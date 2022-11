Fussilet-Moschee: Wie ein Mietshaus in Moabit zur Salafistenzelle wurde

Eine junge Berlinerin wohnte in dem Haus, in das der Attentäter vom Breitscheidplatz, Anis Amri, zum Beten ging. Die Geschichte einer unheimlichen Nachbarschaft.

Februar 2017: Wohnhaus in der Perleberger Straße in Moabit, in dem sich die (geschlossene) Fussilet-Moschee befindet. Eine Bewohnerin erzählt von ihrem Leben in Angst. Die Frau darf nur anonymisiert gezeigt werden. Berliner Zeitung/Markus Wächter

Als sie Anis Amri zum ersten Mal sah, stand er unten auf der Straße vor der Moschee und redete mit anderen Männern. Sie waren jung, trugen Jeans und Kapuzenshirts, sprachen Arabisch und Deutsch. Wenn Maria an ihnen vorbeiging, sagte sie „Hallo“, aber das ließ sie bald sein, weil die Männer nur zurückgrüßten, wenn ihr Freund dabei war. Nur einmal, als sie mit dem Kinderwagen unterwegs war, hielt ihr einer der Männer die Tür auf. Er trug ein Basecap.

Sie hatte nie Angst, sagt sie. Sie war so froh, diese Wohnung gefunden zu haben: drei Räume, Flügeltüren, Dielen, Stuck, Jugendstil-Öfen. Monatelang hatte sie den Berliner Immobilienmarkt abgesucht, bis ihr eine Freundin, die ins Ausland zog, anbot, bei sich einzuziehen. Als Untermieterin.

Ein Hipster-Club und eine Moschee

Außer ihr wohnten vor allem türkische Familien hier. Im Hinterhaus befand sich die Geschäftsstelle eines evangelischen Jugendhilfevereins, vorne im Erdgeschoss war das Mindscape Universe, einer dieser Berliner Clubs, bei denen man nicht weiß, was sie eigentlich machen. Das hatte Mindscape Universe mit dem Fussilet 33 e.V. auf der anderen Seite vom Erdgeschoss gemein.

Eine Moschee sollte das sein, sah aber gar nicht so aus. Keine Türmchen, keine Bögen, kein Halbmond, die Fensterscheiben aus Milchglas. Freitags hielten Taxis vor der Moschee, Männer mit langen Gewändern und verschleierte Frauen stiegen aus. Die Männer benutzten den vorderen Eingang, die Frauen den hinteren. Den Ruf des Muezzin konnte Maria bis in ihre Wohnung hören. Sie störte das nicht. Ein evangelischer Verein, ein Hipster-Club und eine Moschee im selben Haus. Und gegenüber, auf der anderen Straßenseite, eine Polizeiwache. Das war Berlin.

Maria, die eigentlich anders heißt, kommt aus Pankow, ist 37 Jahre alt, klein, drahtig, immer in Bewegung. Sie arbeitet im Catering-Business, organisiert Politikerempfänge, Wirtschaftstagungen, Modepartys. Jetzt aber sitzt sie am Wohnzimmertisch, neben ihr im Kinderstuhl sitzt ihre elf Monate alte Tochter.

Maria hat Erziehungsurlaub und ist zu Hause. Den ganzen Tag. Die ganze Woche. Immer zu Hause. Immer die gleichen Abläufe. Frieda wickeln, Frieda anziehen, Frieda füttern, mit Frieda spielen, Frieda ins Bett bringen, Wäsche waschen, Mails checken. Und zwischendurch, auch das ist Teil ihrer Tagesroutine, springt sie auf und geht ans Fenster. Ein Geräusch reicht, das Klappen einer Tür, Stimmen auf dem Hof. Maria ist Mutter. Und sie ist Zeugin. Sie kann erzählen, wie ein Mietshaus in Moabit zur Salafistenzelle wurde, wie der Terror nach Berlin gekommen ist – und die Angst in ihr Leben.

„Dein Haus war im Fernsehen“

Wenn man sie fragt, wann es losging, überlegt sie nicht lange. Es war diese Hausdurchsuchung in der Moschee, Anfang 2015. Freunde machten sie darauf aufmerksam: „Dein Haus war im Fernsehen.“ Als sie von der Arbeit kam, schaute sie sich den Beitrag in der Mediathek an. Sie sah Polizeibeamte, die Computer aus der Moschee trugen, und das Foto eines Mannes, der Vorstand in der Moschee gewesen sein soll, hieß es, aber auch Anführer einer Islamistengruppe, die sich hier im Erdgeschoss traf.

