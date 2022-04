Berlin - Immer noch kommen täglich am Berliner Hauptbahnhof Tausende neue Geflüchtete aus der Ukraine an. Auf dem Höhepunkt der Fluchtbewegung vor dem russischen Angriffskrieg in ihrem Heimatland trafen bis zu 15.000 Menschen pro Tag in Berlin ein, derzeit sind es eher 2000. Das sagen die ehrenamtlichen Helfenden, die auch immer noch am Hauptbahnhof sind, um die Geflüchteten zu begrüßen. Aber nur, weil die Zahl der täglichen Neuankömmlinge in den letzten Wochen zurückgegangen ist, wird ihre Arbeit nicht leichter. Ganz im Gegenteil: Die Freiwilligen beschweren sich über einen Mangel an wichtigen Produkten. Derzeit wissen sie nicht, wie sie dieses Problem lösen sollen.

Vor allem Hygieneprodukte werden derzeit vermisst, so eine ehrenamtliche Helferin am Hauptbahnhof. Sie informierte die Berliner Zeitung über das Problem. Es fehlen unter anderem Menstruationsprodukte, Babynahrung und Wickelzubehör – und der Mangel sei „akut“, so die Ehrenamtliche. „Am Dienstagabend hatten wir gar nichts mehr.“ Normalerweise werde das Hilfsteam am Hauptbahnhof mit solchen Produkten durch die Spendenbrücke Ukraine beliefert. Das sei aber über das Osterwochenende unterbrochen worden. Jetzt seien die Vorräte knapp.

„Offiziell müssen wir uns auf die Spendenbrücke verlassen, aber es gibt keinen Verlass“, so die Helferin. Sie macht sich Sorgen über die Folgen des Produktmangels für die Geflüchteten, vor allem über die Gesundheitsrisiken für die ganz Kleinen, wenn sie anstelle geeigneter Babynahrung nur mit Angeboten vom Catering-Stand am Hauptbahnhof gefüttert werden können. Eine Belieferung am Mittwoch soll nicht die dringend benötigten Hygieneprodukten enthalten haben, sondern nur Rasierer.

Ab nächster Woche soll die Berliner Stadtmission die Versorgung übernehmen

Der Berliner Senat sei nicht bereit gewesen, in dem Fall zu helfen, sagt die Helferin. Im Krisenstab am Hauptbahnhof hätte man den Senat gebeten, die nötigen Hygieneprodukte zu erwerben oder den Freiwilligen Geld zur Verfügung zu stellen, damit sie die gebrauchten Sachen selbst kaufen könnten. Diese Bitte sei abgelehnt worden, so die Helferin. Viele Freiwilligen sehen sich also jetzt dazu gezwungen, aus eigener Tasche Hygieneprodukte für die Geflüchteten zu besorgen – obwohl viele von ihnen nur Studierende sind.

Auf Anfrage der Berliner Zeitung erzählt Stefan Strauß, Pressesprecher für die Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, dass der Krisenstab seiner Verwaltung doch eine „schnelle Lösung“ für den Mangel am Hauptbahnhof gefunden habe. Am Dienstag habe sich zunächst Staatssekretärin Wenke Christoph am Hauptbahnhof über den Bedarf an Spenden informiert, so Strauß. „Die Spendenbrücke Ukraine wird diese Woche die benötigten Dinge zum Hauptbahnhof liefern.“ Ab kommender Woche soll auch die Berliner Stadtmission, die sich im Welcome Hall des Senats auf dem Washingtonplatz um die Geflüchteten kümmert, die Verteilung der „am dringendsten benötigten Dinge“ übernehmen. Das sei vor allem Frühmilch und Hygieneartikel.

Die Helferin, die sich als Teil der Organisation Berlin Arrival Support für die Geflüchtetenhilfe engagiert, hat aber das Gefühl, der Senat habe die Größe des Bedarfs für solchen Waren noch nicht verstanden. Sie hat der Berliner Zeitung ein Bild geschickt von einem kleinen Stapel Binden und Windeln, der am Dienstag von der Berliner Stadtmission gespendet worden sei. Der Vorrat sollte für den ganzen Abend reichen, so die Helferin – aber innerhalb einer Viertelstunde war alles weg.

Privat Diese gespendeten Menstruations- und Babyprodukte sollten am Dienstag für die ganze Nacht ausreichen, so eine ehrenamtliche Helferin am Hauptbahnhof.

Freiwillige „nicht vorbereitet“ auf erneuten Ansturm von Geflüchteten

In den letzten Wochen klagen Hilfsorganisationen in Berlin von sinkender Spenden- und Hilfsbereitschaft, was die Bedürfnisse der ukrainischen Geflüchteten betrifft. Die Spendenbrücke Ukraine, die aus einem Hangar am Flughafen Tempelhof arbeitet und mehrere Sammelstellen durch die Stadt betreibt, sei auch von den sinkenden Spenden betroffen, so die Helferin. Zudem seien die Kollegen im Moment doppelbelastet, denn sie beliefern nicht nur Geflüchtete in Berlin, sondern auch Menschen in der Ukraine.

„Irgendwann geht es so sehr auf unsere Kosten, dass wir es nicht mehr schaffen“, so die Helferin. Der Mangel an Hygieneprodukten sei derzeit nicht das einzige Problem. Vor einer Woche soll der Senat eine Lieferung von 500 Einwegdecken aus einem Zentrallager zu den Ehrenamtlichen am Hauptbahnhof versprochen haben – diese sei aber noch nicht angekommen. Auch an der Catering-Stelle reichen die Essensvorräte nicht, denn viele bisher nicht registrierte Ukrainer kommen wieder zum Hauptbahnhof für ein Sandwich oder eine Schale Suppe. Die Motivation der Freiwilligen sinkt, so die Helferin – und sie schaut nervös auf die Zukunft, vor allem in dem Falle eines weiteren Zustroms von Geflüchteten angesichts der erneuten russischen Offensive in der Ostukraine. „Darauf sind wir nicht vorbereitet“, sagt sie.

Spendenbrücke Ukraine konnte bis zum Redaktionsschluss für eine Reaktion auf diesen Text nicht erreicht werden.