von Leuten, die Spaß daran haben, andere zu unterhalten oder zu informieren.

Das Besondere bei Radio Ginseng: Das Programm ist erst seit etwas mehr als einem Jahr auf Sendung – und doch hat der Sender bereits einen bundesweiten Wettbewerb gewonnen. Auch deshalb war eine Ginseng-Truppe am Donnerstag in den Bundestag eingeladen, um mit Abgeordneten über ihr Projekt zu reden.

„Je oller, je doller“

Der Keller des schönen Hauses am See ist weiß gestrichen. An der Wand leuchtet rot eine Lampe mit der Aufschrift „Ruhe“. Hinter der Tür wird das Mittagsmagazin aufgezeichnet. Nun heißt es: schweigen und warten. Als drinnen gerade niemand etwas ins Mikrofon sprechen muss, öffnet sich die Tür. Schnell hinein. Und schon leuchten wieder rote Lampen.

Wieder müssen alle schweigen. Außer Christian Herrmann, ein Mann mit einer angenehmen Radiostimme. Er sitzt hinter einem großen Pult mit vielen Reglern und spricht ins Mikrofon: „Ich bin nicht so ein Mensch, der das ganze Leben in Zitate hineinpresst.“

Trotzdem kenne auch er schlaue Sätze, die zitiert werden sollten. „Da habe ich hier einen: Was man mit Gewalt gewinnt, kann man nur mit Gewalt behalten.“ Er meint den Krieg. Deshalb würden immer wieder Songs gespielt, die daran erinnern sollen, wie wichtig es sei, den Frieden zu erhalten.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Klare Botschaft: Die Macher des Senioren-Radios geben sich selbstbewusst.

Herrmann ist der Moderator des Magazins. Vor dem Pult steht Co-Moderatorin Alice Mier. Er fragt: „Alice, welchen Titel hast du uns denn heute mitgebracht?“ Sie sagt: „Marvin Gaye. ‚What’s going on‘“ und erzählt von Gayes elftem Album. „Es war anders. Total anders. Er machte Schluss mit den Schmusesongs. Er verarbeitet die Berichte seines Bruders Franky, der aus dem Vietnamkrieg zurückgekommen war.“ Dann fährt Herrmann die Regler hoch und Marvin Gaye singt den Hit von 1971.

Ginseng stärkt die Leistungsfähigkeit

Radio ist ein äußerst praktisches Medium oder anders gesagt: Der Nachteil anderer Unterhaltungsformate ist, dass die Nutzer aktiv werden müssen. Sie müssen eine Zeitung kaufen, ins Theater oder Kino gehen. Beim Radiohören kann man ähnlich passiv bleiben wie beim Fernsehen. Man muss nur anschalten und kann die Sache dann dudeln lassen.

Bei Radio Ginseng hoffen sie natürlich auf aufmerksame Hörer. Während Marvin Gayes fröhliche Musik mit dem tragischen Text läuft, ein kurzer Gang durchs Studio. Dort hinten hängt ein Plakat, das ziemlich viel erzählt. Darauf ein DJ-Pult mit einem weißhaarigen Mann: Sein Hemd spannt über dem Bauch, Hosenträger, Krawatte, große Kopfhörer. Darüber der Spruch: „Je oller, je doller!“

Alt ist auch das Zielpublikum: Ein Vergleich von Radioeins und Radio Ginseng würde so ausfallen: Radioeins wirbt mit dem Spruch: „Nur für Erwachsene.“ Radio Ginseng wäre: „Nur für Rentner.“

Wir wollen so etwas wie mentaler Ginseng sein Ulrich Burow, Radiogründer

Die Macher sehen das nicht negativ. Das zeigt der ironische Name des Senders: Ginseng ist eine der wichtigsten asiatischen Heilpflanzen. Der Tee wird alten Leuten empfohlen, weil er die Leistungsfähigkeit stärkt. „Unser Name ist Programm“, sagt Ulrich Burow. „Ginseng als Tee hilft – und wir wollen so etwas wie mentaler Ginseng sein.“

Burow ist der Gründer des Senders – und genauso ehrenamtlich engagiert wie alle 47 Mitglieder des Vereins. Er ist einer der wenigen, der vom Fach ist: 71 Jahre alt, gelernter Rundfunkmechaniker, studierter Jurist und promovierter Theaterwissenschaftler. „Der Begriff Senioren ist besetzt mit Bildern von Rollator und Rollstuhl“, sagt er mit kräftiger Stimme und macht eine Pause, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen. „Wir sind das Gegenteil.“

Die anderen grauhaarigen Leute lachen und nicken. Aber Achtung! Das rote Licht leuchtet wieder. Alle verfallen in Schweigen, und der Moderator fährt die Regler hoch.