Zehn Monate später gibt es die nächste Hausdurchsuchung, wieder geht es um einen Imam, der hier gepredigt hat. Er heißt Gadzhimurad K., ist aus Dagestan und 2002 als Illegaler nach Deutschland gekommen. Maria ist überrascht, „was da unten in der Moschee so los ist“, aber nicht beunruhigt. Der Imam ist ja in Haft, auf die Beamten von der Polizeiwache gegenüber kann man sich verlassen, denkt sie.

Im Februar 2016 wird ihre Tochter geboren. Maria geht nicht arbeiten in der Zeit, läuft oft an den Männern vorbei, die nicht grüßen. Bevor die Männer in die Moschee gehen, ziehen sie sich im Hausflur die Schuhe aus. Deshalb muss Maria, wenn sie die Treppe runterkommt, jetzt manchmal einen Bogen um kniende Muslime machen. Einmal hört sie durch die Wand, wie jemand auf Deutsch betet.

Im Frühjahr 2016 beginnt der Prozess gegen den Imam der Fussilet-Moschee. Er beteuert Reue, verrät den Ermittlern Namen aus der Salafistenszene und kommt mit einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren davon. Maria erfährt davon, weil ein Kameramann das Klingelschild neben ihrer Haustür filmt. Sie fragt, was er da macht. Der Kameramann erzählt ihr vom Prozess.

Am 18. Dezember 2016, vier Tage vor Weihnachten, ist sie mit Freundinnen zum Glühweintrinken in einem Café am Gendarmenmarkt verabredet. Kurz nach 20 Uhr meldet die Apple-Watch ihrer Freundin Sandra, dass am Breitscheidplatz ein Laster in den Weihnachtsmarkt gerast ist. Womöglich ein Terroranschlag. Der Frauenabend ist beendet, alle haben Angst, wollen schnell nach Hause. Maria sieht Sondersendungen im Fernsehen. Von zwölf Toten ist die Rede und mehr als 50 Verletzten.

Der Täter ist auf der Flucht. Fahndungsfotos werden veröffentlicht: ein junger Mann mit schwarzen Haaren, breiter Nase, kräftigen Augenbrauen. Er heißt Anis Amri und sieht auf jedem Foto ein bisschen anders aus. Mal sind die Haare kurz, mal länger, mal trägt er Brille, mal Basecap.

Als würde das Haus in die Luft fliegen

In der Nacht wird sie von einem Knall geweckt, so laut, als würde das Haus in die Luft fliegen. Ein Anschlag, ist Marias erster Gedanke. Ihr Freund Max springt auf und zieht die Gardine zur Seite. Auf dem Hof stehen Männer mit Helmen und in Kampfuniformen, es ist hell, alles ist von Scheinwerfern beleuchtet, Rauch zieht ins Zimmer. „Weg vom Fenster“, brüllt jemand. Max robbt über den Boden. Maria legt sich über ihre Tochter. Max ruft ihr zu, unter den Türrahmen zu kommen, das sei sicherer. Es knallt, immer wieder, dazwischen Schreie, auf Deutsch und Arabisch.

„Ich war sicher, der Attentäter versteckt sich unten in der Moschee und sprengt sich in die Luft “, sagt Maria. Eine Frau ruft aus dem Fenster, sie habe Angst. „Alles unter Kontrolle“, ruft ein Mann. Maria bleibt im Bett bei ihrer Tochter, als sie sich ans Fenster traut, sieht sie, wie die Männer mit den Helmen abrücken.

Uns ist nicht bekannt, dass Sie sich nicht bewegen dürfen. Moabiter Polizeibeamtin

Es ist fünf Uhr morgens, Maria kann nicht schlafen, setzt sich in die Küche, raucht, sucht bei Twitter nach Meldungen, ruft die Polizei an, fragt, was das alles zu bedeuten habe und ob es jetzt wirklich Entwarnung gebe, ob sie das Haus verlassen könne. Eine Beamtin sagt: „Uns ist nicht bekannt, dass Sie sich nicht bewegen dürfen.“ Maria fragt, ob es eine Verbindung gebe zwischen dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz und der Moschee im Erdgeschoss. „Diese Informationen unterliegen strengster Geheimhaltung“, lautet die Antwort.

Maria sucht weiter im Internet nach Informationen. Dabei stößt sie auf Fotos des Attentäters, sieht sie sich genau an, vor allem das eine, auf dem er ein Basecap trägt und ein weißes Shirt. Sie ist sicher, dass es der Mann aus ihrem Haus ist, der ihr die Tür aufgehalten hat. Wieder ruft sie die Polizei an, berichtet von ihren Beobachtungen. „Wir werden die Information an das LKA weiterleiten“, sagt der Beamte.

