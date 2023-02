Tatverdächtig ist ein 19-Jähriger. Er hatte in Pankow schon öfter auf die vier Kinder aufgepasst. Am Dienstag war er mit ihnen auf einem Spielplatz.

Fünfjähriges Mädchen in Berlin vermutlich von ihrem Babysitter erstochen

Kerzen und Blumen stehen unweit der Stelle, an das schwer verletzte Kind gefunden wurde.

Am Dienstag verschwand ein fünfjähriges Mädchen vom Spielplatz – mehr als drei Stunden später fand eine Frau mit Hund die Kleine in einem Gebüsch im Bürgerpark in Pankow mit einer Stichverletzung. Das Mädchen verstarb wenig später in einem Krankenhaus. Kurz darauf wurde ein 19-Jähriger wegen des Verdachts, das Kind getötet zu haben, festgenommen. Der junge Mann ist der Babysitter der Familie.

Wie Sebastian Büchner, der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, am Mittwochvormittag sagte, handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Bekannten der Familie des Kindes. „Er hatte schon öfter auf die vier Kinder im Alter zwischen einem und fünf Jahren aufgepasst“, so Büchner. Am Dienstagnachmittag war er mit den Kindern auf einem Spielplatz im nahen Paule-Park.

Gegen 14.30 Uhr musste das älteste Kind den Angaben zufolge auf Toilette. Der 19-Jährige habe den Spielplatz mit dem fünfjährigen Mädchen verlassen und andere Erwachsene gebeten, auf die drei anderen Kinder aufzupassen. Er sei später ohne die Fünfjährige zurückgekehrt.

Am Nachmittag hatte es eine große Suchaktion der Polizei nach dem verschwundenen Kind gegeben, bei der sich auch Privatpersonen beteiligten. Gegen 17.40 Uhr dann die schreckliche Gewissheit: Eine Hundebesitzerin, die an der Suche teilgenommen haben soll, fand das leblose Mädchen in einem Gebüsch.

Rettungskräfte versuchten vergebens, das Kind zu reanimieren. Es soll durch einen Messerstich getötet worden sein. Büchner bestätigt lediglich Stichverletzungen. Die Obduktion des getöteten Mädchens laufe.

Der Sprecher machte keine Angaben darüber, ob sich der Tatverdächtige zum Vorwurf, das Kind umgebracht zu haben, geäußert habe. Er werde jedoch am heutigen Mittwoch einem Haftrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt. Die 4. Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen.

Am Mittwochvormittag waren Kräfte der Polizei in einem abgesperrten Waldstück im Bürgerpark im Einsatz. Vermesser des Kriminaltechnischen Instituts im Landeskriminalamt untersuchten das Gebiet mithilfe der Fotogrammetrie. Dafür überflog eine Drohne Streifen für Streifen das Areal. Die Aufnahmen werden später am Computer zu 3D-Bildern zusammengesetzt.

Nach dem Drohnenüberflug gingen Beamte eines Zuges der 22. Einsatzhundertschaft durch das Gelände – unter anderem sollen sie nach der Tatwaffe gesucht haben.

Das getötete Mädchen soll die deutsch-polnisch-türkische Staatsbürgerschaft haben. Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey zeigte sich erschüttert. „Ich bin schockiert. Meine Gedanken sind bei den Eltern des kleinen Mädchens und ihren Angehörigen. Es bricht mir das Herz und ich bin zutiefst traurig“, schrieb sie auf Twitter.

Am Mittwoch sind Spaziergänger im Bürgerpark von der Nachricht des Todes des Kindes ebenfalls schockiert. „Es ist unvorstellbar“, sagt ein älterer Herr, der wie jeden Tag seinen Schäferhund-Mischling ausführt. „Bis jetzt war es hier eigentlich ziemlich idyllisch.“

Der 44-jährige Thomas D. wohnt seit 2009 in der Nähe des Bürgerparks. „So ein Mord hätte überall passieren können. Aber für das Sicherheitsgefühl ist das bestimmt nicht gut.“

Eine ältere Frau schiebt ihr Fahrrad durch den Park. „Ich habe gehört, sie haben den Typen. Wahrscheinlich bekommt er dafür 14 Tage Jugendstrafe“, sagt sie verbittert.