Vielleicht war es dem Tier zu warm auf dem Asphalt oder das Bad in der Sonne wurde mit der Zeit zu langweilig. Aber all das ist Spekulation. Ein Fuchs hatte es sich zunächst vor dem Dienstgebäude des Senats für Integration, Arbeit und Soziales an der Alten Jakobstraße gemütlich gemacht. Er gelangte dann auf bisher unbekanntem Weg in das Gebäude. Der Fuchs stieg die Treppe hoch in die oberen Stockwerke.

Mitarbeiter der Sozialverwaltung hielten den Fuchs zwischen dem fünften und sechsten Stockwerk auf. Sie sprachen beruhigend auf das Tier ein. Der Fuchs stieg dann freiwillig in einen Karton. Er hatte vielleicht das Gefühl, dass sein Amtsbesuch nun erledigt ist. Der Hausmeisterdienst informierte die Polizei. Die Beamten ließen den Fuchs laut eigenen Angaben im Plänterwald frei.

Mitarbeiter tauften den Fuchs „Günther“

Der Fuchs bekam während seines Besuches in der Sozialverwaltung einen Namen. Die Mitarbeiterin, die dem Fuchs zuerst begegnet war, taufte ihn „Günther“. Es ist nicht bekannt, ob der Fuchs die Mitarbeiterin an eine lebende oder öffentliche Person gleichen Namens erinnert hat. „Der Name ‚Günther‘ war ein spontaner Einfall der Kollegin“, sagt ein Sprecher der Senatsverwaltung.

Die Sozialverwaltung machte sich aus dem Besuch des Fuchses einen Spaß. Sie veröffentlichte auf Twitter ein Foto von „Günther“ und vermerkte, dass der Fuchs ohne Termin und Dienstausweis bei den Beamten vorbeigeschaut habe.

4500 Füchse leben in Berlin

Laut dem Berliner Wildtierbeauftragten Derk Ehlert ist das Verhalten des Tiers weniger ungewöhnlich als es manchem Tweet-Leser erschienen haben mag. Der augenscheinlich sehr junge Fuchs gehöre zu der in Berlin heimischen Population, erklärt Ehlert. Die circa 4500 Berliner Stadtfüchse hätten sich laut dem Experten mit der Nähe zu den Menschen arrangiert. Stadtfüchse mieden zwar immer noch die Begegnung mit Menschen und seien außerdem nachtaktiv. Sie seien aber längst nicht mehr so scheu wie ihre im Wald lebenden Artgenossen.

Er hat sich vielleicht einfach in der Tür geirrt. Der Ehlert, Wildtierreferent Berlin

Ehlert vermutet, dass der Fuchs aus Neugier in das Gebäude gelaufen ist. „Er hat sich vielleicht einfach in der Tür geirrt“, meint er. Füchse suchten gern ungenutzte Häuser auf, um sich in einer Nische einen Fuchsbau einzurichten, erläutert der Wildtierreferent.

Die Stadt bietet viel Nahrung

Ehlert betont, dass die Stadtfüchse inzwischen echte Stadtpflanzen seien. Auf einer vergleichbaren Fläche in der Stadt lebten drei- bis viermal so viele Füchse wie im Wald. Im Grunde habe der Mensch die Migration der Füchse in die urbanen Räume bedingt. „Füchse finden in den Monokulturwäldern wenig Nahrung“, sagt Ehlert.

Der Tisch ist in der Stadt für die Tiere dagegen reich gedeckt. Sie finden Nahrung in Kompostanlagen oder Mülleimern oder greifen gerne zu, wenn Menschen zum Beispiel bei einem Picknick in einer Grünanlage etwas von ihrem Essen zurücklassen. Es hilft ihnen, dass sie keine anspruchsvollen Esser sind. Sie jagen auch Ratten. „Einige Tiere haben sich darauf spezialisiert“, sagt Ehlert.

Fuchskrankheiten sind für Menschen harmlos

Wer einem Fuchs begegnet, sollte die Ruhe bewahren und das Tier seiner Wege gehen lassen. Fuchskrankheiten wie die Staupe oder die Fuchsräude stellten nur für die Tiere selbst eine Gefahr da, betont der Experte. Niemand müsse sich vor einer Tollwutübertragung fürchten. „Wir haben seit Jahrzehnten keinen infizierten Fuchs in Berlin gehabt“, sagt Ehlert.

Hunde und Füchse sind keine Freunde. Derk Ehlert, Wildtierreferent Berlin

Gartenbesitzer sollte einen Fuchsbau auf dem Privatgelände nicht auf eigene Faust abdichten. „Es könnte sein, dass der Fuchs noch drinnen ist und eingeschlossen wird. In solchen Fällen sollte die Stadt informiert werden“, rät der Experte. Füchse dankten es den Menschen außerdem, wenn sie ihre Hunde an die Leine nehmen. „Hunde und Füchse sind keine Freunde“, sagt Ehlert.

Ehlert wundert es nicht, dass der Fuchs sein kleines Abenteuer unbeschadet überstanden hat. „Eigentlich hätten die Polizisten ihn auch einfach vor die Tür setzen können“, meint Ehlert.