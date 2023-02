Für dich soll's nicht nur Rosen regnen - die besten Geschenke zum Valentinstag

Übernächste Woche ist Valentinstag und wer was auf sich hält, der verschenkt nicht nur den 0815-Strauß. Wir haben ein paar Adressen für toll gebundene Liebesschwüre und andere Präsente.

So romantisch wird's spätestens am 14. Februar wieder, denn dann ist Valentinstag.

Übernächste Woche feiern die Deutschen und sogar die roughen Berlinerinnen und Berliner wieder Valentinstag und wer Rosen für seinen Schatz besorgen will, sollte darauf achten, wo er oder sie die Blumen holt oder bestellt. Denn sonst überreicht man unter Umständen zusätzlich zu den Rosen auch noch einen ganzen Strauß voller Pestizide. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung der Zeitschrift „Öko-Test“.

21 Sträuße im Test - davon 17 mit Note „mangelhaft“ oder „ungenügend“

Für den Test wurden bei Discountern, Onlineanbietern und in Supermärkten Rosen gekauft. Von den 21 Sträußen hatten sechs ein Fairtrade-Label. Die Preisspanne pro Strauß reichte von 1,99 Euro bis zu fast 40 Euro.

Unter den Angeboten waren Produkte, die einen ganzen Chemiecocktail enthielten. Daher bekamen von den 21 gekauften Sträußen insgesamt sechs die Note „mangelhaft“ sowie elf die Bewertung „ungenügend“. Bei einem Anbieter fanden die Tester sogar über 21 Pestizide.

Einige günstige Sträuße fielen positiv auf

Erstaunlicherweise schnitten einige besonders günstige Rosensträuße im Test sehr positiv ab. Am besten wurden die Rosen von Aldi Süd bewertet. Der weiß-rosa-rot-Mix mit Fairtrade-Siegel bekam die Note „gut“. Der Strauß kostete nur 2,99 Euro. Ein Strauß mit roten Rosen von Penny (Marktliebe) erhielt die Bewertung „befriedigend“. Er kostete ebenfalls 2,99 Euro. Die Note „ausreichend“ bekamen zwei Anbieter: Lidl mit den rosa Moosrosen für 1,99 Euro sowie Rewe mit roten Rosen (Lieblingsstück) für 2,29 Euro.

Auch in Berlin gibt es Floristen und Floristinnen, die durchaus empfehlenswert sind für den Liebesbeweise am 14. Februar, dazu noch ein paar Präsentideen von Schokolade bis Sextoys und Spirituosen:

1. Flower and Art

Wedding ist sicherlich nicht die erste Adresse, die einem in den Sinn kommt, wenn man an Romantik und rote Rosen denkt, aber der Blumenladen Flower and Art auf der Müllerstraße bindet ganz ausgefallene Sträuße und das natürlich nicht nur zum 14. Februar.

Flower and Art, Müllerstraße 176, 13353 Berlin

2. Studio Linné

Unser persönliche Redaktionsfavorit: Studio Linné hat einen neuen Laden auf der Kreuzberger Oranienstraße eröffnet und Gründerin Misha Todirascu bindet sicherlich die schönsten und ausgefallensten Sträuße im Westen der Stadt - wer's zum Valentinstag exklusiv mag, der sollte sich bei Studio Linné umsehen.

Studio Linné, Oranienstraße 199, 1999 Berlin

3. Faire Schokolade

„Vom Baum bis zur Tafel“, lautet das Motto dieser Schokoladenmanufaktur: Die verwendeten Kakaobohnen stammen von einer eigenen Plantage in Belize, bis zur fertigen Leckerei wird jeder Produktionsschritt genau kontrolliert und überwacht.

31 Grad, Lottumstraße 15, 10119 Berlin

4. Zeitgemäße Sextoys

Vom schmuddeligen Bahnhofs-Sexshop ist man hier ganz weit weg: Other Nature hat sich einen Namen als Geschäft für gut gestaltete, hochwertige Sexspielzeuge fern von Klischees gemacht. Besonders toll ist die Beratung vor Ort.

Other Nature, Mehringdamm 79, 10965 Berlin

5. Alternative Spirituosen

Kleiner Laden, große Auswahl: In dem kleinen, verwinkelten Geschäft Podrum Berlin in Moabit gibt es zahllose Spirituosen; gerade mit den Produkten unbekannter Marken und unabhängiger Brennereien wird hier überzeugt.

Podrum Berlin, Lehrter Straße 48b, 10557 Berlin

6. Romantische Luftballons

Er ist wieder da: Nach einigen Monaten der Schließung hat Berlins legendärstes Deko-Geschäft am Potsdamer Platz neu eröffnet. Wer zum Valentinstag zum Beispiel mit ein paar Luftballons überraschen will, findet hier neben dem obligatorischen Herz unzählige weitere Formen.

Deko Behrendt im Einkaufszentrum The Playce, Alte Potsdamer Straße 7, 10785 Berlin