Maria hält es nicht mehr aus in ihrem Haus, packt ein paar Sachen zusammen und fährt mit ihrer Tochter zu ihren Schwiegereltern nach Frankfurt (Oder). Abends ruft das LKA zurück, eine Frau. Sie will Zeiten wissen, Tage, Stunden, wann genau sie Amri vor der Moschee gesehen habe. Maria sagt, sie wisse das nicht, sie habe doch keine Ahnung gehabt, wer der Mann war. Die Frau vom LKA wünscht ihr einen schönen Abend.

Am nächsten Tag erfährt Maria aus den Nachrichten, dass Anis Amri in der Nähe von Mailand von einem italienischen Polizisten erschossen wurde. Es ist der 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend. In Berlin trifft sich der Innenausschuss zu einer Sondersitzung. Innenstaatssekretär Thorsten Akmann wird gefragt, warum die Moschee nicht längst verboten sei. Akmann schiebt die Schuld auf Frank Henkel, den ehemaligen Innensenator, und spricht davon, „jetzt kurzfristig tätig zu werden“.

Maria sucht im Internet nach einer neuen Wohnung, will nur weg aus der Perleberger Straße, raus aus dem Terrorhaus. Es gibt inzwischen Videoaufnahmen, auf denen zu sehen ist, wie Amri in der Moschee ein und aus geht. Es heißt, er habe hier gewohnt und sei sogar am Tag des Anschlags selbst dort gewesen. Am Nordhafen, einen Kilometer entfernt, hat er ein Bekennervideo aufgenommen, den Fahrer des Lkw umgebracht, ist zur Moschee gelaufen, war eine halbe Stunde dort, ist zurückgelaufen und zum Breitscheidplatz gefahren.

„Wann war Amri das letzte Mal bei uns unten in der Moschee?“, fragt sie ihren Freund jetzt am Küchentisch. Sie benutzt den Namen des Terroristen inzwischen wie den eines Nachbarn. „Zwischen halb sieben und sieben war er hier“, sagt ihr Freund. „Da war ich schon weg“, sagt Maria und weiß nicht, ob das jetzt eine gute Nachricht ist oder nicht. Sie kann nichts mehr ändern, nichts rückgängig machen. Aber sie muss das alles wissen. Es gibt ihr das Gefühl, die Dinge besser unter Kontrolle zu haben, weniger ausgeliefert zu sein.

Anfang Januar fahren sie in den Harz, eine Woche im Schnee mit Frieda. Maria versucht abzuschalten, zur Ruhe zu kommen, aber die Nachrichten aus Moabit erreichen sie auch in den Bergen. Ein Reporter des Berliner Kurier ist in die Moschee eingedrungen und hat im Souterrain, wo sich der Gebetsraum für die Frauen befindet, einen Mann vorgefunden. Einen schlafenden Mann. Der Reporter hat ihn geweckt und gefragt, wer er sei. Der Vorsitzende des Fussilet-Vereins, sagte der Mann. Er sprach akzentfrei Deutsch. Maria weiß: Es ist nicht vorbei.

„Manchmal denke ich, ich werde verrückt“

Sie räumen um: Das Bett und das Kinderbett kommen in den Raum neben das Wohnzimmer, auf die Straßenseite gegenüber der Polizeiwache. Das Schlafzimmer zum Hof, wo sich der Eingang zur Moschee befindet und der SEK-Einsatz war, wird als Abstellraum benutzt. Der Hof ist Terror. Die Straße Sicherheit.

Mitte Januar gibt es den nächsten Einsatz, ausgerechnet an dem Abend, an dem sie das erste Mal seit dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz wieder alleine zu Hause ist. Max ist mit Freunden in einer Bar. Aus dem Fenster sieht sie, wie ein Mann abgeführt wird, mit einer Decke über dem Kopf. Sie versucht, Max zu erreichen, er geht nicht ran, sie ruft seinen Freund an, dann in der Bar selbst. Irgendwann erreicht sie Max, er beruhigt sie. Er kann das gut, aber es hält nicht lange an.

Maria kann nicht schlafen, sich nicht konzentrieren, kein Buch lesen, keinen „Tatort“ sehen, sie reagiert gereizt, raucht zu viel, geht nicht weg, nicht mal mehr baden, weil sie in der Badewanne nicht mitbekommt, was draußen passiert. Wenn sie etwas Auffälliges sieht, Aushänge an der Tür, Autos, die in der zweiten Reihe parken, Männer, die ihr verdächtig vorkommen, macht sie Fotos mit ihrem Handy. Als Beweis. Wenn sie die Augen schließt, sieht sie wieder das grelle Licht der Scheinwerfer auf dem Hof und riecht den Qualm der Explosion.