45 Millionen Bundesbürger werden ausgeschlossen

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: 1970 waren nur elf Prozent der Bevölkerung älter als 67 Jahre, 2040 sollen es 26 Prozent sein. Radio Ginseng ist eine Art Antidiskriminierungsradio. Denn Ältere sind keine ernst genommene Zielgruppe, sondern werden von der Werbeindustrie und von Privatsendern meist immer noch ignoriert.

Der Jugendwahn liegt am Mythos der „werberelevanten Zielgruppe“. Am Anfang des Privatfunks 1984 war der kleine Sender RTL vor allem bei jüngeren Leuten erfolgreich. Um an mehr Werbegeld zu kommen, definierte der Chef einfach die Gruppe der 14- bis 49-Jährigen als werberelevant und grenzte sich von den „Rentnersendern“ ARD und ZDF ab. Diese neue Zielgruppe umfasst 35 Millionen Bundesbürger, schließt aber 45 Millionen aus.

Inzwischen gilt die Altersgrenze von 20 bis 59 Jahre. Aber unter 59 Jahren ist in diesem Studio niemand. Christian Herrmann, der Moderator, ist 63 Jahre alt. Als DJ hat er 1976 in der DDR seine „staatliche Spielerlaubnis“ bekommen. „Freunde haben mir von Radio Ginseng erzählt“, sagt er. „Ich fand es gut und bin seit Februar 2021 dabei.“ Er blendet den Song aus und sagt: „Sie hören Radio Ginseng, eine freie Stimme der freien Welt.“

Wieder ist es mucksmäuschenstill. Dann fährt er den nächsten Song ab: „Last of English Roses“ hallt durchs Studio, ein Song des Indie-Rockers Pete Doherty. Auf der anderen Seite des Pults wippt Alice Mier mit. Ein schönes Bild: Da steht diese Frau, 72 Jahre alt. Und dort läuft ein vergleichsweise neuer Song, ein Hit von 2009. Noch dazu von einem der größten Drogenwracks der aktuellen britischen Musikszene.

Doch der Song ist poppig, deshalb wippt Alice Mier mit. Die Musik spannt weite Bögen. Vorhin sang Peter Kraus seinen Klassiker „Sugar Baby“ von 1958 und später wird noch „Handle with Care“ von den Travelling Wilburys von 1988 laufen.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Der ehrenamtliche Redakteur Dietmar Witt vor den Regalen mit den geschätzt 2000 CDs.

Das Radio an sich lebt fröhlich weiter. Trotz der Dominanz des Internets, die bei anderen klassischen Medien für Krisenstimmung sorgt. Die Pandemie verschärfte viele Krisen. So konnten viele Kinos nur durch Hilfsgelder überleben. Doch das Radio ist trotz – oder gerade wegen – Corona weiter der Star unter den Massenmedien. Zwar brachen in der Pandemie die Werbeeinnahmen dramatisch ein, aber die Deutschen hörten im Homeoffice sogar mehr Radio als zuvor.

Ostrock und „vergessene Westsongs“

Im März erschienen frische Zahlen: 93,8 Prozent der Bevölkerung über 14 Jahre hören Radio. Im Schnitt mehr als vier Stunden pro Tag. Dazu kommt der neue Trend mit den Podcasts, die immer mehr Leute auf dem Handy hören, und es steigt auch die Zahl jener, die Internetradio konsumieren.

So wie Radio Ginseng, das auch per App gehört werden kann. Die drei Dutzend ehrenamtlichen Radioleute schaffen es bislang, das Programm für einen Tag zu produzieren. Das läuft dann eine Woche lang als tägliche Wiederholung, bis das neue Programm startet. Da stellt Moderator Lutz seine Lieblingslieder vor oder empfiehlt Sachbücher, es werden Lebensgeschichten einer Hundertjährigen erzählt oder das Neueste aus der Weltraumfahrt, es gibt Ostrock und „Vergessene Westsongs“. Es läuft eine Gartenstunde, und Alice Mier stellt jede Woche ein neues Buch vor.

Sie wird von den anderen „die Bücherfrau“ genannt. Sie wohnt in Erkner, war Schulleiterin in Berlin-Lichtenberg. „Aber nicht Deutsch, sondern Chemie und Mathe“, erzählt sie. Sie habe immer gern geschrieben. „Und wer schreibt, will auch gelesen oder gehört werden.“ Deshalb sei sie hier dabei.

