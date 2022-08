Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mein erster Gedanke, wenn ich Jambalaya auf einer Speisekarte lese, ist, ob das etwas mit einer Klingelton-Werbung zu tun hat. „Schicke jetzt ‚Frosch eins‘ an fünfmal die Drei!“ Wir befinden uns aber zum Glück nicht mehr in den 2000er-Jahren und können Sie daher an dieser Stelle getrost beruhigen: Jambalaya (gesprochen Dscham-ba-laja) hat mit einem Handy-Klingelton so wenig gemein wie eine stinknormale Küche mit dem Kid Creole, dem Ort, an dem dieses Eintopf-Gericht serviert wird.

Das Kid Creole liegt ganz im Südosten der Stadt: in Friedrichshagen. Genauer gesagt in der Bölschestraße, Herzstück und Flaniermeile des Köpenicker Stadtteils. Laufen Sie den Weg vom S-Bahnhof Friedrichshagen zum Restaurant, in dem es Jambalaya gibt, unbedingt zu Fuß. Sie werden an vielen entzückenden, denkmalgeschützten Häusern vorbeikommen, in denen Geschäfte des täglichen Bedarfs und ein Gastronom nach dem anderen beheimatet sind. Und am Ende der Straße steht kein Haus am See (sorry, Peter Fox), dafür aber ein Haus in einem Hinterhof, das Sie kennenlernen sollten.

Cajun-Küche oder Südstaaten-Küche

Denn in Hausnummer 10 wird Ihnen kreolische Küche kredenzt. Auch bekannt als Cajun-Küche. Oder Südstaaten-Küche. Ganz wie sie wollen. Gemeint ist mit allen drei Bezeichnungen ein Mix aus Esstraditionen unterschiedlicher Kulturen von Europa über Afrika bis nach Asien. Ihren Ursprung hat die stark an der französischen Kochkunst orientierte Küche im amerikanischen Bundesstaat Louisiana. Bei unserem Besuch erfahren wir, dass der Koch des Kid Creole vor vielen Jahren mal ein Praktikum in einer Küche in den Südstaaten der USA absolviert hat und seitdem nicht mehr die Finger von kreolischen Gerichten wie Gumbo, einem dicken Eintopf mit Meeresfrüchten, oder eben Jambalaya lassen konnte.

An einem feinen, nicht ganz so warmen Sommerabend wollen wir gerne draußen im schönen Garten sitzen. Die sehr aufmerksame und freundliche Bedienung organisiert das innerhalb kürzester Zeit, auch wenn alle Plätze augenscheinlich belegt sind. Während unseres gesamten Aufenthalts gelingt es dem Personal, eine Wohlfühlatmosphäre zu erzeugen.

Kulinarisch starten wir mit einer Cocos-Shrimp Soup. Diese hat eine wunderbar aufgeschäumte Konsistenz, ist in mildem Orange auch farblich eine Augenweide und schmeckt einfach herrlich cremig und erfrischend. Darin schwimmen glasig gegarte Shrimps, knackiger Frühlingslauch in gröberen Stücken tut sein Übriges – ein wahres Gedicht.

Als weiteren Appetizer ordern wir die Louisiana Buffalo Wings. Zum Tunken gibt’s eine würzige Barbecue-Sauce und einen cremigen Dip aus Blauschimmelkäse. Die Panade ist crunchy, und zum Händesäubern brauchen wir anschließend die bereits vorher auf den Tisch gestellte Schüssel mit lauwarmem Wasser. Auftakt: Vorzüglich!

Nun aber zum viel angepriesenen Jambalaya – bisher besonders wegen des exotischen Namens. Das bleibt leider auch so. Zwar schmeckt diese Art einer Paella mit Chorizo, Schinkenspeck, Hähnchenstücken und Shrimps sowie Sellerie, Zwiebeln und Paprika würzig. Der Reis aber gerät ein bisschen zu sehr durchtränkt von Tomatensauce und könnte insgesamt noch mehr Pep vertragen.

Robin Schmidt Louisiana Buffalo Wings im Kid Creole

Bei einer solch exotischen Küche kommen wir keineswegs drum herum, ein zweites Hauptgericht zu bestellen. Ob es noch eine Spur kurioser geht? Aber klar: BBQ-Hazelnut-Chocolate-Chili-Chicken. Wow! Geschmacklicher Nervenkitzel ist garantiert. Das dazugehörige Süßkartoffelpüree ist noch das Harmloseste an dieser Kombination. Das Karottengemüse kommt mit Nuancen von Ingwer und Koriander daher, die Hähnchenbrust ist in Ahorn- und Haselnusssirup mariniert worden. Und als wäre das noch nicht genug, tropft zusätzlich eine Schokoladen-Vanille-Sauce vom Hähnchen. Das schmeckt nach lässiger Freiheit und einem vollmundigen Lebensgefühl. Und wir sind schon mittendrin.

Als krönenden Abschluss wählen wir Banane à la Foster, eine in Zimt, braunem Zucker und Muskatnuss karamellisierte Banane mit zwei Kugeln Vanilleeis mit Schokoglasur, Mandelblättchen und Sahne. Das Dessert ist ein Wechselspiel von Aromen und hat genau die richtige Süße, um den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis abzurunden.

Friedrichshagen ist nicht Friedrichshain. Für viele Berliner liegt der Stadtteil nicht gerade um die Ecke. Wenn man für ein Restaurant ein Stück weiter rausfährt, dann erhofft man sich nicht nur, dass es schmeckt, sondern auch, dass es eine besondere Attraktion wird. Für das Kid Creole würde ich die 13,3 km von meinem Zuhause an der Rummelsburger Bucht bis in die Bölschestraße auch zu Fuß laufen.

Wertung: 4 von 5 Punkten

Kid Creole, Bölschestraße 10, 12587 Berlin. Mittwochs bis montags 16–24 Uhr, dienstags geschlossen.

