Vor dem Brandenburger Tor schwitzt eine Weltkugel in der Sonne. Kinder zeichnen in ihr „Meer“ aus blau-silbernen Pailletten ein paar Herzen. Immer wieder sprechen Menschen den als Erde verkleideten Mann an, er kommt kaum dazu, bei der Demonstration mitzulaufen, die sich gerade in Bewegung setzt.

An diesem Freitag findet der 13. globale Klimastreik unter dem Motto #Endfossilfuels statt. Auf der ganzen Welt gehen Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straßen. Fridays for Future fordert in Deutschland die Auszahlung des „Klimageldes“, eine Verschärfung des Klimaschutzgesetzes, höhere Investitionen in den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und ein Ende der Subventionen für fossile Brennstoffe. Die Polizei sprach von 12.500 Teilnehmern in Berlin, die Organisatoren von 24.000.

„Es geht darum, dass die Welt heiß ist“, sagt der Mann, der in der glitzernden Kugel steckt. „Die Welt ist der Meinung, dass die Industrienationen die ethische Verantwortung tragen, die Welt aus der Klimahölle zu befreien.“ Seinen Namen will er nicht nennen, denn es gehe nicht um ihn.

Das Wetter spielt mit und die Stimmung ist fröhlich. Sabine Gudath

Es ist warm für diese Jahreszeit, Tausende Schüler und Studenten sind zum Klimastreik gekommen und blinzeln in die Sonne. Sie skandieren laut „Kohle – stopp!“ Die jungen Menschen tragen Pappschilder mit Sprüchen wie „Fischers Fritz fischt frisches Plastik“, „Run Forest Run!“ und „Green Gas my Ass“.

Nach dem Auftritt von Luisa Neubauer, die an die Zuhörer appelliert, nicht aufzugeben, tritt die Band Juli auf. Alle heben die Hände und schunkeln beim Song „Eines Tages“ von einer Seite zur andern: Es geht um eine Utopie, in der es keine Grenzen gibt, keinen Krieg und keine Eliten. Dann läuft die Demonstration los.

Im Rhythmus der Trommeln bewegt sich der Zug die Behrenstraße entlang. Die NGOs sind besonders kreativ. Die Leute von WWF fordern als „Barbies“ eine Stärkung der Klimaziele. Greenpeace zieht drei Affen die Straße entlang, die die drei Koalitionspartner symbolisieren. Der Affe mit grüner Krawatte trägt ein Schild mit der Aufschrift „Viel geredet, wenig erreicht“ vor dem Mund, der mit roter Krawatte eines vor den Augen und der FDP-Affe einen Flyer in den Ohren, auf dem steht „Nichts gehört“.

Die FDP hört nichts, die SPD sieht nichts und die Grünen reden viel, doch tun wenig. Sabine Gudath

„Klimaschutz interessiert ihn ja nicht“, sagt Angelika Engels von Greenpeace und meint Finanzminister Christian Lindner. „Es wird ja alles verweigert, und die Grünen kommen nicht zum Zug.“ Greenpeace hat außerdem an diesem Mittag ein „Fluthaus“ vor dem Brandenburger Tor aufgestellt, mit Möbeln aus Häusern, die unter Wasser standen. „Es flossen Tränen beim Interview“, sagt Nina Noelle, eine Sprecherin, die in Norditalien Betroffene traf. Die Gespräche sind auf einem großen Bildschirm zu sehen, auch Menschen aus Deutschland erzählen von den Auswirkungen des Hochwassers in Rheinland-Pfalz.

Auf der Demonstration ist spürbar, dass die Klimabewegung neben mehr Klimaschutz auch soziale Gerechtigkeit fordert. In einem Block singen die Menschen „Power to the people“. Aus einem Wagen, der den antifaschistischen Block anführt, tönt politischer Rap. „System change, not climate change“, wird auf einem der Transparente gefordert.

Noel, der aus den USA zugewandert ist, sieht sich als Teil einer globalen Jugendbewegung. Ihm gehe es heute vor allem um globale Verteilungsgerechtigkeit. „Ohne höhere Steuern für Reiche wird die Demokratie sterben“, sagt der 28-Jährige. Sein 25-jähriger Freund Leon sagt, er habe sich in letzter Zeit viele Gedanken über den Austausch mit Menschen gemacht, die anderer Meinung sind. „Wir müssen im Gespräch bleiben und offen sein“, sagt er. „Da muss noch mehr passieren.“ Die 36-jährige Kathi glaubt an eine positive Zukunft. „Wir müssen alle mit anpacken“, sagt sie. „Gemeinsam können wir eine nachhaltige Zukunft schaffen.“