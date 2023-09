Eine gaffende Meute in Tempelhof und ein Pöbel-Kapitän in Oberschöneweide

Ist es Neugier? Abwechslung vom Alltag? Oder warum umringen Gaffer einen Unglücksort und werden aufdringlich? Am Sonntagabend waren auf dem Tempelhofer Damm ein Smart und ein Mercedes kollidiert. Der 82-jährige schwerverletzte Smart-Fahrer musste aus dem Auto befreit werden. Es versammelte sich eine Menschenmenge. Handys wurden gezückt, man schoss Fotos und drehte Filmchen. Die Gaffer behinderten die Helfer, es gab Auseinandersetzungen. Nur mit 30 zusätzlichen herbeigerufenen Polizisten konnte die Lage beruhigt und die Rettung fortgeführt werden.

Am Dienstag beendete die Wasserschutzpolizei in Oberschöneweide die Suff- und Pöbelfahrt eines Bootsführers. Ein Passant hatte den lauthals krakeelenden Schlauchboot-Fahrer in Höhe der Treskowbrücke der Polizei gemeldet. Derweil gaben dort zwei Bekannte, die zuvor gemeinsam mit dem 35-Jährigen unterwegs waren, ihren Freund als vermisst an. Erst neulich sei er aus seinem Boot gefallen, sagten sie besorgt. Die Besatzung des Polizeibootes „Seeadler“ machte den schimpfenden Mann mit dem Schlauchboot mit Außenbordmotor in der Dunkelheit gegen 23.30 Uhr an der Oberspreestraße ausfindig. Eine Alkoholmessung bei dem 35-Jährigen ergab 1,5 Promille.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Berlin – Stadt der Messerstecher: Nehmen wir allein den Mittwoch. Am Nachmittag gerieten ein Mann und seine Begleiterin in der Tram M6 mit drei Betrunkenen in Streit. Nachdem der Fahrer den Streitenden die Weiterfahrt untersagt hatte, ging der Streit am S-Bahnhof Marzahn weiter. Dabei bekam der Mann ein Messer in den Oberkörper. Am Abend beschimpfte ein Unbekannter Fahrgäste der U5. Ein 26-Jähriger bat ihn durch Gestikulieren um Ruhe. Der Pöbler zog ein Messer und stach mehrfach auf ihn ein. Am Bahnhof Wuhletal flüchtete er. Der Angegriffene erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Am selben Abend stritten sich an der Landsberger Allee mehrere Männer. Ein 22-Jähriger bekam einen Stich in den Arm. Zwei 27-Jährige erlitten Stiche am Oberkörper.



Am Donnerstagabend schließlich prügelten sich am Bahnhof Friedrichstraße zwei Betrunkene. Ein 47-Jähriger schlug einem 46-Jährigen eine Glasflasche auf den Kopf und ins Gesicht. Also alles wie immer auf Berlins Straßen.