Sie stellt sich vor dem Mikro auf, streckt den Rücken durch und hält ihren Text bereit. Dann fährt der DJ die Regler hoch und Alice Mier liest: „Die Urlaubspläne sind dahin. Zerstört durch einen Krieg.“ In ihrem Text erzählt sie von einer geplanten Reise nach Russland und davon, dass sie die Fernsehbilder von den Panzern daran erinnern, wie sie 1968 als 18-Jährige an der Grenze zur Tschechoslowakei mit sowjetischen Soldaten sprach. Sie sollten den Prager Frühling niederschlagen, doch ihr Panzer hatte sich festgefahren. Es ist ein zeitloser Text darüber, dass Soldaten meist auch nicht wissen, was der Sinn der Befehle ist. Christian Hermann fährt das nächste Lied ab.

Für den Traum gingen die Ersparnisse drauf

Irgendwann wird es plötzlich richtig laut im Studio. Kein rotes Licht mehr. Die Sendung ist im Kasten. Alle sitzen im Kreis mit den drei dunkelgrünen Ohrensesseln. Daneben moderne Mikrofone. Die Technik ist auch ein Symbol ihres Erfolgs. Ein kleiner Luxus, den sie sich vor einigen Monaten gegönnt hatten von den 15.000 Euro Preisgeld.

Von der ersten Idee bis zur ersten Sendung dauerte es drei Jahre Ulrich Buhrow, Radiogründer

Sie beteiligten sich an einem bundesweiten Wettbewerb des Ostbeauftragten der Bundesregierung. Ihre Kooperation mit einem freien Sender in Ulm siegte. Ihre Idee war einfach und bestechend: Die Hörer aus Brandenburg und Baden-Württemberg sollten aus ihren Biografien erzählen. Die Sendung „WOST – Geschichten aus West und Ost“ ist noch immer im Programm.

Ulrich Burow kam auf die Idee für Radio Ginseng nicht allein. Vorbild ist der südenglische Sender Angel-Radio. „Als ich davon hörte, habe ich dort angerufen und mir einen Flug gebucht. Dann war ich eine Woche als Volontär da und habe mir alles angeschaut.“ Nach der Rückkehr begann ein langer Weg, und er ging mit seinen Ersparnissen in Vorkasse. „Von der ersten Idee bis zur ersten Sendung dauerte es drei Jahre“, sagt er und lacht.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Sie leben zwar nur von Mitgliedsbeiträgen und Spenden, doch die Technik im Studio ist ganz professionell.

Nun wollen die Ginseng-Macher ihr Programm erweitern und zu einer Art Bürgerbewegung werden. Viele Mitglieder leben in Brandenburg, in Cottbus und Fürstenwalde, oder in Berlin, andere wohnen in Mönchengladbach, den USA und der Schweiz. Und eine Gruppe in Dresden will mitmachen.

Wie wäre es mit Geld von Elon Musk?

Die Tür geht auf und Ralph Engel kommt ins Studio. Der 65-jährige frühere Lkw-Fahrer und DJ aus Finsterwalde hat von dem ganzen Trubel im Studio gar nichts mitbekommen, denn er stellt im Schnittraum nebenan seine Sendung zusammen. Er erzählt, dass er in seiner Stadt das erste Außenstudio eröffnen will. „Ich habe einen Raum, aber die Frage ist: Wer übernimmt die Betriebskosten?“

Kleiner Sender, große Probleme. Und wie fast immer hakt es am Geld, nicht am Engagement. „Wir bleiben werbefrei und unabhängig, so wie alle freien Radios“, sagte Burow. „Aber wir gründen einen Förderverein, der Spenden einsammelt und Fördergeld.“

Gibt es vielleicht auch Geld aus einer neuen Quelle? Denn Radio Ginseng sitzt in Grünheide. Der Ort war vor drei Jahren recht unbekannt, nun aber ist er weltbekannt, zumindest in Wirtschaftskreisen. Der Milliardär Elon Musk hat in der Nähe die erste europäische Fabrik des US-Elektroautobauers Tesla bauen lassen. Zum Thema Elon Musk sagt der Chef nur: „Wir werden dort nicht nachfragen.“

Die einzige Zielgruppe, die wächst und wächst

Burow hat einen Plan für Radio Ginseng: „In fünf Jahren wollen wir ein richtiges Vollprogramm sein mit einer institutionellen Förderung.“ Er meint einen festen jährlichen Betrag aus den Rundfunkgebühren. Sie sehen ihre Zielgruppe als große Chance. Burow steht auf und sagt selbstbewusst: „Wir machen ein Programm für ältere Leute. Aber unsere Zielgruppe ist die einzige, die immer weiterwächst.“