Vor dem Schlafengehen nimmt ihr Freund das große Bild von der Wand. Das Bild hängt über dem Bett ihrer Tochter. Frieda ist unruhiger geworden in den letzten Wochen. Sie merkt was, sagt Maria. Nachts steht sie am Fenster, achtet auf jedes Zeichen, jede kleine Veränderung. Warum brennt in den Räumen des evangelischen Vereins um diese Zeit noch Licht? Warum geht in einer Wohnung, in der es sonst immer dunkel ist, auf einmal ein Computer an? Und warum hat der Mann im dritten Stock drei Handys am Fenster liegen? „Manchmal denke ich, ich werde verrückt“, sagt sie.

Niemand informiert die Mieter

Staatssekretär Akmann verkündet, die Moschee werde jetzt mit Sicherheit dichtgemacht. Der Verbotsantrag sei gestellt. Bei Maria hat sich nach wie vor niemand von einer Behörde gemeldet, der ihre Fragen beantwortet, die Mieter informiert, beruhigt hätte. Dafür hat sie jetzt eine Zusage für eine Wohnung in Tiergarten bekommen, doppelt so teuer wie die in der Perleberger. Sie weint, als sie die Nachricht erhält. Vor Freude.

Es geht ihr so gut wie lange nicht. Bis sie das Licht sieht. Sie sieht es im Rasen auf dem Hof. Ein helles Viereck. Das Viereck ist das Fenster der Moschee. Sie setzt sich aufs Sofa und weint. Am nächsten Tag hängt eine Nachricht in krakeliger Schrift an der Eingangstür zum Hof: „Unbefugten sowie der Presse ist der Zutritt verboten!!! (Hausfriedensbruch)“.

Nachts kommt die Polizei, vier Polizeiwannen, zwei VW-Busse, 50 Einsatzkräfte. Sie haben Taschenlampen, durchsuchen die Räume der Moschee, bringen vier Schlösser an der Tür an sowie ein Schreiben des Polizeipräsidenten von Berlin: „Sehr geehrte Damen und Herren, bei einem Einsatz war es notwendig, die Fussilet-Moschee, zu betreten. Bedingt durch ihre Abwesenheit waren Schäden leider nicht zu vermeiden und Hilfeleistungen eines Schlüsseldienstes notwendig (...) Wir bitten Sie um Verständnis und stehen Ihnen unter der o. g. Telefonnummer für Rückfragen zu Verfügung. Mit freundlichen Grüßen.“ Deutsche Behördenhöflichkeit in Zeiten der Terrorabwehr.

In derselben Nacht werden drei Terrorverdächtige festgenommen, zwei davon sollen sich regelmäßig in der Moschee aufgehalten und Kontakt zu Anis Amri gehabt haben. Maria schließt daraus, dass die Innenbehörde die Moschee gar nicht schließen wollte und es vielleicht auch immer noch nicht vorhat. Weil man die Islamisten besser überwachen kann, wenn man weiß, wo sie sich aufhalten.

„Egal, wo du auch bist, Allah weiß Bescheid“

Sie ruft beim Bürgertelefon der Polizei an und will wissen, was los ist. Das Bürgertelefon verweist sie an den Abschnitt 33, das ist der Flachbau gegenüber ihrer Wohnung, wo die Beamten sitzen, denen sie mal vertraut hat. Eine Ewigkeit scheint das her zu sein. Sie ruft trotzdem an. Der Beamte am Telefon lacht. Es klingt, als lache er sie aus. „Wenn Sie wissen wollen, ob die Moschee dicht ist, müssen Sie beim Gericht anrufen“, sagt er.

Anfang Februar unterschreibt Maria den neuen Mietvertrag, zählt die Tage und Stunden bis zum Umzug. Unten an der Tür steht jetzt: „Diese Moschee ist endgültig geschlossen.“ Vor dem Haus hält ein Wagen von Robben & Wientjes, Männer gehen in die Moschee, laden Möbel ein. Abends, wenn Maria am Fenster steht, sieht sie immer noch das helle Viereck im Hof.

Als sie auszieht, Mitte Februar, ist die Moschee leer, kein Licht mehr, kein Möbelwagen. Dafür eine Tafel, auf der steht: „Denke stets daran, egal, wo du auch bist, egal, was du auch tust, Allah weiß darüber Bescheid.“

Hinweis der Redaktion: Eine längere Fassung dieses Textes erschien im Februar 2018 im Wochenendmagazin der Berliner Zeitung.