Nebel schwebt von der Bühne den Zuschauern entgegen. Ein Mann zieht einen leblosen Körper hinter sich her. Düstere Musik untermalt abgehakte Tanzbewegungen, sie transportieren ein Gefühl von Schmerz. Dann kämpfen die Künstler – gegen das Scheinwerferlicht. Etwa zur Halbzeit ändert sich die Stimmung des Tanztheaterstücks. Die Hintergrundbeleuchtung wechselt von blau zu orange, die vier Schauspieler weinen laut. Das Weinen geht in ein Lachen über, sie lachen sich gegenseitig aus und interagieren mit dem Publikum. Alles mündet in einer fröhlichen Party mit bunten Outfits, Konfetti und Schabernack.

Das Tanztheaterstück „Afrikan Party“ von Künstlern aus Nigeria, Barcelona und Paris ist der Start eines fünftägigen Tanzfestivals im Gemeinschaftshaus der Gropiusstadt, das noch bis Sonntag läuft. Das 6. CDC-Festival steht unter dem Motto „Riddim of Joy and Resistance“ und feiert die afrodiasporische Kultur. Künstler aus der Karibik, aus Afrika und Europa kommen zusammen, geben den etwa 900 Teilnehmern Tanz-Workshops und zeigen bei Events ihr Können. Der Verein Mince organisiert das Festival, der Bezirk Neukölln unterstützt bei der Finanzierung. Im Frühjahr musste das Festival wegen fehlender Finanzierung abgesagt werden, nun gibt der Senat doch noch etwas dazu.

Prince Ofori, der künstlerische Leiter und Gründer des Vereins, wirkt am Mittwochabend gestresst, aber zufrieden. In einem Liegestuhl, der im „Awarness-Bereich“ steht, einem Rückzugsort, erklärt er den Grundgedanken des Festivals. „Es geht darum, eine Brücke zwischen den drei Kontinenten zu bauen“, sagt er. Es sei ein Ort, um gegenseitiges Verständnis und einen Austausch auf Augenhöhe ins Leben zu rufen.

„Authentisch“ soll es sein. Das heißt, dass er für Afrobeats-Workshops möglichst Tänzer aus Ghana und für Dancehall-Workshops Tänzer aus Jamaika engagiert. „Die Tänzer, die viel in die Communitys reingeben, treffen sich hier und nehmen auch beieinander Workshops“, sagt er. Die Teilnehmer kämen seltener aus dem Ausland angereist, aber aus ganz Deutschland. Im Foyer des Gemeinschaftshauses treffen sie aufeinander – und es wird getanzt.

Eine Gruppe junger Frauen bewegt sich zu scheppernden Klängen aus einem Smartphone. Die aufrechte Haltung und die geflochtenen Haare sind fast so synchron wie ihre Choreografie. An der Garderobe entsteht eine Schlange, etwa die Hälfte der Menschen im Raum ist Schwarz. Freiwillige Helfer kontrollieren die Tickets, dafür dürfen sie am Festival teilnehmen. „Früher war das CDC mehr Dancehall, jetzt gibt es auch viel Afrobeats und HipHop“, sagt eine Frau mit Schmuck in den Haaren zu ihrem Begleiter. Sie freut sich sichtlich darauf. „Ich will 365 Tage im Jahr tanzen. Ist echt so.“

Neben Tanzworkshops und Events, wie dem Tanztheater, gibt es auch kostenlose „Empowerment- und Reflection-Sessions.“ Bei den Empowerment-Sessions teilen Schwarze Teilnehmer ihre Erfahrungen mit Rassismus und schaffen so einen „Werkzeugkasten“, wie es Ofori nennt. So lernen sie voneinander, wie sie in bestimmten Situationen reagieren und sich wehren können. Die Reflection-Sessions sind auch für weiße Teilnehmer geöffnet, ebenfalls, um über Rassismus im Alltag zu sprechen.

Prince Ofori sagt, er hoffe, mit dem Festival auch wieder ein bisschen Wärme nach Neukölln zu bringen. „Tanz ist eine Form von Freude, die meisten afrodiasporischen Tänze sind aber auch eine Form von Widerstand“, sagt er. „Es ist ein Widerstand ohne Tränen oder Waffen. Es geht darum, mit Bewegungen Geschichten zu erzählen, ohne zu reden.“ Viele Tänzer entkommen so der Misere, es sei eine Form der Selbstermächtigung. Dann muss Ofori los, er will im Theaterraum Musik spielen, während der Einlass läuft. Manche stehen von ihren Stühlen auf und tanzen, bis die Theatertruppe die Bühne betritt.