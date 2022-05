Berlin - Vielleicht liegt es an dem hellen Sonnenlicht, aber das Handwerkervereinshaus in der Sophienstraße in Mitte mit seinem roten Backstein und grünen Fliesen wirkt am 8. Mai fast strahlend schön. Passanten bleiben stehen, laufen in den Innenhof, bewundern das Gebäude und die gegenüberliegende Kirche, nehmen Broschüren für das Theaterprogramm der Sophiensäle mit. Aber weil der 8. Mai auch der Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs ist, kommen an diesem Tag auch Leute, um Blumen im Innenhof des Gebäudes niederzulegen.

Eine Gedenktafel gleich am Eingang zum Hof des Handwerkervereinshauses in der Sophienstraße 18 verrät, wie das Haus „während des Zweiten Weltkriegs als Ausbeutungsstätte für ausländische Zwangsarbeiter missbraucht“ wurde. Bei diesen Zwangsarbeitern handelte es sich um sogenannte Ostarbeiter, die von den Nationalsozialisten nach Deutschland verschleppt wurden. Und von diesen Arbeitern waren viele Ukrainer. Der Ukraine-Verein Vitsche will deshalb an das Schicksal dieser Menschen erinnern mit einer Aktion zum Tag der Befreiung – oder „Tag der Erinnerung und Versöhnung“, wie der 8. Mai in der Ukraine genannt wird.

Dem Aufruf, Blumen im Innenhof des Hauses niederzulegen, folgten unter anderem die Ukrainerinnen Alena Maschnaja und Anna Prokhofowa sowie deren siebenjährige Tochter Marta. Die drei sind alle aus Kiew im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine geflüchtet; Alena kam ganz früh nach der Invasion am 24. Februar an, Anna und Marta sind erst vor zwei Wochen in Berlin angekommen. Sie legen zwei Sträuße gelber Tulpen ab. „Die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg hat heutzutage so viel mit Russland zu tun“, sagt Alena, „aber es wird nicht genug darüber geredet, wie sehr die Ukraine in diesen Jahren gelitten hat.“

Elizabeth Rushton Eine Gedenktafel am Eingang des Handwerkervereinshauses erinnert an die Geschichte des Gebäudes.

Diese Aktion war nicht die einzige, die heute auf das Leid Ukrainer im Zweiten Weltkrieg aufmerksam machen sollte oder speziell für die ukrainische Community in Berlin gemeint war. In der Markthalle Neun fand zum zweiten Mal die Veranstaltung „Leuchtturm Ukraine“ statt. Ziel des Tages war es, der ukrainischen Community an diesem Tag Halt zu geben. Mehrere Aktivisten hatten im Vorfeld des 8. und 9. Mai davor gewarnt, dass diese Tage für ihre Community sehr anstrengend sein könnten. Die Veranstaltung sollte aber auch der Vernetzung unter Geflüchteten in Berlin sorgen.

Giffey trifft Geflüchtete und Helfende in der Markthalle Neun

Bei der ersten „Leuchtturm“-Veranstaltung Anfang April schickte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey eine Videobotschaft, dieses Mal besuchte sie die Markthalle persönlich. In einer Ansprache an die Besucher der Veranstaltung sagte sie, am heutigen Tag gehe es nicht nur um „das Gedenken an die Kriegsopfer von damals, sondern auch darum, Solidarität mit der Ukraine zu zeigen“. Sie bedankte sich bei allen Freiwilligen, die weiterhin Geflüchtete aus der Ukraine in Berlin unterstützen und die Veranstaltung ermöglicht hatten. Dass die Botschaft von „Nie wieder Krieg“ sich durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nicht durchgesetzt zu haben scheint, mache es „desto wichtiger, dass wir hier zusammenstehen“, sagte Giffey.

Nach ihrer Ansprache begab sich Giffey auf einen Rundgang durch die Halle. Begleitet wurde sie von der Historikerin und Organisatorin der Veranstaltung, Oleksandra Bienert. Giffey sprach mit Helfenden, wurde aber auch selbst von Besucherinnen der Veranstaltung angesprochen. Eine Frau, die sich als freiwillige Helferin am Hauptbahnhof vorstellte, wollte mit der Regierenden Bürgermeisterin über den Mangel an Dolmetschern sprechen, die Ukrainisch oder Russisch verstehen. Das erschwere die Arbeit Freiwilliger wie ihr unnötig, sagte sie. Giffey sicherte ihr zu, der Senat arbeite da bereits an einer Lösung.

Elizabeth Rushton Auf Ukrainisch hat die Kiewerin Ljubow Skitzko (r.) sich bei der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (l.) bedankt. Übersetzt hat die Historikerin und Mitorganisatorin von „Leuchtturm Ukraine“, Oleksandra Bienert (M.)

Teile der ukrainischen Gemeinschaft sind besorgt darüber, was der 9. Mai für sie bringen wird, besonders angesichts des Putin-freundlichen Motorradklubs „Nachtwölfe“. Der Klub hat sich angekündigt. Rund 150 dieser Männer wollen sich dem „Rotarmisten-Gedächtnis-Aufzug“ anschließen, der gegen 11 Uhr am Montag vom Brandenburger Tor zum Ehrenmal im Tiergarten führen soll. Doch auch am Montag wird es für die Flächen der Mahnmale ein Flaggen- und Uniformverbot geben.

Die 64-jährige Ukrainerin Ljubow Skitzko macht sich deshalb keine Sorgen. Sie fährt mit ihrem Mann nach München zu ihrem Sohn, der seit langem mit seiner Familie da wohnt. Als Skitzko auf Giffey in der Markthalle Neun trifft, spricht sie diese unvermittelt an. Kurz darauf sagt die gebürtige Kiewerin der Berliner Zeitung mit Tränen in den Augen: „Ich konnte sie einfach nicht vorbeigehen lassen, ohne mich bei ihr zu bedanken.“ Sie sei mit ihrem Mann Wasil aus der Ukraine geflüchtet, seit dem 16. März sei sie in Berlin bei einer Frau zu Hause. „Als Kind in der Schule hatte ich die Möglichkeit, Deutsch zu lernen, aber ich wollte das nie – die Deutschen hatten uns ja angegriffen“, sagt sie. „Ich hätte mir nie vorstellen können, den 8. Mai in dieser Stadt zu verbringen.“

Ein Tag, schrecklich wie jeder andere: 9. Mai

Für Alena Maschnaja, die am Sonntag Blumen in der Sophienstraße niedergelegt hat, wird der 9. Mai in vielerlei Hinsicht ein Tag wie jeder andere sein. „Ich werde aufstehen, zur Arbeit gehen und einfach versuchen, den Tag zu überstehen“, sagt sie. Sie mache sich wenig Gedanken darüber, was in Berlin passieren könnte. In ihrem Kopf gehe es viel um Putin: Angriffe? Bombardierungen? Atomwaffen? „Also die gleiche Sorge wie jeden Tag.“