Das Berliner Nachtleben gilt international als aufregend. Aber mal Hand aufs Herz: Wie viele Clubs in dieser Stadt, vom Berghain einmal abgesehen, gibt es in Berlin noch, die einem internationalen Vergleich standhalten können? Während viele osteuropäische Städte wie Prag, Warschau oder auch Bukarest mittlerweile ein wesentlich frischeres und aufregenderes Nachtleben bieten, zehrt man in der deutschen Hauptstadt noch vom Ruf vergangener und glanzvoller Tage. Hier ein paar Clubs, die es so nicht mehr oder gar nicht mehr gibt und die wir bis heute schmerzlich vermissen.

Bar25: vor der Arbeit, nach der Arbeit, immer wieder Bar

Donnerstag rein, Dienstag wieder raus. Das war – kurz gesagt – die Bar25, dieser wunderbar verschrobene Techno-Club am Spreeufer, der gefühlt nie richtig geschlossen hatte. Die ganz Hartgesottenen blieben gern mal mehrere Tage, hatten sie doch einen eigenen Stammgast-Spint im Club für Hygieneartikel und Wechselunterwäsche; allenfalls ein kleines Schläfchen wurde zwischendurch mal auf den Holzterrassen unter freiem Himmel verrichtet – der „Bar25-Sonnenbrand“ war in Berliner Feierkreisen damals durchaus ein Begriff.

Ein wunderbar laissez-fairer Umgang mit Öffnungszeiten, der Studierenden oder gar Arbeitenden erlaubte, am Montagmorgen – nach einer dicken Line Speed und dem hastigen Zähneputzen in der Clubtoilette – eben mal in die Uni oder ins Büro zu fahren, nur um nach getaner Arbeit direkt wieder in der Bar zu landen. Club-Besitzer und -Mitarbeiter wohnten übrigens gleich ganz auf dem Areal an der Holzmarktstraße.

Imago Legendäre Türpolitik: Wer extrem drauf oder betrunken war, ist in der Bar25 bevorzugt behandelt worden.

Der Grünstreifen vor dem Club, der jedes Wochenende von Druffis auf Decken bevölkert wurde, der für den Drogenkonsum bereitgestellte Beichtstuhl im Inneren, kostümierte Partygänger und prominente Gäste wie Quentin Tarantino: Die Bar25 hat viele Feierlegenden geschrieben. Legendär war denn auch ihr Ende – legendär schlecht nämlich. Nachdem im Jahr 2010 Schluss war mit der Bar25, wurde auf ihrem Areal bekanntermaßen vom Mörchenpark e. V. – was für ein katastrophaler Name! – das Stadtquartier Holzmarkt25 errichtet, mit Biobäckern und Ökokitas, dazu noch Kater Blau als müder Club-Abklatsch vom Original. Ein Trauerspiel.

Rio: Es gab ein Leben vor dem Berghain

Berlin war immer eine Techno-Stadt. Bevor sich allerdings das Berghain als ultimativer Party-Platzhirsch herausgebildet hatte, bevor man sich offenbar allerorts einig war, dass sich in der Stadt nur zu härtestem Wummern richtig feiern lässt, gab es in Berlin eine breiter gefächerte Ausgehkultur. Exemplarisch für das frühe neue Jahrtausend zum Beispiel stand das Rio auf der Chausseestraße, ein Club, der vor seiner Schließung im Jahr 2007 zwischen elektronischer und handgemachter Musik, zwischen Electro-Punk und Indie-Sleaze changierte.

Imago Provisorischer Eingangsbereich: Irgendwo hier ging die Tür zum Club Rio auf der Chausseestraße auf.

Es war die Zeit von Peaches und Hugo Capablanca – die Musikerin und der DJ waren sowohl privat wie auch als Act öfter mal im Club zu Gast –, die Zeit von silbernen Leggins zu trashigen Humana-Strickpullovern, rausgewachsene Vokuhilas, mit hartem Blitz fotografierte Partygäste auf Pille. Wer das halbe Wochenende im Rio verbracht hatte, war aber nicht nur mit tiefen Augenrändern gebrandmarkt – fast schon legendär war der Einlassstempel des kleinen Clubs, der sachlich richtig lesbar machte: „Ich war im Rio“.

