Berlin - Die angekündigte Preiserhöhung der Gasag wird für viele Familien in Berlin dramatisch sein. War es bislang schon schwer, eine bezahlbare Wohnung zu finden, so droht nun eine warme Wohnung schlicht unbezahlbar zu werden. Nachdem die Gasag zuletzt im Spätsommer 2019 den Grundversorgertarif um mehr als neun Prozent angehoben hatte, summierten sich die Schulden der Haushaltskunden bei der Gasag im folgenden Jahr auf 15 Millionen Euro. Das Unternehmen verschickte 85.000 Mahnschreiben. Am Ende wurden 1267 Gassperren angeordnet.

Tatsächlich waren das aber 400 Abschaltungen weniger als 2019, weil unter anderem Gasag, Vattenfall, Arbeitsagentur und Sozialverbände im Fachforum Energiearmut regelmäßig zusammenarbeiten, um vor einer zwangskalten Wohnung eine Lösung zu finden. Nun müssen hohe Energiepreise jedoch im großen Maßstab abgefedert werden. Immerhin werden in Berlin fast 500.000 Wohnungen mit Gas beheizt. Zuschüsse zu den Heizkosten werden nötig sein.

Die extrem gestiegenen Gaspreise treffen allerdings auch jene Haushalte, die sich die teurere Heizung gut leisten können. Denn wenn die Stromproduktion aus Wind, Sonne und Atomkraft den Bedarf nicht decken kann, müssen Erdgas und Kohle einspringen. Bislang wurden dafür vor allem Gaskraftwerke hochgefahren, was gut oder zumindest weniger schlecht für das Klima war. Denn beim Verbrennen von Erdgas wird weniger CO2 frei als beim Verfeuern von Kohle. Angesichts teuren Gases und günstiger Kohle schert das aber niemanden. Zwischen Juni und September wurde hierzulande jedenfalls 20 Prozent mehr Strom aus Kohle gemacht als im dritten Quartal des Vorjahres. Im September stieg das Plus sogar auf 41 Prozent. Das ist nicht weniger dramatisch und mit keinem Zuschuss auszugleichen.