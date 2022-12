Frieren im Büro: Wie man einen Arbeitstag bei 19 Grad übersteht

Um Energie zu sparen, werden Büros in Berlin kaum noch geheizt. Das ist moralisch geboten, oder? Es verändert allerdings auch das Arbeitsleben am Schreibtisch.

Im Herbst zeigten sich die Kollegen noch entschlossen. Natürlich wolle man es Putin zeigen und in diesem Winter mit weniger Gas auskommen. Also auch mit weniger Wärme. Was sind schon ein paar Grad weniger, wenn man sich damit aus der Abhängigkeit von den dunklen Mächten der Weltpolitik befreien kann? Zieht man eben einen Pullover mehr an! Auch im Büro, selbstverständlich.

In öffentlichen Gebäuden, hieß es, sollte in Berlin nur noch auf höchstens 19 Grad geheizt werden. Das klang gar nicht so wenig. Damals im Herbst. Es war allerdings auch ein ziemlich milder Herbst.

Ich habe mein gesamtes Leben in zugigen Berliner Altbauwohnungen gewohnt und freute mich auf ein etwas kühleres Büro. In jedem Büro, in dem ich bisher gearbeitet habe, waren im Winter mindestens 23 Grad. Ich saß oft im T-Shirt am Schreibtisch, neben mir ein Berg aus Strickjacken und Schals. Meine Kollegen fragten mich, ob alles in Ordnung sei. Nur zu warm, murmelte ich.

Anfang Dezember teilte die Personalabteilung in einer Mail mit, dass der „Sollwert für die Raumlufttemperatur“ in der Klimaanlage im Verlagsgebäude tatsächlich auf 19 Grad gesenkt worden war. Ich würde Strickjacke tragen, kein Problem, dachte ich. Dann kam die erste Kältewelle. Mit Minusgraden, über Tage hinweg. In meiner zugigen Altbauwohnung, in der ich nachts die Heizung abstelle, weil das deutsche Energiesparziel nicht an mir scheitern soll, waren morgens 15 Grad. Ich trank meinen Kaffee unter der Bettdecke und freute mich auf das Büro.

Werden überhaupt 19 Grad erreicht?

Dort erkannte ich eine Kollegin kaum, weil sie fast vollständig in einen grauen Schal gewickelt war. Jemand sagte, die Ecke, in der sie und ihre Kollegen aus dem Kulturressort sitzen, sei schon früher Sibirien genannt worden, weil die Wärme dort kaum ankomme. Nun aber fühle es sich dort wirklich sibirisch an. Es gab eine Betriebsversammlung, auf der über das Jahr in der Redaktion gesprochen werden sollte, aber eigentlich ging es fast nur um die Temperatur im Büro.

War es wirklich unerträglich kalt? Werden überhaupt 19 Grad erreicht? Schreibt eine Verordnung für Arbeitsplätze nicht eigentlich 20 Grad für Büros vor? Die moralische Entschlossenheit aus dem Herbst war verflogen. Oder eingefroren. Am nächsten Tag wurden kleine digitale Thermometer mitgebracht, eine Delegation schritt das Großraumbüro ab. Ihre Messwerte zeigten, dass es in Sibirien tatsächlich am kältesten war, die Temperatur sonst aber bei etwa 19 Grad lag.

Stulpen, Decken, Thermoskannen

Die Kollegin im grauen Schal sagte: Wir wollten doch sparen, nun sparen wir. Sie wohnt allerdings ebenfalls im Altbau und hat mir für die Tage im Homeoffice empfohlen, die Füße auf eine Wärmflasche zu stellen, ein Tipp, den ich nur weitergeben kann, weil er wirklich gut funktioniert. Diese Maßnahme hat im Büro noch niemand ergriffen, aber eine Kollegin, die nicht weit von Sibirien sitzt, trägt froschgrüne Stulpen, die ihre Handgelenke beim Tippen wärmen.

Ein Kollege joggt ab und an um seinen Schreibtisch. Ein anderer wickelt seine Beine unterm Schreibtisch fest in eine Decke und hält stets eine Thermoskanne mit Tee parat. Wir nennen ihn manchmal Väterchen Frost. Natürlich ist er, anders als die Märchenfigur, nicht für die Kälte verantwortlich, er bringt auch keine Geschenke.

Ich selbst habe noch in der Betriebsversammlung behauptet, kaum zu frieren, vor allem, um meinen Ruf vor mir selbst zu retten. Als hartes Altbaukind. In der Woche vor Weihnachten zog ich einen Wollpulli und eine Strickjacke an. Fürs Büro. Nach Weihnachten will ich mir eine Thermoskanne besorgen. Mütterchen Frost. Immerhin sitze ich nicht in Sibirien.