Stattbad Wedding: Bitte nicht vom Beckenrand springen

Von Berlins berühmt-berüchtigtem Techno-Strich lag das Stattbad Wedding ein ganzes Stück entfernt – knapp sieben Kilometer Luftlinie trennen die von Clubs gesäumte Gegend um die Warschauer Straße in Friedrichshain und die vergleichsweise amüsementfreie Gerichtsstraße im Wedding. Vielleicht liegt es daran, dass sich das Stattbad Wedding nur mühsam und eigentlich nie richtig als Partyhuren-Hotspot etablieren konnte. Mal abgesehen von der legendären internationalen Reihe Boiler Room, die ihre Partys live im Internet streamte und in Berlin zeitweise ausschließlich im Stattbad gastierte.

Imago Einmalige Location: Im Stattbad Wedding in der Gerichtsstraße wurde in den leeren Schwimmbecken getanzt.

Und trotzdem: Der Laden hatte was. Zum einen war da ja die geniale Location, das stillgelegte Stadtbad Wedding eben, in dessen leeren Pools getanzt wurde. Und waren die Becken frei von Raverinnen und Ravern, wurde in den Becken ein reiches Kulturprogramm veranstaltet – hier sang das Rundfunkorchester Berlin, hier spielte das Deutsche Kammerorchester. Vor der Schließung aber konnte die Stilisierung zum vielschichtigen Kulturort nicht retten: 2015 musste das Stattbad schließen.

White Trash Fast Food: Erst hip, dann heiß, dann ganz nett

Für einen kurzen Moment in der Geschichte des Berliner Nachtlebens war das White Trash Fast Food zu Beginn der 2000er-Jahre wohl der coolste Club. In einem ehemaligen China-Restaurant auf der zu neuer Hipness durchstartenden Torstraße fanden sich all jene ein, denen die immergleichen Ausgehziele in Berlin nichts mehr gaben. Das White Trash war eine Mischung aus Electroclash-Club, dem Sound der Stunde, und einem Diner, das eine eher zwiespältige Mischung aus Fast Food und Alkohol reichte.

Imago Images Für kurze Zeit ein magischer Ort: das White Trash Fast Food, hier schon in der zweiten Location auf der Schönhauser Allee

Ums Essen ging’s indes nie wirklich. Hier wurden nach Jahren der Bootcut-Jeans und Baggy-Pants wieder die ersten Röhrenjeans gesichtet und plötzlich trug man zur Musik von Miss Kittin, Peaches und DJ Hell Seidenblousons, Skinny Jeans und Chucks. Der Undercut war zurück und man gab sich nerdig-cool und unnahbar wie zu New-Wave-Zeiten. Alles, was aus den 80ern kam, war wieder angesagt und das White Trash sorgte mit einer strengen Türpolitik als einer der ersten Clubs der Stadt für ein ausgewähltes Publikum.

Später zog der Club dann in die Räume eines ehemaligen Irish Pubs auf der Schönhauser Allee, war dann nicht mehr ganz so cool, sorgte aber als Konzertlocation für tolle Nächte dank Acts wie David Johansen von den New York Dolls oder Lydia Lunch. Es kam, wie es kommen musste: Das White Trash wurde bekannt weit über Berlin hinaus und bald kamen mehr und mehr Touristen. Nach einem weiteren Umzug an die Spree wurde der ehemals superhippe Club zu einer sympathischen, aber auch recht mainstreamigen Location.

Intelligent tanzen: Maria am Ostbahnhof

Zwei Clubs in unmittelbarer Nähe zueinander waren in Berlin stilprägend für das junge Jahrtausend. Da war zum einen das legendäre Ostgut, das mit hartem Techno und hedonistischen Partys als Vorläufer des Berghains gilt. Und zum anderen nicht weit entfernt die Maria am Ostbahnhof.

imago images Stilprägend: der Club Maria am Ostbahnhof

Der Club entstand Ende der 90er in einem Lager- und Verwaltungsgebäude des ehemaligen Postbahnhofs am Ostbahnhof an der Straße der Pariser Kommune und lockte mit seinem postindustriellen Charme und einem Sound, der weit über den üblichen Party-Techno hinausging, ein so nerdiges wie angenehmes Publikum an den Ostbahnhof. Man gab sich offen für Trends und experimentellere Sounds wie Drum ’n’ Bass oder auch kurzlebigere Stilrichtungen wie Two Step. Die Stimmung war geprägt von einem everything goes und nach einem Umzug an die Schillingbrücke fanden in dem Club, der nun Maria am Ufer hieß, auch Konzerte von Bands wie den Beastie Boys oder den damals noch wenig bekannten Black Eyed Peas statt.

Da das Land Berlin das Gelände verkaufen wollte, sollte der Club an der Schillingbrücke im Mai 2011 schließen, blieb aber noch bis Ende des Jahres geöffnet. Nach einem Umbau eröffnete der Club unter dem Namen Magdalena erneut, doch der Zauber war irgendwie dahin.