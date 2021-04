Berlin - Viele Menschen meiden Friedhöfe, weil sie ihnen zu düster sind. Gerade während einer Pandemie erinnern sie an die Vergänglichkeit des Seins und zudem sind sie oft ziemlich grau. Ein Friedhof kann aber auch sehr bunt sein, zumindest der St. Johannis und Heiland-Friedhof in Wedding. In einer Kapelle hat Malerin Miriam Smidt ihr Atelier und feiert darin das Leben.

Dass die 37-Jährige hier farbenfrohe Aquarelle pinselt und Workshops für Actionpainting gibt, ist keineswegs selbstverständlich. „Mich hat der Tod zurück ins Leben geholt“, sagt sie. Sie hat eine fröhliche Ausstrahlung. Was sie meint, ist der Gehirntumor, der bei ihr gefunden wurde. Als sie 2016 die Diagnose erhielt, sagte sie sich: Wenn ich das überlebe, mache ich nicht mehr, was andere wollen. Nur noch, was ich will. Und das ist Malen, so bunt wie möglich.