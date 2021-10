Berlin - Seinen Job nennt er selbst eine Mission. Mario Kohle, 37 Jahre alt, will saubere Energie jedem einfach und günstig zugänglich machen. Dafür ist der Chef und Gründer des Berliner Start-ups Enpal vor vier Jahren angetreten. Über das Unternehmen müssen Solaranlagen nicht gekauft, sondern können gemietet werden. Doch das ist für Kohle erst der Anfang. „Unser Traum ist es, eine Solaranlage auf jedes Dach zu bringen, einen Batteriespeicher in jedes Haus und ein Elektroauto vor jede Tür“, sagt er.

Kohle will Enpal zum größten Energieproduzenten Europas machen, wofür der Energiewende-Missionar nun finanziellen Rückenwind mit einiger Prominenz bekommt. Denn mit dem Softbank Vision Fund 2 des gleichnamigen japanischen IT-Konzerns beteiligt sich jetzt der weltgrößte Technologie-Investor an dem Friedrichshainer Jungunternehmen. Die Japaner investieren 150 Millionen Euro und sind sich einer ordentlichen Rendite sicher. „Steigende Strompreise und wachsende Nachfrage bedeuten, dass die Nutzung erneuerbarer Energien schnell zum Mainstream wird“, sagt Softbank-Manager Yanni Pipilis. Auf welchen Wert Enpal bei dem Deal bewertet wurde, dazu wollte sich das Unternehmen auf Nachfrage nicht äußern.

Eine Million Anlagen bis 2030 geplant

Enpals Geschäftsmodell ist es, Solaranlagen auf den Dächern von Eigenheimen zu installieren und diese dann an die Hausbesitzer für 20 Jahre zu vermieten. Während dieser Zeit kümmert sich Enpal um Wartung und Betrieb der Anlage und verspricht Mietkosten, die unter der bisherigen Stromrechnung liegen und auch dann konstant blieben, wenn die Strompreise steigen.

Im Schnitt produziert eine solche Anlage etwa 8000 Kilowattstunden Strom im Jahr. Genug für die Selbstversorgung. Darüber hinaus bietet Enpal noch eine Batteriebox an, in der überschüssiger Strom gespeichert werden kann. Ebenso kann die eigene Überproduktion aber auch für eine gesetzlich festgelegte Einspeisegebühr von sieben Cent pro Kilowattstunde in das Stromnetz gegeben werden. Sind die 20 Jahre abgelaufen, kann die Anlage für einen Euro übernommen werden.

Tatsächlich war das Unternehmen mit diesem Geschäftsmodell bislang bereits recht erfolgreich. Hatte Enpal bis Ende vergangenen Jahres insgesamt 4500 Solaranlagen installiert, werden es allein in diesem Jahr 8000 sein. Im nächsten Jahr rechnet man wenigstens mit einer Verdopplung: 20.000 Anlagen sind angepeilt. Dabei ist der Markt riesig. Etwa 19 Millionen Eigenheime gibt es in Deutschland, jährlich kommen wenigstens 100.000 dazu. Enpal-Chef Kohle bis will 2030 eine Million Haushalte mit eigenen Solaranlagen versorgen.

Mario Kohle ist einer, der seit Jahren in der Berliner Start-up-Szene mitmischt. Mit Anfang 20 hatte er ein Start-up namens Käuferportal gegründet, über das man Handwerkerfirmen vom Küchenbauer bis zum Heizungsinstallateur für Aufträge rund ums Haus finden konnte. Mit Ende 20 hatte er dann seine Anteile an ProSiebenSat.1 verkauft und sich so das Startkapital für Enpal gesichert, für das er das Käuferportal-Modell zunächst nur leicht modifizieren musste.

Zudem gilt der Absolvent der Koblenzer Elite-Uni WHU als exzellent vernetzt und nachweisbar erfolgreich im Umgang mit potenziellen Geldgebern. Dabei vermochte er nicht nur seine Zugehörigkeit zur WHU-Alumni zu nutzen, um etwa die Gründer von Zalando und Hellofresh oder einen der Samwer-Brüder für Beteiligungen zu gewinnen. Auch Peter Rive, Cousin von Elon Musk und Mitgründer des Solaranlagenanbieters SolarCity, sowie Leonardo DiCaprio konnte er für ein Investment überzeugen. So hat Kohle für Enpal bereits vor dem Softbank-Deal mehr als 220 Millionen Euro eingesammelt.

Andererseits ist Enpal heute auch keine Garagen-Firma mehr. Das Unternehmen beschäftigt etwa 1000 Mitarbeiter. Hinzu kommen knapp 400 Handwerker, die Enpal teils auch selbst ausbildet und dafür bei Berlin ein eigenes Ausbildungszentrum betreibt. Im Kern versteht sich das Start-up aus der Boxhagener Straße allerdings als Technologie-Unternehmen, das ein eigenes Ökosystem für grünen Strom schaffen will. „Wir haben mit Solarpanelen angefangen, dann kamen Speicher hinzu, nun folgt die intelligente Vernetzung“, sagt Umwelt- und Energieökonom Benjamin Merle, der das operative Geschäft von Enpal verantwortet.

So sind im Bereich Software-Entwicklung von Enpal 150 Mitarbeiter damit beschäftigt, den Kunden Lösungen zu bieten, mit denen die Ökostrom-Produktion für sie immer lukrativer wird. Schon bald will Enpal seinen Kunden die Möglichkeit bieten, den überschüssigen Strom direkt an der Strombörse zu handeln, wo derzeit 15 statt sieben Cent erzielt werden können. Darüber hinaus sollen die Stromspeicher zu virtuellen Kraftwerken zusammengeschlossen werden, mit denen Netzschwankungen ausgeglichen werden könnten. Freilich gegen entsprechende Vergütung. „Wir machen eigentlich genau das, was Tesla gerade in Deutschland versucht“, sagt der 34-jährige Merle. Es gehe um die „intelligente digitale Energieversorgung“.

Enpal will auch Elektroautos zur Miete anbieten

Und wie Tesla will Enpal ebenfalls die Verkehrswende vorantreiben. Spätestens im April kommenden Jahres soll eine eigene Ladesäule angeboten werden, mit der E-Autobesitzer ihr Fahrzeug dann mit Strom aus eigener Sonnenernte betanken können. Und selbst die Umrüstung des privaten Fuhrparks von Benzin- oder Diesel- auf Elektroantrieb will Enpal angehen. „Wir denken darüber nach, unseren Kunden schnell zu einem Elektroauto zu verhelfen“, sagt Benjamin Merle. Auch das soll als Mietmodell geschehen. Möglich wäre etwa die Kooperation mit einem Auto-Abo-Anbieter.

Zudem soll das Mietmodell auch auf Mehrfamilienhäuser ausgeweitet werden, wofür es laut Merle derzeit vor allem regulatorische Hürden vom Gesetzgeber gebe. In Berlin wird das Unternehmen dafür zunächst einmal Partner bei der Umsetzung des Masterplans Solarcity, nach dem spätestens 2050 ein Viertel des in Berlin erzeugten Stroms von Solarpanelen auf den Dächern der Hauptstadt kommen soll.